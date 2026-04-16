8वां वेतन आयोग: सैलरी के हिसाब से क्या होगा नया पे-स्केल और कितनी बढ़ेगी रकम? ये रही लिस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कर्मचारी संगठनों ने आठवें वेतन आयोग को ज्ञापन सौंपा।

वेतनमान बढ़ाने, न्यूनतम वेतन 69,000 रुपये करने की मांग।

छुट्टियों में बदलाव, 240 दिन मैटरनिटी लीव की मांग।

नई सुविधाओं में लीव इनकैशमेंट 600 दिन तक की मांग।

8th Pay Commission Update: आठवें वेतन आयोग का इंतजार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारी लंबे समय से कर रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से 8वें वेतन आयोग को लेकर पूरे देश में हलचल तेज हो गई है. ताजा अपडेट की बात करें तो, नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने अपना मेमोरेंडम केंद्र सरकार और आयोग को सौंप दिया हैं. जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ते समेत अन्य बदलावों की मांग की गई हैं. आइए जानते हैं, इस विषय में विस्तार से.

वेतन और सुविधाओं को लेकर मांगें

कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगों में न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 69,000 रुपये करने की बात शामिल है. साथ ही हर साल 6 फीसदी की बढ़ोतरी और प्रमोशन के समय कम से कम 10,000 रुपये की वृद्धि की मांग प्रमुख रूप से की गई है.

संगठन की मांग हैं कि, कर्मचारियों को कम से कम 30 दिनों का न्यूनतम बोनस मिले और ग्रेच्युटी के नियमों में आयोग की ओर से ढील दी जाए.

पे स्केल में बदलाव की मांग

संगठन की मांग के मुताबिक, पे स्केल-1 (मौजूदा लेवल 1) में जहां अभी वेतन 18,000 से 56,900 रुपये के बीच है, उसे बढ़ाकर न्यूनतम 69,000 रुपये करने की बात कही गई है.

वहीं पे स्केल-2 में वर्तमान वेतन 21,700 से 69,100 रुपये के बीच है. उसे बढ़ाकर न्यूनतम 83,200 रुपये करने की मांग की गई है. पे स्केल-3 में अभी वेतन 29,200 से 92,300 रुपये के बीच है, जिसे बढ़ाकर न्यूनतम 1,12,000 रुपये करने की मांग मेमोरेंडम में शामिल है.





छुट्टियों में बदलाव की मांग

संगठन ने कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर बड़े बदलाव की मांग की हैं. इसमें मैटरनिटी लीव को 240 दिन और पैटरनिटी लीव को 45 दिन तक बढ़ाने की बात मेमोरेंडम में शामिल है. वहीं अर्न्ड लीव (EL) को बिना किसी सीमा के जमा करने की मांग भी रखी गई है.

नई सुविधाओं की मांग

संगठन की नई मांगों में लीव इनकैशमेंट को 600 दिन तक करने की जानकारी मिली है. साथ ही 20 साल की नौकरी पूरी होने पर 50 फीसदी इनकैशमेंट की सुविधा देने की मांग भी की गई है. इसके अलावा महिलाओं के लिए अलग से मेडिकल लीव और 60 दिन का पैरेंट केयर लीव देने की मांग की गई है.

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