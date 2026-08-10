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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCWG: मीराबाई चानू से PM बोले, 'ऐसा लग रहा था आंसू के हर बूंद से गोल्ड मेडल टपक रहा'

CWG: मीराबाई चानू से PM बोले, 'ऐसा लग रहा था आंसू के हर बूंद से गोल्ड मेडल टपक रहा'

PM Modi: पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ चैंपियंस से मुलाकात की थी. उन्हें सफलता के लिए सराहा. साथ ही सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों के साथ वीडियो शेयर किया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 10 Aug 2026 10:45 AM (IST)
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कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियंस से पीएम मोदी ने मुलाकात की. पीएम ने रविवार को कॉमनवेल्थ चैंपियंस से रविवार को मुलाकात की थी जिसका वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. उन्होंने खिलाड़ियों की सफलता के लिए सराहना की. वहीं खिलाड़ियों ने पीएम से अपने मन की बात की.

भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में टोटल 39 मेडल जीते हैं. जसमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज हैं. भारत टैली में चौथे नंबर पर रहा है.

मीराबाई चानू से की बात
पीएम मोदी ने वेटलिफ्टर मीराबाई चानू से कहा- 'तीन बार और इतने आंसू टपक रहे थे. मुझे लग रहा था आंसू के हर बूंद से गोल्ड मेडल टपक रहा है.' इस पर मीराबाई ने कहा- 'मैं उस समय बहुत खुश थी, इमोशनल भी थी उस दिन, खुशी ज्यादा थी. मैं इसलिए रोई थी क्योंकि मैं किसी ओलंपिक में मेडल नहीं जीती थी और एक प्लेयर की लाइफ में हमको क्या-क्या फेस करना पड़ता है तो ये चार साल के अंदर में मैंने कितना, क्या-क्या मैंने फेस किया था. बहुत मुश्किल से ये चार साल मैंने फेस किए थे. तो जब मैं पोडियम में खड़ी थी मेडल के साथ. हमारा फ्लैग ऊपर है और जब हमारा नेशनल एंथम बजता है तो हम रुक नहीं सकते हैं सर, अपने आप आंसू निकलते हैं.'

इंडिया से डर रहे थे लोग
पीएम मोदी ने बॉक्सर साक्षी से बात की. साक्षी ने कहा- 'वहां लोग हम से डर रहे थे. इंडिया के साथ पहली फाइट आ गई. अब तो हम पहली फाइट ही हार जाएंगे और हमारा मेडल भी नहीं आएगा.'

पीएम मोदी ने सभी विजेताओं के साथ मिलकर एक वीडियो बनाया था और देश के नाम एक संदेश भी दिया था. उन्होंने कहा-जो खेलेगा, वो खिलेगा.  हमेशा भारत को चीयर करो. इसके बाद उन्होंने भारत माता की जय का जयघोष किया.

ये भी पढ़ें: लाठीचार्ज का कौन जिम्मेदारी? राहुल गांधी ने की अमित शाह से इस्तीफे की मांग

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 10 Aug 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
Commonwealth Games PM Modi
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