क्या आपकी भी पड़ी है BH सीरीज वाले नंबर प्लेट पर नजर? जानें किसे और क्यों मिलती है ये

BH Number Plate: अगर आपने भी राह गुजरतीं ऐसी गाड़ियां देखी हैं, जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर के बीच में 'BH' लिखा है, तो आपके भी दिमाग में इसे लेकर सवाल पैदा हुए होंगे. ये खास रजिस्ट्रेशन प्लेट्स पूरे भारत में तेजी से आम हो रही हैं, खासकर उन प्रोफेशनल्स के बीच जिनकी नौकरी में उन्हें अकसर एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होना पड़ता है.

बता दें कि BH (Bharat) सीरीज नंबर प्लेट की शुरुआत भारत सरकार ने उन लोगों के लिए गाड़ी की ओनरशिप आसान बनाने के लिए शुरू किया था, जिन्हें काम के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य जाना पड़ता है. इसका मकसद नौकरीपेशा लोगों को बार-बार राज्य बदलने पर होने वाली गाड़ी के री-रजिस्ट्रेशन की सिरदर्दी से बचाना है.

यह किसे मिलती है?

BH नबर प्लेट हर नागरिक के लिए नहीं है. यह केवल उन लोगों को मिलती है, जिनका ट्रांसफर (तबादला) अकसर दूसरे राज्यों में होता रहता है. भारत सरकार ने इसकी शुरुआत अगस्त, 2021 में की थी. यह सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों को दी जाती है. कमर्शियल वाहनों को ऐसी नंबर प्लेट नहीं मिलती है. आइए देखते हैं कौन-कौन इसके लिए पात्र हैं:-

सरकारी कर्मचारी- केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी.

रक्षा कर्मी- भारतीय सेना, वायु सेना और नौ सेना के जवान और अधिकारी.

सार्वजनिक उपक्रम- बैंक, रेलवे या अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी.

प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी- निजी कंपनियों के ऐसे कर्मचारी, जिनकी कंपनी के ऑफिस कम से कम 4 राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में स्थित हैं. इसके लिए कर्मचारी को अपनी कंपनी से Working Certificate (Form 60) देना होता है.

इसके क्या हैं फायदे?

कोई री-रजिस्ट्रेशन नहीं- सामान्य नियम के मुताबिक, अगर आप गाड़ी को किसी दूसरे राज्य में 12 महीने से अधिक समय तक रखते हैं, तो आपको वहां नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है. BH प्लेट होने पर आपको नया नंगर लेने की कोई जरूरत नहीं है.

टैक्स रिफंड का चक्कर नहीं- पुराने राज्य से टैक्स रिफंड मंगाना और नए राज्य में भारी रोड टैक्स दोबारा चुकाने की लंबी कागजी कार्यवाही से पूरी आजादी मिल जाती है.

पूरे देश में एक नंबर- आप भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बिना किसी रोक-टोक और बिना स्थानीय पुलिस की पूछताछ के अपनी गाड़ी चला सकते हैं.

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