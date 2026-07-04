हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगCCTV में कैद हुआ मौत का मंजर, LPG टैंकर बना आग का गोला, वीडियो देख कांप जाएगी रूह

CCTV में कैद हुआ मौत का मंजर, LPG टैंकर बना आग का गोला, वीडियो देख कांप जाएगी रूह

26 जून की सुबह कौशांबी जिले के सिहोरी टोल प्लाजा के पास यह हादसा हुआ. CCTV फुटेज में दिखाई देता है कि LPG टैंकर तेज रफ्तार में टोल प्लाजा की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 04 Jul 2026 12:31 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के कौशांबी से एक ऐसा दर्दनाक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं. तेज रफ्तार LPG टैंकर टोल प्लाजा के पास डिवाइडर से टकराया और देखते ही देखते आग का विशाल गोला बन गया. इस हादसे का CCTV वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर लोग हैरान हैं और इस हादसे को बेहद भयावह बता रहे हैं.

CCTV में कैद हुआ खौफनाक हादसा

26 जून की सुबह कौशांबी जिले के सिहोरी टोल प्लाजा के पास यह हादसा हुआ. CCTV फुटेज में दिखाई देता है कि LPG टैंकर तेज रफ्तार में टोल प्लाजा की ओर आता है और अचानक डिवाइडर से टकरा जाता है. टक्कर के कुछ ही सेकेंड बाद गैस लीक होती है और पूरा इलाका भीषण आग की चपेट में आ जाता है. आग इतनी तेजी से फैलती है कि आसपास मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता.

ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत, 2 अब भी जिंदगी की जंग लड़ रहे

पुलिस के मुताबिक टैंकर कानपुर से वाराणसी जा रहा था. हादसे के बाद टैंकर के केबिन में फंसे चालक धर्मेंद्र द्विवेदी बाहर नहीं निकल सके और जिंदा जल गए. आग टोल प्लाजा तक पहुंच गई, जिससे वहां काम कर रहे कई कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए. इलाज के दौरान आलोक सिंह, हीरामणि सिंह और कृष्णपाल मौर्य की भी मौत हो गई. अब तक इस हादसे में 4 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2 कर्मचारी अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है.

यह भी पढ़ें: भीषण गर्मी में AC की ठंडी हवा खाने के लिए ATM में घुसे दो मेहनतकश मजदूर, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वीडियो देख सहम गए लोग

जैसे ही हादसे का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, "यह वीडियो देखकर दिल दहल गया. LPG टैंकरों के लिए सुरक्षा नियम और सख्त होने चाहिए." दूसरे यूजर ने कहा, "कुछ सेकेंड में सब कुछ खत्म हो गया, यह बेहद दर्दनाक हादसा है." एक और यूजर ने लिखा, "टोल कर्मचारियों और ड्राइवर के परिवार के लिए भगवान हिम्मत दे." वीडियो को @Capturedcalm नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: HR की एक कॉल और चली गई साढ़े 5 साल की नौकरी, Wipro एम्पलॉयी बोली- शायद यह भगवान का इशारा

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 04 Jul 2026 12:31 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
CCTV में कैद हुआ मौत का मंजर, LPG टैंकर बना आग का गोला, वीडियो देख कांप जाएगी रूह
CCTV में कैद हुआ मौत का मंजर, LPG टैंकर बना आग का गोला, वीडियो देख कांप जाएगी रूह
ट्रेंडिंग
MBA Chaiwala को इंटरनेट ने 'मारा' फिर प्रफुल्ल बिल्लोरे बोले- अभी हम जिंदा हैं, लोगों ने ली मौज
MBA Chaiwala को इंटरनेट ने 'मारा' फिर प्रफुल्ल बिल्लोरे बोले- अभी हम जिंदा हैं, लोगों ने ली मौज
ट्रेंडिंग
'मैं स्कूल का बच्चा नहीं हूं' बॉस ने मांगी लीव एप्लीकेशन तो कर्मचारी ने दिया मजेदार जवाब, पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी
'मैं स्कूल का बच्चा नहीं हूं' बॉस ने मांगी लीव एप्लीकेशन तो कर्मचारी ने दिया मजेदार जवाब
ट्रेंडिंग
Viral Video: बारिश में ढलान पर फिसल रही थी कार, मासूम ने लगाया तेज दिमाग और बचाईं कई जान, वीडियो वायरल
बारिश में ढलान पर फिसल रही थी कार, मासूम ने लगाया तेज दिमाग और बचाईं कई जान, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

