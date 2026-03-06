दिमाग की बत्ती गुल! एस्केलेटर को समझ लिया मालगाड़ी, बुरी तरह गिरी महिला, सामने आया वीडियो
Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाया गया कि सुपरमार्केट कर्मचारी की लापरवाही से कई शॉपिंग कार्ट्स फिसलकर महिला से टकराईं, जिससे वह फर्श पर गिर गई और उसके पैर में चोट आई.
Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सुपरमार्केट के एक कर्मचारी की लापरवाही सामने आई है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कर्मचारी कई शॉपिंग कार्ट्स को एस्केलेटर से नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान अचानक शॉपिंग कार्ट्स फिसलने लगीं, जैसे ही कार्ट नीचे फिसलीं, उनका नियंत्रण खो गया और यह हादसा सामने खड़ी एक महिला तक पहुंच गया.
वीडियो में सामने खड़ी एक महिला भी दिखाई दे रही थी. जैसे ही पहली कार्ट महिला से टकराई महिला लड़खड़ा जाती है और फिर उसके पीछे आने वाली कई कार्ट्स ने उसे धक्का दिया. महिला अचानक आए शॉपिंग कार्ट से धक्का लगने पर फर्श पर गिर गई और उसके पैर में चोट आई. महिला उठ कर लड़खड़ाते हुए दीवार के पास बैठ गई. इस बीच, कुछ शॉपिंग कार्ट गेट से टकरा कर वहां लगे कांच को तोड़ देती हैं. यह घटना सुपरमार्केट में मौजूद लोगों के लिए भी डरावनी थी और सोशल मीडिया पर इसे देखकर लोग हैरान रह गए.
Supermarket employee quickly finds out why pushing several shopping carts down a escalator is not a good idea.pic.twitter.com/3oEHMxlM4B— Defiant L’s (@DefiantLs) March 5, 2026
एस्केलेटर पर शॉपिंग कार्ट्स का खतरा
इस घटना ने साफ कर दिया कि एस्केलेटर पर भारी सामान या कई कार्ट्स एक साथ ले जाना कितना खतरनाक हो सकता है. कर्मचारी की यह गलती महिला और आसपास के लोगों के लिए जोखिम पैदा कर गई. अगर उसने कार्ट को धीरे-धीरे और सावधानी से नीचे उतारा होता तो यह हादसा नहीं होता.
वीडियो के कैप्शन में क्या लिखा था ?
वीडियो के कैप्शन में लिखा गया कि सुपरमार्केट का कर्मचारी जल्दी ही समझ गया कि कई शॉपिंग कार्ट्स को एस्केलेटर से नीचे ले जाना सही विचार नहीं है. एक यूजर ने लिखा, “यह देखकर डर लग गया. कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि एस्केलेटर और भारी सामान के साथ कैसे काम करना चाहिए.” एक अन्य यूजर्स ने लिखा कि सुपरमार्केट में सुरक्षा नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है. कर्मचारी की गलती से न केवल महिला को चोट आई बल्कि दुकान का सामान और कांच भी टूट गया.
