हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगये 'दया' की डिलीवरी है! महिला ने आवारा कुत्तों के लिए मंगाया खाना, राइडर ने अपने हाथों से खिलाया

ये 'दया' की डिलीवरी है! महिला ने आवारा कुत्तों के लिए मंगाया खाना, राइडर ने अपने हाथों से खिलाया

Viral Video: लखनऊ में एक डिलीवरी राइडर दूध-ब्रेड का ऑर्डर देने पहुंचा तो ग्राहक ने फोन पर अजीब अनुरोध किया. महिला ने सामान खुद लेने के बजाय पास बैठे आवारा कुत्तों को खिलाने को कहा.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 06 Mar 2026 03:58 PM (IST)
Preferred Sources

Viral Video: लखनऊ में एक डिलीवरी राइडर उस समय हैरान रह गया जब दूध और ब्रेड का ऑर्डर डिलीवर करने के लिए एक स्थान पर पहुंचने के बाद उसे ग्राहक से एक अनोखा अनुरोध मिला.

यह पूरी घटना उस समय सामने आई जब राइडर डिलीवरी देने के लिए तय जगह पर पहुंचा और ग्राहक को फोन किया. उसे उम्मीद थी कि कोई व्यक्ति आकर ऑर्डर ले जाएगा, लेकिन फोन पर जो बात हुई उसने उसे चौंका दिया. इस घटना का वीडियो लखनऊ के व्लॉगर रोहित ने शेयर किया है, जो इंस्टाग्राम पर “रोहित व्लॉगस्टर” नाम से अकाउंट चलाते हैं और साथ ही डिलीवरी राइडर का काम भी करते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ROHIT VLOGSTER (@rohitvlogster)

फोन कॉल के दौरान हुआ अजीब खुलासा

रोहित जब दूध और ब्रेड लेकर लोकेशन पर पहुंचे, तो उन्होंने ग्राहक को फोन करके पूछा कि सामान कहां देना है. इस पर महिला ने उनसे कहा कि आसपास देखो, वहां कुछ आवारा कुत्ते बैठे हुए मिलेंगे. यह सुनकर राइडर थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि वह ऑर्डर सीधे ग्राहक को देने की उम्मीद कर रहा था.

महिला ने फोन पर बताया कि उसने खुद वहां आने की योजना बनाई थी, लेकिन एक शादी में व्यस्त होने के कारण वह समय पर नहीं पहुंच सकी. उसने यह भी बताया कि वहां पास में कुत्तों के लिए कटोरे रखे हुए हैं, जिनमें खाना डाला जा सकता है.

हालांकि, जब राइडर को कटोरे नहीं मिले, तो महिला ने कहा कि अगर सामान प्लास्टिक के पैकेट में है तो उसे खोलकर वहीं रख दें, ताकि कुत्ते उसे खा सकें. उसने राइडर से यह भी कहा कि वह जानवरों को खाना खिलाने में मदद कर दे.

राइडर ने कुत्तों को खिलाया खाना

इसके बाद राइडर ने पैकेट खोलकर दूध और ब्रेड कुत्तों के सामने रख दिए. कुछ ही देर में वहां कुत्तों का एक झुंड इकट्ठा हो गया और खाने लगा. इस दौरान राइडर ने वीडियो में बताया कि महिला ने यह ऑर्डर खास तौर पर आवारा कुत्तों के लिए मंगवाया था.

वीडियो के अंत में राइडर ने महिला का धन्यवाद करते हुए कहा कि उसने जानवरों के लिए खाना मंगवाकर बहुत अच्छा काम किया है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और कई यूजर्स ने महिला की इस नेक पहल की खूब सराहना की.

Published at : 06 Mar 2026 03:58 PM (IST)
Tags :
Trending News LUCKNOW NEWS Lucknow Delivery Rider
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
ये 'दया' की डिलीवरी है! महिला ने आवारा कुत्तों के लिए मंगाया खाना, राइडर ने अपने हाथों से खिलाया
ये 'दया' की डिलीवरी है! महिला ने आवारा कुत्तों के लिए मंगाया खाना, राइडर ने अपने हाथों से खिलाया
ट्रेंडिंग
अपनी ही दुनिया में मग्न! बाइक की सीट पर खेलते बच्चों को देख याद आया बचपन, यूजर्स हुए इमोशनल
अपनी ही दुनिया में मग्न! बाइक की सीट पर खेलते बच्चों को देख याद आया बचपन, यूजर्स हुए इमोशनल
ट्रेंडिंग
Video: ऊंचाई से गिरते पिल्ले के लिए ढाल बना कपल, हैरतअंगेज कैच का वीडियो वायरल
Video: ऊंचाई से गिरते पिल्ले के लिए ढाल बना कपल, हैरतअंगेज कैच का वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: रोंग साइड से आई स्कॉर्पियो ने मां-बेटे को उड़ाया, हवा में कई फीट उछल गई बाइक, देखें वीडियो
Video: रोंग साइड से आई स्कॉर्पियो ने मां-बेटे को उड़ाया, हवा में कई फीट उछल गई बाइक, देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
देश में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच सरकार ने LPG प्रोडक्शन बढ़ाने का दिया आदेश
देश में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत, जंग के बीच सरकार ने LPG प्रोडक्शन बढ़ाने का दिया आदेश
बिहार
Bihar Politics: बीजेपी मानेगी बात या नीतीश कुमार रह जाएंगे खाली हाथ? JDU ने अभी से कर दी बड़ी डिमांड
बीजेपी मानेगी बात या नीतीश कुमार रह जाएंगे खाली हाथ? JDU ने अभी से कर दी बड़ी डिमांड
विश्व
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
बॉलीवुड
जान्हवी कपूर 29वें बर्थडे पर पहुंचीं तिरुमाला मंदिर, नंगे पैर चढ़ीं 3500 सीढ़ियां, भगवान का लिया आशीर्वाद
जान्हवी कपूर 29वें बर्थडे पर पहुंचीं तिरुमाला मंदिर, नंगे पैर चढ़ीं 3500 सीढ़ियां, भगवान का लिया आशीर्वाद
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
इंडिया
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
ट्रेंडिंग
सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी Breeza, वीडियो देख खौलने लगेगा आपका भी खून
सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी Breeza, वीडियो देख खौलने लगेगा आपका भी खून
लाइफस्टाइल
Alcohol And Erectile Dysfunction: क्या शराब पीने से बेहतर होती है बेडरूम परफॉर्मेंस? एक्सपर्ट से समझें पूरा टेक्निकल लोचा
क्या शराब पीने से बेहतर होती है बेडरूम परफॉर्मेंस? एक्सपर्ट से समझें पूरा टेक्निकल लोचा
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget