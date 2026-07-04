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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबारिश में छिपा गड्ढा बना आफत, बाइक समेत सड़क पर गिरे पति-पत्नी, CCTV VIDEO वायरल

बारिश में छिपा गड्ढा बना आफत, बाइक समेत सड़क पर गिरे पति-पत्नी, CCTV VIDEO वायरल

वायरल CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि गुजरात के जूनागढ़ में एक दंपति बिना हेलमेट पहने बाइक से जा रहा था. सड़क पर बारिश का पानी भरा हुआ था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 04 Jul 2026 03:42 PM (IST)
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बारिश के मौसम में सड़क पर जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है. गुजरात के जूनागढ़ से सामने आए एक CCTV वीडियो ने यही सबक दिया है. सड़क पर भरे बारिश के पानी के नीचे छिपा गड्ढा बाइक सवार दंपति को दिखाई नहीं दिया और अगले ही पल दोनों जोरदार तरीके से सड़क पर जा गिरे. इस पूरे हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग एक तरफ हेलमेट न पहनने पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सड़क की खराब हालत को लेकर भी नाराजगी जता रहे हैं.

पानी में छिपा गड्ढा बना हादसे की वजह

वायरल CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि गुजरात के जूनागढ़ में एक दंपति बिना हेलमेट पहने बाइक से जा रहा था. सड़क पर बारिश का पानी भरा हुआ था. जैसे ही बाइक पानी से भरे हिस्से में पहुंची, उसका अगला पहिया गड्ढे में फंस गया. जोरदार झटका लगते ही दोनों बाइक से उछलकर सड़क पर गिर पड़े. हादसा इतना अचानक हुआ कि दोनों को संभलने का मौका ही नहीं मिला.

महिला तुरंत उठी, युवक सिर पकड़कर बैठ गया

वीडियो में दिखाई देता है कि गिरने के बाद महिला तुरंत उठकर खड़ी हो जाती है. वहीं युवक कुछ देर तक सड़क पर ही पड़ा रहता है और दर्द से अपना सिर पकड़ लेता है. माना जा रहा है कि उसके सिर में चोट लगी. हालांकि कुछ देर बाद वह भी उठने की कोशिश करता है. इस हादसे ने एक बार फिर बारिश के मौसम में सतर्कता बरतने की जरूरत को सामने ला दिया है.

हेलमेट और सड़क दोनों पर उठे सवाल

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया गया, जिसके साथ लोगों से बारिश के दौरान हेलमेट पहनने और सावधानी से वाहन चलाने की अपील की गई. लोगों का कहना है कि बारिश में गड्ढे पानी के नीचे छिप जाते हैं और ऐसे में हादसे का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. वहीं कई लोगों ने खराब सड़क और समय पर मरम्मत नहीं होने को भी इस दुर्घटना की बड़ी वजह बताया.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं. एक यूजर ने लिखा, "हेलमेट चालान से बचने के लिए नहीं, जिंदगी बचाने के लिए पहनना चाहिए." दूसरे ने कहा, "बारिश में सड़क पर भरे पानी के नीचे क्या छिपा है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है." एक और यूजर ने लिखा, "गलती सिर्फ बाइक सवारों की नहीं, खराब सड़कें भी ऐसे हादसों की बड़ी वजह हैं." 

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 04 Jul 2026 03:42 PM (IST)
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