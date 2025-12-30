कॉर्पोरेट पार्टी में कॉकटेल पीना पड़ा भारी, तेज दर्द के बाद फटा युवक का पेट- वीडियो वायरल

आज के दौर में पार्टियां सिर्फ खाने और मिलने-जुलने तक सीमित नहीं रहीं. अब हर इवेंट में कुछ अलग, कुछ चौंकाने वाला और सोशल मीडिया पर वायरल होने लायक दिखाना जरूरी समझा जाने लगा है. धुआं उड़ाते ड्रिंक्स, रंग बदलते कॉकटेल और अजीबोगरीब प्रेजेंटेशन लोगों को आकर्षित तो करते हैं, लेकिन कभी-कभी यही दिखावा जानलेवा भी बन सकता है. रूस से सामने आया एक मामला इस बात का डरावना उदाहरण है, जहां स्टाइल और शो ऑफ के चक्कर में एक शख्स की जिंदगी खतरे में पड़ गई. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हर ट्रेंड को बिना जानकारी और सावधानी के अपनाना सही है.

कॉर्पोरेट पार्टी में परोसी गई लिक्विड नाइट्रोजन कॉकटेल

दरअसल, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के मॉस्को शहर में एक कॉरपोरेट पार्टी के दौरान 38 साल के एक व्यक्ति के साथ बेहद गंभीर हादसा हो गया. यह घटना “इग्रा स्टोलोव” नाम के एक क्यूलिनरी स्टूडियो में आयोजित पार्टी के दौरान हुई. पार्टी में मौजूद मेहमानों को प्रभावित करने के लिए एक मिक्सोलॉजिस्ट को बुलाया गया था, जो लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से कॉकटेल तैयार कर रहा था. लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल ड्रिंक्स को तेजी से ठंडा करने और धुएं जैसा शानदार विजुअल इफेक्ट देने के लिए किया जाता है. जब यह हवा में उड़ता है तो मोटी सफेद भाप जैसी दिखाई देता है, जो देखने में काफी आकर्षक लगता है. यही वजह है कि ऐसे ड्रिंक्स पार्टियों में लोगों का ध्यान खींच लेते हैं.

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

लापरवाही से पीने पर फट गया युवक का पेट

लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी गलती यह हुई कि मिक्सोलॉजिस्ट ने मेहमानों को यह नहीं बताया कि लिक्विड नाइट्रोजन पूरी तरह उड़ जाने के बाद ही ड्रिंक पीना सुरक्षित होता है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वह व्यक्ति अपने ड्रिंक का इंतजार करता है और फिर उसे कागज के कप से पी लेता है. जैसे ही वह घूंट भरता है, उसके मुंह से नाइट्रोजन की भाप निकलती है और वह तुरंत दर्द से कराहने लगता है.

बताया जा रहा है कि उसकी हालत बिगड़ती है और मौके पर एंबुलेंस बुलाई जाती है. इसके बाद पैरामेडिक्स उसे अस्पताल ले जाते हैं. रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस व्यक्ति का पेट फट गया, जिसे मेडिकल भाषा में स्टमक रप्चर कहा जाता है. हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों को तुरंत सर्जरी करनी पड़ी.

यूजर्स ने जताई चिंता

इन घटनाओं ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. लोग कह रहे हैं कि पार्टियों में ट्रेंड और दिखावे के नाम पर सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है. कई यूजर्स ने आयोजकों और बारटेंडर्स की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए हैं. वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि लोगों को खुद भी ऐसी चीजों के बारे में जागरूक होना चाहिए. वीडियो को @ЖЕЛЕЗНЫЙ_ТИГР_АТАТА नाम के यूट्यूब अकाउंट से शेयर किया गया है.