2025 New Yezdi Scrambler Review | पहले से कितनी बेहतर हुई? #scrambler #yezdi #autolive
Renault Duster vs Volkswagen Taigun -Which One Is More Fun to Drive? #duster #taigun #autolive
Ketan Murder Case : मंगेतर Siya Goyal का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया || Chetan Chaudhary | ABP Report
Bollywood News: 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट संग शादी करेंगे आमिर खान, खास होगी नई शुरुआत (03.07.26)
Chitra Tripathi : चढ़ावा चोरी में राम मंदिर ट्रस्ट पर 'जीरो ट्रस्ट'! | Champat Rai | SIT
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई के अंतिम संस्कार में हाथ जोड़कर भावुक हुए गालिबाफ और अराघची, देखें वीडियो
खामेनेई के अंतिम संस्कार में हाथ जोड़कर भावुक हुए गालिबाफ और अराघची, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चुनावी बिगुल फूंकेंगे चिराग पासवान, विपक्ष के इस खास नैरेटिव को बनाएंगे निशाना
यूपी में चुनावी बिगुल फूंकेंगे चिराग पासवान, विपक्ष के इस खास नैरेटिव को बनाएंगे निशाना
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: RSS के बयान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: RSS के बयान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
ओटीटी
Satluj Review: Diljit Dosanjh की ये फिल्म आपका दिल चीर देगी, पंजाब का दर्द आपको अंदर तक परेशान करेगा
Satluj Review: Diljit Dosanjh की ये फिल्म आपका दिल चीर देगी, पंजाब का दर्द आपको अंदर तक परेशान करेगा
स्पोर्ट्स
वैभव सूर्यवंशी के ‘New Chapter’ स्टोरी से मची हलचल, डेब्यू का इशारा या नया सरप्राइज?
वैभव सूर्यवंशी के ‘New Chapter’ स्टोरी से मची हलचल, डेब्यू का इशारा या नया सरप्राइज?
विश्व
बलूचिस्तान में सुसाइड अटैक, ग्वादर में मार गिराए पाकिस्तान पैरामिलिट्री के 30 जवान, BLA का बड़ा दावा
बलूचिस्तान में सुसाइड अटैक, ग्वादर में मार गिराए PAK पैरामिलिट्री के 30 जवान, BLA का बड़ा दावा
जम्मू और कश्मीर
अमरनाथ यात्रा: बिना रजिस्ट्रेशन वाले श्रद्धालुओं की बढ़ी संख्या, पैसे मांगने के लगाए आरोप
अमरनाथ यात्रा: बिना रजिस्ट्रेशन वाले श्रद्धालुओं की बढ़ी संख्या, पैसे मांगने के लगाए आरोप
ट्रेंडिंग
MBA Chaiwala को इंटरनेट ने 'मारा' फिर प्रफुल्ल बिल्लोरे बोले- अभी हम जिंदा हैं, लोगों ने ली मौज
MBA Chaiwala को इंटरनेट ने 'मारा' फिर प्रफुल्ल बिल्लोरे बोले- अभी हम जिंदा हैं, लोगों ने ली मौज
ABP NEWS
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
ABP NEWS
Viral News: पहलगाम से बाबा बर्फानी के दर्शन को निकले श्रद्धालु!
Viral News: पहलगाम से बाबा बर्फानी के दर्शन को निकले श्रद्धालु!
ABP NEWS
Viral News: गुजरात तट पर मौसम का कहर मंडराया!
Viral News: गुजरात तट पर मौसम का कहर मंडराया!
ABP NEWS
Viral Video: अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा भी, श्रद्धा भी... देखिए
Viral Video: अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा भी, श्रद्धा भी... देखिए
ABP NEWS
Viral Video: खंभे से बांधे गए युवक पर बेल्ट से बरसे वार!
Viral Video: खंभे से बांधे गए युवक पर बेल्ट से बरसे वार!
Embed widget