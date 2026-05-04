हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़यूटिलिटी40 मिनट में तय होगा गुरुग्राम से नोएडा का सफर, 15 हजार करोड़ के RRTS प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी

40 मिनट में तय होगा गुरुग्राम से नोएडा का सफर, 15 हजार करोड़ के RRTS प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी

Gurugram Noida Metro: गुरुग्राम से नोएडा का सफर अब मात्र 40 मिनट में पूरा होगा. 15 हजार करोड़ के RRTS प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है, जिससे NCR में यात्रा तेज होगी.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Updated at : 04 May 2026 11:42 AM (IST)
Preferred Sources

NCR RRTS Corridor: एनसीआर में आधुनिक और तेज परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिससे सफर पहले से कहीं ज्यादा आसान होने वाला है. करीब 15 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा RRTS कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है, जो NCR के लाखों यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगा. यह प्रोजेक्ट न केवल यात्रा के समय को घटाएगा बल्कि ट्रैफिक जाम की समस्या को भी काफी हद तक कम करेगा.

इस कॉरिडोर के शुरू होने के बाद गुरुग्राम से नोएडा का सफर महज 38 से 40 मिनट में पूरा हो सकेगा. वर्तमान में यह दूरी तय करने में काफी समय और ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है.

8वें वेतन आयोग की हलचल तेज! लद्दाख-श्रीनगर और हैदराबाद क्यों जा रही टीम? क्या जल्द बढ़ेगी सैलरी?

गुरुग्राम से फरीदाबाद का सफर होगा सिर्फ 20 मिनट

नए कॉरिडोर के जरिए फरीदाबाद तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा. जहां अभी इस रूट पर एक घंटे से ज्यादा समय लगता है, वहीं अब यह दूरी सिर्फ 20 मिनट में तय की जा सकेगी.

नमो भारत ट्रेनें देंगी सुपरफास्ट कनेक्टिविटी

इस कॉरिडोर पर चलने वाली नमो भारत ट्रेनें करीब 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी. हर 5 से 7 मिनट के अंतराल पर ट्रेन उपलब्ध होने से यात्रियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. इससे दिल्ली और आसपास के इलाकों में सड़कों पर दबाव भी कम होगा.

64 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर, 18 आधुनिक स्टेशन होंगे तैयार

गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा RRTS कॉरिडोर की कुल लंबाई 64 किलोमीटर होगी, जिसमें से 52 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में आएगा. इस पूरे रूट पर 18 अत्याधुनिक स्टेशन बनाए जाएंगे, जो यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेंगे.

यह प्रोजेक्ट केवल यात्रा को आसान नहीं बनाएगा बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी गति देगा. बेहतर कनेक्टिविटी से रोजगार, रियल एस्टेट और व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आने की उम्मीद है.

दिल्ली एसी ब्लास्ट... इन गलतियों से बढ़ता है Air Conditioner के फटने का डर, जानें सुरक्षा के उपाय

Published at : 04 May 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
Utility News NCR RRTS Corridor Gurugram Noida Metro
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
40 मिनट में तय होगा गुरुग्राम से नोएडा का सफर, 15 हजार करोड़ के RRTS प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी
40 मिनट में तय होगा गुरुग्राम से नोएडा का सफर, 15 हजार करोड़ के RRTS प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी
यूटिलिटी
Aadhaar Card: क्या आधार कार्ड पर अब सिर्फ फोटो और QR कोड होगा? दावे पर UIDAI ने दिया जवाब, जानें
क्या आधार कार्ड पर अब सिर्फ फोटो और QR कोड होगा? दावे पर UIDAI ने दिया जवाब, जानें
यूटिलिटी
हाइवे पर सफर करने वाले ध्यान दें: ब्लैकलिस्ट हो सकता आपका FASTag, NHAI ने नियमों में लाई सख्ती
हाइवे पर सफर करने वाले ध्यान दें: ब्लैकलिस्ट हो सकता आपका FASTag, NHAI ने नियमों में लाई सख्ती
यूटिलिटी
Train News: रोजाना ट्रेन से सफर करने वालों की मौज, 'सीजन टिकट' से बचाएं समय और पैसा, जानें पूरी प्रक्रिया
रोजाना ट्रेन से सफर करने वालों की मौज, 'सीजन टिकट' से बचाएं समय और पैसा, जानें पूरी प्रक्रिया
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Election Results 2026 Updates: बंगाल में भगवा लहर, BJP मजबूत | Mamata Banerjee | TMC
West Bengal Election Result Vote Counting: बीजेपी बहुमत की ओर | TMC Vs BJP | Mamata
Assembly Elections Result: बंगाल में बीजेपी आगे | PM Modi | TMC Vs BJP | Breaking
West Bengal Election Updates: बंगाल में पलटती बाजी, ममता को बड़ा झटका | West Bengal | Mamata | TMC
Election Results 2026 for West Bengal Assembly: BJP ने जीता किला | BJP | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
जम्मू और कश्मीर
पश्चिम बंगाल के रुझान देख उमर अब्दुल्ला का चौंकाने वाला रिएक्शन, दो शब्दों में बयां की हैरानी
पश्चिम बंगाल के रुझान देख उमर अब्दुल्ला का चौंकाने वाला रिएक्शन, दो शब्दों में बयां की हैरानी
चुनाव 2026
Binnakandi Election Result 2026: क्या बिन्नाकंडी सीट जीत पाएंगे बदरुद्दीन अजमल? सामने आए रुझान
Binnakandi Election Result 2026: क्या बिन्नाकंडी सीट जीत पाएंगे बदरुद्दीन अजमल? सामने आए रुझान
स्टॉक मार्केट
Share Market: शेयर बाजार पर चढ़ा चुनावी नतीजे का रंग, खुलते ही तेजी से उछले सेंसेक्स और निफ्टी 125 अंक ऊपर
शेयर बाजार पर चढ़ा चुनावी नतीजे का रंग, खुलते ही तेजी से उछले सेंसेक्स और निफ्टी 125 अंक ऊपर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बीजेपी की पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पति का निधन, SGPGI लखनऊ में ली अंतिम सांस
बीजेपी की पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पति का निधन, SGPGI लखनऊ में ली अंतिम सांस
बॉलीवुड
सायरा बानो ने हेमा मालिनी संग मुलाकात की तस्वीर की शेयर , धर्मेंद्र को याद कर लिखा- 'दिलीप साहब के लिए उनका प्यार...'
सायरा बानो ने हेमा मालिनी संग मुलाकात की तस्वीर की शेयर, धर्मेंद्र और दिलीप कुमार को लेकर कही ये बात
बिहार
तमिलनाडु में विजय के काम आई प्रशांत किशोर की ये सलाह, 7 महीने पहले कर दिया था ऐलान
तमिलनाडु में विजय के काम आई प्रशांत किशोर की ये सलाह, 7 महीने पहले कर दिया था ऐलान
पंजाब
राघव चड्ढा का यह कदम चौंकाने वाला, सीएम भगवंत मान से पहले किससे मिलेंगे BJP सांसद?
राघव चड्ढा का यह कदम चौंकाने वाला, सीएम भगवंत मान से पहले किससे मिलेंगे BJP सांसद?
इंडिया
Bidhannagar Election Result 2026: बंगाल में बिधाननगर काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा! TMC-BJP समर्थकों में हुई झड़प
बंगाल में बिधाननगर काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा! TMC-BJP समर्थकों में हुई झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget