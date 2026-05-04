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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजThalapathy Vijay Real Name: क्या है साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय का असली नाम, जानें किस धर्म को मानते हैं वह?

Thalapathy Vijay Real Name: क्या है साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय का असली नाम, जानें किस धर्म को मानते हैं वह?

Thalapathy Vijay Real Name: तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सितारे और अब राजनीति के मैदान में मुख्यमंत्री पद की ओर कदम बढ़ा रहे थलपति विजय का असली नाम यह नहीं है. आइए उनके नाम और धर्म के बारे में जानें.

By : निधि पाल | Updated at : 04 May 2026 03:04 PM (IST)
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  • राजनीति में कदम, अगले मुख्यमंत्री बनने की ओर अग्रसर.

Thalapathy Vijay Real Name: दक्षिण भारतीय सिनेमा से निकलकर राजनीति के गलियारे में हलचल मचाने वाले थलपति विजय की पार्टी टीवीके खबर लिखे जाने तक 109 सीटों पर आगे चल रही है. तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखे जा रहे विजय की रैलियों में उमड़ती भीड़ उनकी जबरदस्त जमीनी पकड़ का सबूत है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर अपनी धाक जमाने वाले इस सुपरस्टार का असली नाम क्या है और उनका धर्म आखिर क्या है? आइए जानते हैं.

सुपरस्टार विजय का असली नाम और पहचान

साउथ फिल्म इंडस्ट्री में विजय को अक्सर लोग सिर्फ एक नाम से जानते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है. सिनेमा जगत में कदम रखने से पहले और आज भी आधिकारिक तौर पर उनकी यही पहचान है. रजनीकांत और कमल हासन जैसे दिग्गज सितारों के बाद अगर किसी अभिनेता ने तमिल सिनेमा पर एकछत्र राज किया है, तो वह विजय ही हैं. पिछले तीन दशकों से कॉलीवुड यानी तमिल फिल्म इंडस्ट्री में उनकी तूती बोलती है. उनकी फिल्में न केवल बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ती हैं, बल्कि समाज के हर वर्ग के साथ उनका एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव भी दिखता है.

विजय का धर्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि

थलपति विजय की धार्मिक पहचान को लेकर अक्सर लोग उत्सुक रहते हैं. विजय का जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था और वह तमिलनाडु की ईसाई वेल्लालर जाति से संबंध रखते हैं. उनके पिता एस.ए. चंद्रशेखर तमिल सिनेमा के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और मशहूर निर्देशक रहे हैं, जिन्होंने विजय के करियर की नींव रखने में बड़ी भूमिका निभाई. वहीं उनकी मां शोबा चंद्रशेखर एक जानी-मानी पार्श्व गायिका (सिंगर) हैं. विजय ने अपनी पहचान को हमेशा बहुत ही शालीनता के साथ पेश किया है, जिसमें उनकी पारिवारिक परवरिश और धार्मिक मूल्यों की झलक साफ तौर पर दिखाई देती है.

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इलायाथलपति से थलपति बनने की कहानी

साउथ की फिल्म इंडस्ट्री की एक खास परंपरा है कि वहां के फैंस अपने पसंदीदा सितारों को खास उपाधियां देते हैं. जैसे रजनीकांत को थलाइवा (बॉस) और कमल हासन को उलनायगन (यूनिवर्सल हीरो) कहा जाता है. इसी कड़ी में विजय को थलपति कहा गया. उनके इस सफर की शुरुआत 1994 में फिल्म ‘रसिगन' की सफलता से हुई, जिसके बाद उन्हें 'इलायाथलपति' यानी 'छोटा कमांडर' कहा जाने लगा. सालों तक वह इसी नाम से मशहूर रहे, लेकिन साल 2017 में निर्देशक एटली की फिल्म 'मर्सल' के साथ उनके नाम से 'इलाया' हट गया और वह केवल 'थलपति' यानी 'कमांडर' बन गए.

मुख्यमंत्री पद की ओर मजबूत कदम

फिल्मी पर्दे पर राज करने के बाद विजय ने राजनीति में कदम रखा और अपनी पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) का गठन किया. मौजूदा चुनावी रुझान और जनता के भारी समर्थन को देखते हुए यह लगभग तय माना जा रहा है कि वह तमिलनाडु की सत्ता की कमान संभालने जा रहे हैं. उनकी रैलियों में उमड़ी लाखों की भीड़ और जनता से उनका सीधा संपर्क यह बताता है कि लोग उनमें एक नायक नहीं बल्कि अपना अगला मुख्यमंत्री देख रहे हैं. सिनेमा से सियासत तक का यह सफर विजय के नेतृत्व कौशल और लोगों के प्रति उनके समर्पण का परिणाम है, जो अब एक नई मिसाल कायम करने जा रहा है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 04 May 2026 03:04 PM (IST)
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