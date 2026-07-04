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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगMBA Chaiwala को इंटरनेट ने 'मारा' फिर प्रफुल्ल बिल्लोरे बोले- अभी हम जिंदा हैं, लोगों ने ली मौज

MBA Chaiwala को इंटरनेट ने 'मारा' फिर प्रफुल्ल बिल्लोरे बोले- अभी हम जिंदा हैं, लोगों ने ली मौज

प्रफुल्ल बिल्लोरे ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर गूगल सर्च का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें "Prafull Billore death" सर्च करने पर उनकी कथित मौत से जुड़ी जानकारी दिखाई दे रही थी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 04 Jul 2026 11:27 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों मशहूर एंटरप्रेन्योर और MBA Chaiwala के फाउंडर प्रफुल्ल बिल्लोरे को लेकर ऐसी अफवाह उड़ाई गई, जिसने उनके लाखों फैंस को हैरान कर दिया. इंटरनेट पर उनकी मौत की खबर तेजी से वायरल होने लगी. मामला इतना बढ़ गया कि आखिरकार खुद प्रफुल्ल बिल्लोरे को सामने आकर लोगों से कहना पड़ा कि "मैं जिंदा हूं, फेक न्यूज फैलाना बंद करें." इसके बाद सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स की बाढ़ आई है उसे देखकर आप भी हंस पड़ेंगे.

कैसे फैली मौत की अफवाह?

प्रफुल्ल बिल्लोरे ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर गूगल सर्च का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें "Prafull Billore death" सर्च करने पर उनकी कथित मौत से जुड़ी जानकारी दिखाई दे रही थी. इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने साफ लिखा, "यह बेहद बेतुकी, अपमानजनक और दुख पहुंचाने वाली बात है. कृपया फेक न्यूज फैलाना बंद करें. मैं जिंदा हूं." उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर विराम लग गया.

X पर शुरू हुई थी अफवाह, बिना पुष्टि के वायरल हुई खबर

बताया जा रहा है कि यह अफवाह X पर किए गए कुछ भ्रामक पोस्ट से शुरू हुई थी. कई अकाउंट्स ने बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के दावा कर दिया कि MBA Chaiwala का निधन हो गया है. देखते ही देखते यह दावा सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया. कई लोगों ने बिना सच्चाई जांचे श्रद्धांजलि वाले पोस्ट तक शेयर कर दिए. बाद में खुद प्रफुल्ल बिल्लोरे के बयान से पूरी सच्चाई सामने आई.

8 हजार रुपये से शुरू किया था सफर, आज बन चुके हैं बड़ा नाम

मध्य प्रदेश के रहने वाले प्रफुल्ल बिल्लोरे ने MBA की पढ़ाई बीच में छोड़कर कारोबार की राह चुनी थी. उन्होंने महज 8 हजार रुपये से चाय का छोटा सा स्टॉल शुरू किया. अपनी अलग मार्केटिंग, मेहनत और सोशल मीडिया के दम पर उन्होंने MBA Chaiwala को देशभर में पहचान दिलाई. आज उनका ब्रांड कई शहरों में फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए कारोबार कर रहा है और लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने क्या कहा?

प्रफुल्ल बिल्लोरे के बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में कई लोग सामने आए. एक यूजर ने लिखा, "भाई मजबूत रहो, आजकल बिना वजह नफरत फैलाना आम बात हो गई है." दूसरे यूजर ने कहा, "जो लोग आपकी सफलता से जलते हैं, उन्होंने ही ऐसी अफवाह फैलाई होगी." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "भाई, क्या दिन आ गए हैं, शख्स खुद आकर कह रहा है कि मैं जिंदा हूं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 04 Jul 2026 11:27 AM (IST)
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