ये 'दया' की डिलीवरी है! महिला ने आवारा कुत्तों के लिए मंगाया खाना, राइडर ने अपने हाथों से खिलाया

Viral Video: लखनऊ में एक डिलीवरी राइडर उस समय हैरान रह गया जब दूध और ब्रेड का ऑर्डर डिलीवर करने के लिए एक स्थान पर पहुंचने के बाद उसे ग्राहक से एक अनोखा अनुरोध मिला.

यह पूरी घटना उस समय सामने आई जब राइडर डिलीवरी देने के लिए तय जगह पर पहुंचा और ग्राहक को फोन किया. उसे उम्मीद थी कि कोई व्यक्ति आकर ऑर्डर ले जाएगा, लेकिन फोन पर जो बात हुई उसने उसे चौंका दिया. इस घटना का वीडियो लखनऊ के व्लॉगर रोहित ने शेयर किया है, जो इंस्टाग्राम पर “रोहित व्लॉगस्टर” नाम से अकाउंट चलाते हैं और साथ ही डिलीवरी राइडर का काम भी करते हैं.

फोन कॉल के दौरान हुआ अजीब खुलासा

रोहित जब दूध और ब्रेड लेकर लोकेशन पर पहुंचे, तो उन्होंने ग्राहक को फोन करके पूछा कि सामान कहां देना है. इस पर महिला ने उनसे कहा कि आसपास देखो, वहां कुछ आवारा कुत्ते बैठे हुए मिलेंगे. यह सुनकर राइडर थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि वह ऑर्डर सीधे ग्राहक को देने की उम्मीद कर रहा था.

महिला ने फोन पर बताया कि उसने खुद वहां आने की योजना बनाई थी, लेकिन एक शादी में व्यस्त होने के कारण वह समय पर नहीं पहुंच सकी. उसने यह भी बताया कि वहां पास में कुत्तों के लिए कटोरे रखे हुए हैं, जिनमें खाना डाला जा सकता है.

हालांकि, जब राइडर को कटोरे नहीं मिले, तो महिला ने कहा कि अगर सामान प्लास्टिक के पैकेट में है तो उसे खोलकर वहीं रख दें, ताकि कुत्ते उसे खा सकें. उसने राइडर से यह भी कहा कि वह जानवरों को खाना खिलाने में मदद कर दे.

राइडर ने कुत्तों को खिलाया खाना

इसके बाद राइडर ने पैकेट खोलकर दूध और ब्रेड कुत्तों के सामने रख दिए. कुछ ही देर में वहां कुत्तों का एक झुंड इकट्ठा हो गया और खाने लगा. इस दौरान राइडर ने वीडियो में बताया कि महिला ने यह ऑर्डर खास तौर पर आवारा कुत्तों के लिए मंगवाया था.

वीडियो के अंत में राइडर ने महिला का धन्यवाद करते हुए कहा कि उसने जानवरों के लिए खाना मंगवाकर बहुत अच्छा काम किया है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और कई यूजर्स ने महिला की इस नेक पहल की खूब सराहना की.