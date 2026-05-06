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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरेलवे कर्मचारियों की लॉटरी, 8वें वेतन आयोग में 52600 होगी न्यूनतम बेसिक सैलरी, ताजा अपडेट जानिए

रेलवे कर्मचारियों की लॉटरी, 8वें वेतन आयोग में 52600 होगी न्यूनतम बेसिक सैलरी, ताजा अपडेट जानिए

Railway 8th Pay Commission: सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की खबरों के बीच अब रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है. जिसके तहत उनकी बेसिक सैलरी बढ़ाई जा सकती है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 06 May 2026 06:10 PM (IST)
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8th Pay Commission Latest Update: 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिलते ही, रेलवे कर्मचारियों की मौज होने वाली है. खबरें हैं कि रेलवे कर्मचारियों की यूनियन IRTSA (इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन) ने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा गया है कि रेलवे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ा दिया जाए, साथ ही फिटमेंट फैक्टर में भी बदलाव की मांग की है. यदि ये मांगे सरकार के द्वारा मान ली जाती हैं, तो रेलवे कर्मियों के लिए इससे ज्यादा खुशी की खबर और क्या ही होगी.

क्या हैं कर्मचारियों की मांग?
8वें वेतन आयोग के गठन से पहले रेलवे कर्मचारी संगठन ने अपने मेमोरेंडम में सैलरी स्ट्रक्चर, फिटमेंट फैक्टर, अलाउंस और रिटायरमेंट बेनेफिट्स में कई बड़े बदलावों की मांग की है. इतना ही नहीं रेलवे कर्मचारी एसोसिएश ने आयोग से 5 अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर तय करने की भी मांग की है. इसमें मिनिमम बेसिक सैलरी 52,600 रुपये के साथ ही कई तरह के अलाउंस भी जोड़ने के लिए कहा है.

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ये फिटमेंट फैक्टर रखने की मांग
संगठन ने मांग की है कि कर्मचारियों को उनके लेवल के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर का लाभ दिया जाए. जैसे लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों को 2.92, लेवल 6 से 8 तक के कर्मचारियों के लिए 3.50, लेवल 9 से 12 तक के कर्मचारियों के लिए 3.80, लेवल 13 से 16 के कर्मचारियों के लिए 4.09 और लेवल 17 से 18 के लिए 4.38 फिटमेंट फैक्‍टर रखा जाना चाहिए.

महंगाई भत्ता भी बढ़ाने की मांग
इतना ही नहीं संगठन ने मांग की है कि DA के कैल्कुलेशन के लिए कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स (CPI) बनाया जाए. जिसमें इंटरनेट का खर्च, बोतलबंद पानी, हेल्‍थ इंश्‍योरेंस जैसे खर्चों को भी शामिल किया जाए. DA को इनकम टैक्स फ्री रखने और 50% DA को बेसिक सैलरी में जोड़ने की मांगी भी की गई है. इतना ही नहीं सभी अलाउंस में 3 गुना बढ़ोतरी, 50 फीसदी लीव एनकैशमेंट, पुरानी पेंशन योजना दोबारा लागू करने समेत 30 साल में 5 बार प्रमोशन करने की मांग भी कर्मचारी संगठन ने की है.

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Published at : 06 May 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
Railway News 8th Pay Commission IRCTC
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