क्या है साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय का असली नाम, जानें किस धर्म को मानते हैं वह?

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Thalapathy Vijay Real Name: दक्षिण भारतीय सिनेमा से निकलकर राजनीति के गलियारे में हलचल मचाने वाले थलपति विजय की पार्टी टीवीके खबर लिखे जाने तक 109 सीटों पर आगे चल रही है. तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखे जा रहे विजय की रैलियों में उमड़ती भीड़ उनकी जबरदस्त जमीनी पकड़ का सबूत है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर अपनी धाक जमाने वाले इस सुपरस्टार का असली नाम क्या है और उनका धर्म आखिर क्या है? आइए जानते हैं.

सुपरस्टार विजय का असली नाम और पहचान

साउथ फिल्म इंडस्ट्री में विजय को अक्सर लोग सिर्फ एक नाम से जानते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है. सिनेमा जगत में कदम रखने से पहले और आज भी आधिकारिक तौर पर उनकी यही पहचान है. रजनीकांत और कमल हासन जैसे दिग्गज सितारों के बाद अगर किसी अभिनेता ने तमिल सिनेमा पर एकछत्र राज किया है, तो वह विजय ही हैं. पिछले तीन दशकों से कॉलीवुड यानी तमिल फिल्म इंडस्ट्री में उनकी तूती बोलती है. उनकी फिल्में न केवल बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ती हैं, बल्कि समाज के हर वर्ग के साथ उनका एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव भी दिखता है.

विजय का धर्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि

थलपति विजय की धार्मिक पहचान को लेकर अक्सर लोग उत्सुक रहते हैं. विजय का जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था और वह तमिलनाडु की ईसाई वेल्लालर जाति से संबंध रखते हैं. उनके पिता एस.ए. चंद्रशेखर तमिल सिनेमा के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और मशहूर निर्देशक रहे हैं, जिन्होंने विजय के करियर की नींव रखने में बड़ी भूमिका निभाई. वहीं उनकी मां शोबा चंद्रशेखर एक जानी-मानी पार्श्व गायिका (सिंगर) हैं. विजय ने अपनी पहचान को हमेशा बहुत ही शालीनता के साथ पेश किया है, जिसमें उनकी पारिवारिक परवरिश और धार्मिक मूल्यों की झलक साफ तौर पर दिखाई देती है.

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इलायाथलपति से थलपति बनने की कहानी

साउथ की फिल्म इंडस्ट्री की एक खास परंपरा है कि वहां के फैंस अपने पसंदीदा सितारों को खास उपाधियां देते हैं. जैसे रजनीकांत को थलाइवा (बॉस) और कमल हासन को उलनायगन (यूनिवर्सल हीरो) कहा जाता है. इसी कड़ी में विजय को थलपति कहा गया. उनके इस सफर की शुरुआत 1994 में फिल्म ‘रसिगन' की सफलता से हुई, जिसके बाद उन्हें 'इलायाथलपति' यानी 'छोटा कमांडर' कहा जाने लगा. सालों तक वह इसी नाम से मशहूर रहे, लेकिन साल 2017 में निर्देशक एटली की फिल्म 'मर्सल' के साथ उनके नाम से 'इलाया' हट गया और वह केवल 'थलपति' यानी 'कमांडर' बन गए.

मुख्यमंत्री पद की ओर मजबूत कदम

फिल्मी पर्दे पर राज करने के बाद विजय ने राजनीति में कदम रखा और अपनी पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) का गठन किया. मौजूदा चुनावी रुझान और जनता के भारी समर्थन को देखते हुए यह लगभग तय माना जा रहा है कि वह तमिलनाडु की सत्ता की कमान संभालने जा रहे हैं. उनकी रैलियों में उमड़ी लाखों की भीड़ और जनता से उनका सीधा संपर्क यह बताता है कि लोग उनमें एक नायक नहीं बल्कि अपना अगला मुख्यमंत्री देख रहे हैं. सिनेमा से सियासत तक का यह सफर विजय के नेतृत्व कौशल और लोगों के प्रति उनके समर्पण का परिणाम है, जो अब एक नई मिसाल कायम करने जा रहा है.

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