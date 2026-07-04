अमेरिका की 250वीं सालगिरह का भव्य जश्न, ड्रोन शो और एयर शो ने जीता लोगों का दिल- वीडियो वायरल

अमेरिका अपनी आजादी के 250 साल पूरे होने का जश्न बेहद भव्य और ऐतिहासिक अंदाज में मना रहा है. आधिकारिक सालगिरह 4 जुलाई 2026 को है, लेकिन उससे पहले ही देशभर में शानदार कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है. टेक्सास से लेकर वॉशिंगटन DC और लास वेगास तक आसमान रंग-बिरंगी रोशनी, हजारों ड्रोन और शानदार एयर शो से जगमगा उठा. इतना ही नहीं, इस खास मौके की गूंज जापान तक सुनाई दी, जहां कई मशहूर इमारतों को अमेरिकी तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया. इन भव्य नजारों के वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोग अमेरिका के इस मेगा सेलिब्रेशन की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

2500 ड्रोन ने आसमान में बनाई शानदार तस्वीरें

अमेरिका के टेक्सास में आजादी के 250 साल पूरे होने के जश्न के तहत खास ड्रोन शो आयोजित किया गया. नॉर्थ रिचलैंड हिल्स में करीब 2500 ड्रोन ने रात के आसमान में रॉकेट, अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी बाल्ड ईगल और पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की भव्य और विशाल आकृतियां बनाईं. वहीं शानदार आतिशबाजी ने पूरे आसमान को रंग-बिरंगी रोशनी से भर दिया. यह नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे.

THUNDERBIRDS FLY OVER THE GREAT AMERICAN STATE FAIR 🇺🇸 pic.twitter.com/C2MSoAucRj — Freedom 250 (@Freedom250) July 2, 2026

वॉशिंगटन DC से लेकर लास वेगास तक दिखा जश्न का रंग

राजधानी वॉशिंगटन DC में आयोजित 'ग्रेट अमेरिकन स्टेट फेयर' के दौरान सेना के विशेष पैराशूट दल ने विशाल अमेरिकी झंडे के साथ नेशनल मॉल में लैंडिंग की. इसके अलावा अमेरिकी वायुसेना के थंडरबर्ड्स ने फ्लाईपास्ट कर लोगों का दिल जीत लिया. वहीं लास वेगास के मशहूर Sphere पर देशभक्ति से जुड़ी शानदार डिजिटल तस्वीरें दिखाई गईं, जबकि वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट को भी अमेरिकी इतिहास से जुड़े विशेष रंगों और रोशनी से सजाया गया.

🇺🇸 Fireworks light up the Tokyo skyline in celebration of the 250th anniversary of American independence.pic.twitter.com/QapUpusGac — 由仁アリン Arin Yuni (@Arin_Yumi) July 3, 2026

जापान में भी दिखा अमेरिका के जश्न का रंग

अमेरिका का यह खास जश्न सिर्फ उसके अपने देश तक सीमित नहीं रहा. जापान की राजधानी टोक्यो में भी कई प्रसिद्ध इमारतों को लाल, सफेद और नीली रोशनी से सजाया गया. टोक्यो टावर, रेनबो ब्रिज और टोक्यो एक्वा सिम्फनी पर आकर्षक लाइटिंग की गई. इसके साथ आतिशबाजी और ड्रोन शो का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. अमेरिकी दूतावास ने लोगों से #A250inJapan हैशटैग के साथ तस्वीरें शेयर करने की अपील भी की.

In Tokyo tomorrow? Celebrate America’s 250th birthday by watching the Tokyo Tower, Rainbow Bridge, and Tokyo Aqua Symphony illuminated! Snap a photo or video of Red, White, and Blue lighting up the night sky. We’d love to share your photos!

Simply use #A250inJapan



Light-up… pic.twitter.com/CmDs5GIGtX — アメリカ大使館 (@usembassytokyo) July 2, 2026

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सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए शानदार रिएक्शन

इन कार्यक्रमों के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "2500 ड्रोन का यह शो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है." दूसरे यूजर ने कहा, "इतना शानदार सेलिब्रेशन पहले कभी नहीं देखा." एक और यूजर ने लिखा, "आसमान में बनी तस्वीरें वाकई देखने लायक थीं." वहीं कई लोगों ने कहा कि अमेरिका ने अपनी 250वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और दुनिया को तकनीक व भव्य आयोजन का बेहतरीन नजारा दिखाया.

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