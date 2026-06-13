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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी8th Pay Commission पर बड़ा अपडेट, जुलाई में ही बढ़ जाएगी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, कितना होगा इजाफा?

8th Pay Commission पर बड़ा अपडेट, जुलाई में ही बढ़ जाएगी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, कितना होगा इजाफा?

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है, लेकिन इससे पहले जुलाई 2026 में DA बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ गई है. जानिए सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है और क्या है ताजा अपडेट.

By : सृष्टि | Updated at : 13 Jun 2026 05:06 PM (IST)
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8th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें इस समय 8वें वेतन आयोग से जुड़ी खबरों पर टिकी हुई हैं. हर कोई जानना चाहता है कि नई वेतन संरचना कब लागू होगी और सैलरी में कितना इजाफा होगा. इसी बीच जुलाई 2026 से मिलने वाली राहत को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है. दरअसल, हालिया महंगाई आंकड़ों के बाद यह उम्मीद बढ़ी है कि केंद्र सरकार जुलाई 2026 से महंगाई भत्ते (DA) में एक और बढ़ोतरी कर सकती है. इससे कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी बढ़ेगी और उन्हें 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से पहले ही कुछ राहत मिल सकती है.

जुलाई में DA बढ़ने की क्यों है उम्मीद?

श्रम ब्यूरो द्वारा जारी महंगाई के ताजा आंकड़ों के आधार पर कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि जुलाई 2026 से DA में करीब 3% की बढ़ोतरी हो सकती है. वर्तमान में DA 60% है और इसके 63% तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की मासिक सैलरी में सीधे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. हालांकि अंतिम फैसला सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा.

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क्या जुलाई में बेसिक सैलरी भी बढ़ जाएगी?

यहां एक बात समझना जरूरी है. जुलाई में संभावित बढ़ोतरी DA की है, बेसिक पे की नहीं. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अभी तैयार नहीं हुई हैं और आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों से सुझाव ले रहा है. इसलिए बेसिक सैलरी में बड़े संशोधन के लिए अभी इंतजार करना होगा. हालांकि कर्मचारियों के बीच यह चर्चा जरूर है कि नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से बेसिक पे में बड़ा उछाल आ सकता है.

8वें वेतन आयोग में कितना बढ़ सकता है वेतन?

वेतन वृद्धि का सबसे बड़ा आधार फिटमेंट फैक्टर होगा. अभी इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विभिन्न प्रस्तावों में 2.0 से 2.86 और कुछ कर्मचारी संगठनों की ओर से इससे भी अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है. अगर उच्च फिटमेंट फैक्टर पर सहमति बनती है तो न्यूनतम बेसिक वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी संभव है. हालांकि आखिरी आंकड़े आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही तय होंगे.

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कर्मचारियों के लिए फिलहाल क्या है राहत?

8वें वेतन आयोग का लाभ मिलने में अभी समय लग सकता है, लेकिन जुलाई 2026 में संभावित DA बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए तत्काल राहत साबित हो सकती है. बढ़ती महंगाई के बीच यह इजाफा कर्मचारियों की आय को कुछ हद तक मजबूत करेगा. फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट यह है कि जुलाई 2026 से DA में 3% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ गई है. लेकिन बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों के बाद ही संभव होगा. ऐसे में कर्मचारियों को अभी DA बढ़ोतरी पर नजर रखनी चाहिए, जबकि वेतन आयोग से जुड़ा बड़ा फैसला आने वाले महीनों में तस्वीर साफ करेगा.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 13 Jun 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
Salary Dearness Allowance Utility News 8TH PAY COMISSION
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