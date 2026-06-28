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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर से बेसिक सैलरी और HRA में कितनी बढ़ेगी सैलरी? लेवल 1 से 13 तक गणित समझें

8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर से बेसिक सैलरी और HRA में कितनी बढ़ेगी सैलरी? लेवल 1 से 13 तक गणित समझें

8th Pay Commission: 8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर 2.0, 2.5 और 3.0 होने पर सैलरी और HRA कितनी बढ़ेगी? जानें Level 1 से 13 तक का पूरा गणित और सैलरी हाइक का कैलकुलेशन.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 28 Jun 2026 01:38 PM (IST)
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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में लगातार चर्चा बनी हुई है. सबसे ज्यादा सवाल फिटमेंट फैक्टर को लेकर है, क्योंकि इसी से तय होता है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी. फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है, जिससे मौजूदा बेसिक पे को गुणा करके नई सैलरी निकाली जाती है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह 2.0 से 3.0 के बीच हो सकता है. इसके साथ ही HRA भी सीधे बढ़ती हुई बेसिक सैलरी पर निर्भर करता है, इसलिए कुल इन-हैंड सैलरी में बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है.

फिटमेंट फैक्टर कैसे काम करता है?
आसान भाषा में समझें तो नई बेसिक सैलरी = पुरानी बेसिक सैलरी × फिटमेंट फैक्टर. यानी अगर किसी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है तो 2.0 फैक्टर के आधार पर 40,000 रुपए, 2.5 फैक्टर के बेसिस पर 50,000 रुपए और 3.0 फैक्टर पर 60,000 रुपए. इसी बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर HRA और अन्य अलाउंस भी बढ़ते हैं.

लेवल 1 से 10 तक की संभावित सैलरी हाइक- 

लेवल मौजूदा बेसिक (₹) 2.0 पर 2.5 पर 3.0 पर
Level 1 18,000 36,000 45,000 54,000
Level 2 19,900 39,800 49,750 59,700
Level 3 21,700 43,400 54,250 65,100
Level 4 25,500 51,000 63,750 76,500
Level 5 29,200 58,400 73,000 87,600
Level 6 35,400 70,800 88,500 1,06,200
Level 7 44,900 89,800 1,12,250 1,34,700
Level 8 47,600 95,200 1,19,000 1,42,800
Level 9 53,100 1,06,200 1,32,750 1,59,300
Level 10 56,100 1,12,200 1,40,250 1,68,300

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HRA में कितनी बढ़ोतरी होगी?

HRA सीधे बेसिक सैलरी का हिस्सा होता है, इसलिए जैसे ही बेसिक बढ़ती है, HRA भी बढ़ जाता है.
उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की HRA 24% है-

  • बेसिक ₹40,000 पर HRA = ₹9,600
  • बेसिक ₹50,000 पर HRA = ₹12,000
  • बेसिक ₹60,000 पर HRA = ₹14,400

यानी फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा, HRA उतना ही ज्यादा बढ़ेगा.

क्या सच में इतनी सैलरी बढ़ेगी?

फिलहाल ये सभी आंकड़े अनुमान पर आधारित हैं. असली फिटमेंट फैक्टर सरकार द्वारा तय किया जाएगा और वही अंतिम सैलरी तय करेगा. कई रिपोर्ट्स में इसका दायरा 2.0 से 2.86 तक बताया गया है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 28 Jun 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
Utility News 8th Pay Commission Fitment Factor
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