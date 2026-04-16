क्या मई से पहले खाते में आएगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता? जानिए ताजा अपडेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में देरी से चिंता बढ़ी है।

DA में देरी का कारण कोई नया बदलाव नहीं है।

विशेषज्ञों के अनुसार, DA में करीब 2% की बढ़ोतरी संभव।

देरी से कर्मचारियों को एरियर के रूप में पूरी राशि मिलेगी।

Government Employees DA Update: केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) को लेकर इस बार थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़ा हैं. आमतौर पर मार्च तक इसका ऐलान हो जाता है, लेकिन इस बार देरी ने कई लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

कर्मचारी उम्मीद कर रहे थे कि होली के आसपास डीए को लेकर ऐलान हो सकता है. हालांकि, अप्रैल का आधा महीना बीत जाने के बाद भी किसी तरह की ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है.

देरी के पीछे क्या है कारण?

महंगाई भत्ते (DA) की घोषणा में इस बार हुई देरी को किसी बड़े बदलाव से जोड़ कर नहीं देखा जा रहा हैं. DA तय करने का तरीका पहले की तरह ही है. डीए तय करने का फॉर्मूला महंगाई के आंकड़ों पर आधारित होता है. इस प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि, ऐलान मे ही हुई देरी को समय के साथ जोड़कर देखा जा रहा है.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

इंडिया टुडे से बातचीत में बैंकबाजार के सीईओ Adhil Shetty ने कहा कि अप्रैल 2026 का DA ऐलान सामान्य से थोड़ा लेट जरूर हैं. हालांकि, इससे किसी नई पॉलिसी का संकेत नहीं मिल रहा है.

उन्होंने बताया कि 12 महीने के CPI-IW औसत के आधार पर DA तय होता हैं और मौजूदा आंकड़े करीब 2 फीसदी बढ़ोतरी का इशारा कर रहे हैं. जिससे यह दर लगभग 60 फीसदी तक पहुंच सकती है.

क्या देरी से कर्मचारियों को होगा कोई नुकसान?

महंगाई भत्ते (DA) के ऐलान में देरी जरूर हुई है, लेकिन इससे कर्मचारियों को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा. कर्मचारियों को जनवरी से लेकर घोषणा होने तक का पूरा एरियर दिया जाएगा.

आसान शब्दों में कहें तो कर्मचारिओं को पूरी राशि दी जाएगी. सिर्फ उनके खातों में पैसे आने में अधिक समय लग रहा है. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है.

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