'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 'बाहुबली 2' को पछाड़ा, बनी दूसरी सबसे बड़ी इंडियन फिल्म

आदित्य धर की 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म लगातार नए-नए रिकॉर्ड बना रही है. अब 'धुरंधर 2' सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ ऑल टाइम बन गई है. 'धुरंधर 2' ने 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

'धुरंधर 2' का धमाका जारी

सैकनिल्क के मुताबिक, 'धुरंधर 2' ने वर्ल्डवाइड 1788.32 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने 'बाहुबली 2' को पछाड़ दिया है. 'बाहुबली 2' ने 1788.06 करोड़ की कमाई की थी. इसी के साथ फिल्म ऑल टाइम ग्लोबल कमाई के मामले में (इंडियन सिनेमा) सेकंड नंबर पर आ गई है. पहले नंबर पर आमिर खान की 'दंगल' बनी हुई है. 'दंगल' ने 2070 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था.

'धुरंधर 2' ने ओवरसीज मार्केट में 425.75 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वहीं इंडिया में 1138.54 करोड़ का नेट और 1362.60 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है.

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रविवार को 'धुरंधर 2' ने किया इतना कलेक्शन

फिल्म ने रविवार को यानी 46वें दिन 1.40 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था. वहीं 1.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. फिल्म को 719 शोज मिले. फिल्म को 38.7 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली.

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फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. उन्होंने ही फिल्म को लिखा है और प्रोड्यूस भी किया है. फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में दिखे. वो इंडियन स्पाई हमजा के किरदार में थे. फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, गौरव गेरा और राकेश बदी जैसे स्टार्स अहम रोल में नजर आए. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान रचे.

'धुरंधर 2' का पहला पार्ट दिसंबर 2025 में रिलीज हुआ था. इस फिल्म में को भी आदित्य धर ने ही बनाया था. आदित्य धर की इस फिल्म ने धमाका कर दिया था. फिल्म में अक्षय खन्ना भी नजर आए थे. अक्षय खन्ना पूरी लाइमलाइट चुरा ले गए थे. 'धुरंधर' के पहले पार्ट ने 1300 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था.