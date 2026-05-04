40 मिनट में तय होगा गुरुग्राम से नोएडा का सफर, 15 हजार करोड़ के RRTS प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी

(Source: ECI/ABP News)
40 मिनट में तय होगा गुरुग्राम से नोएडा का सफर, 15 हजार करोड़ के RRTS प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी
Gurugram Noida Metro: गुरुग्राम से नोएडा का सफर अब मात्र 40 मिनट में पूरा होगा. 15 हजार करोड़ के RRTS प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है, जिससे NCR में यात्रा तेज होगी.
NCR RRTS Corridor: एनसीआर में आधुनिक और तेज परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिससे सफर पहले से कहीं ज्यादा आसान होने वाला है. करीब 15 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा RRTS कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है, जो NCR के लाखों यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगा. यह प्रोजेक्ट न केवल यात्रा के समय को घटाएगा बल्कि ट्रैफिक जाम की समस्या को भी काफी हद तक कम करेगा.
इस कॉरिडोर के शुरू होने के बाद गुरुग्राम से नोएडा का सफर महज 38 से 40 मिनट में पूरा हो सकेगा. वर्तमान में यह दूरी तय करने में काफी समय और ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है.
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गुरुग्राम से फरीदाबाद का सफर होगा सिर्फ 20 मिनट
नए कॉरिडोर के जरिए फरीदाबाद तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा. जहां अभी इस रूट पर एक घंटे से ज्यादा समय लगता है, वहीं अब यह दूरी सिर्फ 20 मिनट में तय की जा सकेगी.
"गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा RRTS कॉरिडोर को मिली मंजूरी"— Haryana BJP (@BJP4Haryana) May 2, 2026
करीब ₹15 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट परिवहन के एक नए दौर की शुरुआत करेगा।
गुरुग्राम से नोएडा का सफर कॉरिडोर पूरा होने के बाद मात्र 38 से 40 मिनट में पूरा हो जाएगा।
नया कॉरिडोर बनने के बाद गुरुग्राम… pic.twitter.com/jf8o50G0Vh
नमो भारत ट्रेनें देंगी सुपरफास्ट कनेक्टिविटी
इस कॉरिडोर पर चलने वाली नमो भारत ट्रेनें करीब 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी. हर 5 से 7 मिनट के अंतराल पर ट्रेन उपलब्ध होने से यात्रियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. इससे दिल्ली और आसपास के इलाकों में सड़कों पर दबाव भी कम होगा.
64 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर, 18 आधुनिक स्टेशन होंगे तैयार
गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा RRTS कॉरिडोर की कुल लंबाई 64 किलोमीटर होगी, जिसमें से 52 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में आएगा. इस पूरे रूट पर 18 अत्याधुनिक स्टेशन बनाए जाएंगे, जो यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेंगे.
यह प्रोजेक्ट केवल यात्रा को आसान नहीं बनाएगा बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी गति देगा. बेहतर कनेक्टिविटी से रोजगार, रियल एस्टेट और व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आने की उम्मीद है.
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