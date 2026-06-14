70 की उम्र में 30 जैसा अंदाज! दादी की खूबसूरती देख शरमा जाएंगी हॉलीवुड हसीनाएं भी

आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसी महिला छाई हुई है, जिसे देखकर लोग अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे. उम्र 70 साल के पार, लेकिन स्टाइल, फिटनेस और कॉन्फिडेंस ऐसा कि युवा भी पीछे छूट जाएं. शंघाई की रहने वाली यिंगजी अपनी जवां दिखने वाली पर्सनालिटी और पॉजिटिव सोच की वजह से इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी हैं. उनकी कहानी सिर्फ खूबसूरती की नहीं, बल्कि जिंदगी को अपने तरीके से जीने की मिसाल भी है.

70 की उम्र में भी 30 जैसी एनर्जी

यिंगजी को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि उनका एक 45 साल का बेटा भी है. सोशल मीडिया पर उनके वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें वह हाई हील्स पहनकर सड़कों पर डांस करती या अलग-अलग पोज देती नजर आती हैं. उनका कॉन्फिडेंस और स्टाइल लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

क्या है उनकी जवानी का राज?

यिंगजी का कहना है कि जवां दिखने का राज महंगे कॉस्मेटिक्स नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और खुश रहने में है. वह कहती हैं कि “उम्र सिर्फ एक नंबर है, असली बात है दिल से जवान रहना.” हालांकि इसके पीछे उनकी सख्त दिनचर्या भी है. वह शाम 5 बजे के बाद खाना नहीं खातीं, रोजाना योग करती हैं और अपने खाने में हरी सब्जियां, सूप और प्रोटीन को ज्यादा महत्व देती हैं.

जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव देखे

यिंगजी का जीवन भी काफी दिलचस्प रहा है. उन्होंने पहले एक किंडरगार्टन में मैनेजर के तौर पर काम किया. बाद में वह अपने परिवार के साथ जापान चली गईं, जहां उन्होंने रेस्टोरेंट में काम किया और खुद का बिजनेस भी शुरू किया. कई सालों बाद वह वापस चीन लौट आईं.

70 की उम्र में पूरा किया सपना

2022 में, जब वह 70 साल की हुईं, तो उन्होंने “बीजिंग फैशन ग्रैंडमास” नाम के एक ग्रुप को जॉइन किया. इस ग्रुप में 65 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं मॉडलिंग करती हैं. इसी के जरिए यिंगजी ने अपना बचपन का सपना पूरा किया और शंघाई डिज्नीलैंड में रैंप वॉक भी किया.

‘120 साल तक खूबसूरत जीना है’

यिंगजी का कहना है कि वह 120 साल तक जीना चाहती हैं और हमेशा खूबसूरती और खुशी के साथ जीना चाहती हैं. उनका मानना है कि उम्र कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक ताकत है.

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सोशल मीडिया पर लोगों को दे रहीं प्रेरणा

यिंगजी की कहानी लोगों को काफी प्रेरित कर रही है. कई यूजर्स ने कहा कि उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर सोच पॉजिटिव हो, तो उम्र कभी भी बाधा नहीं बनती. एक यूजर ने लिखा...इस उम्र में तो लोग बेड पर होते हैं. एक और यूजर ने लिखा...ये तो एक दम जवान दिख रही है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मैं अपनी आंखों पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा हूं.

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