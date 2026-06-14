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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग70 की उम्र में 30 जैसा अंदाज! दादी की खूबसूरती देख शरमा जाएंगी हॉलीवुड हसीनाएं भी

70 की उम्र में 30 जैसा अंदाज! दादी की खूबसूरती देख शरमा जाएंगी हॉलीवुड हसीनाएं भी

यिंगजी का कहना है कि जवां दिखने का राज महंगे कॉस्मेटिक्स नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और खुश रहने में है. वह कहती हैं कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, असली बात है दिल से जवान रहना.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 14 Jun 2026 09:51 AM (IST)
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आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसी महिला छाई हुई है, जिसे देखकर लोग अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे. उम्र 70 साल के पार, लेकिन स्टाइल, फिटनेस और कॉन्फिडेंस ऐसा कि युवा भी पीछे छूट जाएं. शंघाई की रहने वाली यिंगजी अपनी जवां दिखने वाली पर्सनालिटी और पॉजिटिव सोच की वजह से इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी हैं. उनकी कहानी सिर्फ खूबसूरती की नहीं, बल्कि जिंदगी को अपने तरीके से जीने की मिसाल भी है. 

70 की उम्र में भी 30 जैसी एनर्जी

यिंगजी को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि उनका एक 45 साल का बेटा भी है. सोशल मीडिया पर उनके वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें वह हाई हील्स पहनकर सड़कों पर डांस करती या अलग-अलग पोज देती नजर आती हैं. उनका कॉन्फिडेंस और स्टाइल लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

क्या है उनकी जवानी का राज?

यिंगजी का कहना है कि जवां दिखने का राज महंगे कॉस्मेटिक्स नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और खुश रहने में है. वह कहती हैं कि “उम्र सिर्फ एक नंबर है, असली बात है दिल से जवान रहना.” हालांकि इसके पीछे उनकी सख्त दिनचर्या भी है. वह शाम 5 बजे के बाद खाना नहीं खातीं, रोजाना योग करती हैं और अपने खाने में हरी सब्जियां, सूप और प्रोटीन को ज्यादा महत्व देती हैं.

जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव देखे

यिंगजी का जीवन भी काफी दिलचस्प रहा है. उन्होंने पहले एक किंडरगार्टन में मैनेजर के तौर पर काम किया. बाद में वह अपने परिवार के साथ जापान चली गईं, जहां उन्होंने रेस्टोरेंट में काम किया और खुद का बिजनेस भी शुरू किया. कई सालों बाद वह वापस चीन लौट आईं.

70 की उम्र में पूरा किया सपना

2022 में, जब वह 70 साल की हुईं, तो उन्होंने “बीजिंग फैशन ग्रैंडमास” नाम के एक ग्रुप को जॉइन किया. इस ग्रुप में 65 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं मॉडलिंग करती हैं. इसी के जरिए यिंगजी ने अपना बचपन का सपना पूरा किया और शंघाई डिज्नीलैंड में रैंप वॉक भी किया.

‘120 साल तक खूबसूरत जीना है’

यिंगजी का कहना है कि वह 120 साल तक जीना चाहती हैं और हमेशा खूबसूरती और खुशी के साथ जीना चाहती हैं. उनका मानना है कि उम्र कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक ताकत है.

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सोशल मीडिया पर लोगों को दे रहीं प्रेरणा

यिंगजी की कहानी लोगों को काफी प्रेरित कर रही है. कई यूजर्स ने कहा कि उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर सोच पॉजिटिव हो, तो उम्र कभी भी बाधा नहीं बनती. एक यूजर ने लिखा...इस उम्र में तो लोग बेड पर होते हैं. एक और यूजर ने लिखा...ये तो एक दम जवान दिख रही है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मैं अपनी आंखों पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा हूं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 14 Jun 2026 09:51 AM (IST)
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