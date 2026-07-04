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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगअमेरिका की 250वीं सालगिरह का भव्य जश्न, ड्रोन शो और एयर शो ने जीता लोगों का दिल- वीडियो वायरल

अमेरिका की 250वीं सालगिरह का भव्य जश्न, ड्रोन शो और एयर शो ने जीता लोगों का दिल- वीडियो वायरल

जहां कई मशहूर इमारतों को अमेरिकी तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया. इन भव्य नजारों के वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोग अमेरिका के इस मेगा सेलिब्रेशन की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 04 Jul 2026 01:56 PM (IST)
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अमेरिका अपनी आजादी के 250 साल पूरे होने का जश्न बेहद भव्य और ऐतिहासिक अंदाज में मना रहा है. आधिकारिक सालगिरह 4 जुलाई 2026 को है, लेकिन उससे पहले ही देशभर में शानदार कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है. टेक्सास से लेकर वॉशिंगटन DC और लास वेगास तक आसमान रंग-बिरंगी रोशनी, हजारों ड्रोन और शानदार एयर शो से जगमगा उठा. इतना ही नहीं, इस खास मौके की गूंज जापान तक सुनाई दी, जहां कई मशहूर इमारतों को अमेरिकी तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया. इन भव्य नजारों के वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोग अमेरिका के इस मेगा सेलिब्रेशन की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

2500 ड्रोन ने आसमान में बनाई शानदार तस्वीरें

अमेरिका के टेक्सास में आजादी के 250 साल पूरे होने के जश्न के तहत खास ड्रोन शो आयोजित किया गया. नॉर्थ रिचलैंड हिल्स में करीब 2500 ड्रोन ने रात के आसमान में रॉकेट, अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी बाल्ड ईगल और पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की भव्य और विशाल आकृतियां बनाईं. वहीं शानदार आतिशबाजी ने पूरे आसमान को रंग-बिरंगी रोशनी से भर दिया. यह नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे.

वॉशिंगटन DC से लेकर लास वेगास तक दिखा जश्न का रंग

राजधानी वॉशिंगटन DC में आयोजित 'ग्रेट अमेरिकन स्टेट फेयर' के दौरान सेना के विशेष पैराशूट दल ने विशाल अमेरिकी झंडे के साथ नेशनल मॉल में लैंडिंग की. इसके अलावा अमेरिकी वायुसेना के थंडरबर्ड्स ने फ्लाईपास्ट कर लोगों का दिल जीत लिया. वहीं लास वेगास के मशहूर Sphere पर देशभक्ति से जुड़ी शानदार डिजिटल तस्वीरें दिखाई गईं, जबकि वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट को भी अमेरिकी इतिहास से जुड़े विशेष रंगों और रोशनी से सजाया गया.

जापान में भी दिखा अमेरिका के जश्न का रंग

अमेरिका का यह खास जश्न सिर्फ उसके अपने देश तक सीमित नहीं रहा. जापान की राजधानी टोक्यो में भी कई प्रसिद्ध इमारतों को लाल, सफेद और नीली रोशनी से सजाया गया. टोक्यो टावर, रेनबो ब्रिज और टोक्यो एक्वा सिम्फनी पर आकर्षक लाइटिंग की गई. इसके साथ आतिशबाजी और ड्रोन शो का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. अमेरिकी दूतावास ने लोगों से #A250inJapan हैशटैग के साथ तस्वीरें शेयर करने की अपील भी की.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए शानदार रिएक्शन

इन कार्यक्रमों के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "2500 ड्रोन का यह शो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है." दूसरे यूजर ने कहा, "इतना शानदार सेलिब्रेशन पहले कभी नहीं देखा." एक और यूजर ने लिखा, "आसमान में बनी तस्वीरें वाकई देखने लायक थीं." वहीं कई लोगों ने कहा कि अमेरिका ने अपनी 250वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और दुनिया को तकनीक व भव्य आयोजन का बेहतरीन नजारा दिखाया.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 04 Jul 2026 01:56 PM (IST)
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