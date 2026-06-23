हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'ये मेरी भी बहन है' बहन की सुरक्षा को लेकर परेशान हुआ भाई तो कैब ड्राइवर ने यूं दिलाया भरोसा- वीडियो वायरल

'ये मेरी भी बहन है' बहन की सुरक्षा को लेकर परेशान हुआ भाई तो कैब ड्राइवर ने यूं दिलाया भरोसा- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की रात के वक्त कैब में सवार होकर गुड़गांव के लिए निकलकी दिखाई दे रही है जैसा कि वीडियो से पता लग रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 23 Jun 2026 11:47 AM (IST)
Preferred Sources

रात को अपने प्रियजनों जैसे मां, बहन बीवी को अकेले कैब से कहीं भेजना किसी के लिए भी चिंताजनक हो सकता है. खासकर दिल्ली एनसीआर जैसे मेट्रो एरिया में तो ये और भी ज्यादा खतरनाक होता है. लेकिन जनाब हर कैब ड्राइवर एक जैसा नहीं होता ये साबित किया है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने. जी हां, इन दिनों एक वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है जिसमें एक भाई रात के वक्त अपनी बहन को कैब में बैठाता दिखाई दे रहा है लेकिन उस भाई की चिंता को कैब ड्राइवर के दो शब्द भरोसे में बदल देते हैं जिसकी तारीफ अब हर जगह हो रही है.

कैब ड्राइवर ने जीता लोगों का दिल, भाई को दिया सुरक्षा का आश्वासन

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की रात के वक्त कैब में सवार होकर गुड़गांव के लिए निकलकी दिखाई दे रही है जैसा कि वीडियो से पता लग रहा है. इस दौरान लड़की का भाई उसे कैब में बैठाने आता है और अपनी बहन से पल पल की अपडेट देने को कहने लगता है, जाहिर है उसे अपनी बहन की चिंता सता रही है कि रात के वक्त वो कैब में एक अनजान ड्राइवर के साथ जा रही है. लेकिन इसी दौरान कैब ड्राइवर जो कहता है उसे सुनकर वहां का माहौल ही बदल जाता है और चिंता भरोसे का रूप ले लेती है.

आप मेरी भी बहन हो

कैब ड्राइवर परेशान भाई को देखकर कहता है कि चिंता मत करो ये मेरी भी बहन है, इसके बाद लड़की ड्राइवर को धन्यवाद कहती है, ड्राइवर कहता है कि बेफिक्र होकर बैठो और यूं समझो कि ये आपके ही भाई की गाड़ी है इसके बाद लड़की कहती है कि फैमिली है चिंता तो होती है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

यह भी पढ़ें: Fridge Cleaning Accident: चालू फ्रिज की सफाई करना बना जानलेवा, CCTV में कैद हुआ खौफनाक हादसा; देखें वीडियो

यूजर्स बोले, ड्राइवर भाई ने दिल जीत लिया

वीडियो को @lakshaymehta08 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कैब ड्राइवर ने दिल जीत लिया. एक और यूजर ने लिखा...अगर हर ड्राइवर ऐसा हो तो लड़कियां हर जगह महफूज हो जाएंगी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इंटरनेट का सबसे प्यारा वीडियो मिल गया.

यह भी पढ़ें: Viral Video: कूलर के अंदर बैठा था नागराज, ढक्कन खोला तो उड़े होश; वीडियो देख कांप जाएगा कलेजा

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 23 Jun 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
Cab Driver TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
'ये मेरी भी बहन है' बहन की सुरक्षा को लेकर परेशान हुआ भाई तो कैब ड्राइवर ने यूं दिलाया भरोसा- वीडियो वायरल
'ये मेरी भी बहन है' बहन की सुरक्षा को लेकर परेशान हुआ भाई तो कैब ड्राइवर ने यूं दिलाया भरोसा
ट्रेंडिंग
Video: सड़क पर बैठ भीख मांगने लगा रोबेट, बोला- पैसे नहीं हैं रिचार्ज करवा दो, वीडियो वायरल
सड़क पर बैठ भीख मांगने लगा रोबेट, बोला- पैसे नहीं हैं रिचार्ज करवा दो, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
सुबह 4 बजे फ्रांस की सड़कों पर नंगे पैर घूमी लड़की, बताया- कितनी है वहां सुरक्षा, वीडियो वायरल
सुबह 4 बजे फ्रांस की सड़कों पर नंगे पैर घूमी लड़की, बताया- कितनी है वहां सुरक्षा, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
गधे को पेंट करके बनाया जेब्रा! इस चिड़ियाघर का नया कारनामा, पोल खुली तो दिया बेवकूफी भरा जवाब
गधे को पेंट करके बनाया जेब्रा! इस चिड़ियाघर का नया कारनामा, पोल खुली तो दिया बेवकूफी भरा जवाब
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: लखनऊ अग्निकांड...15 बच्चों का कातिल कौन ? | Lucknow Coaching Fire
Lucknow Coaching Center Fire: लखनऊ अग्निकांड पर योगी का सबसे बड़ा फैसला | Yogi | Latest News
Lucknow Coaching Center Fire: दिल्ली से लखनऊ तक...आग का खेल कब रुकेगा? | Yogi | Aliganj News
Lucknow Coaching Fire Tragedy: परिजनों के आंसूओं' का हिसाब कौन देगा ? | CM Yogi | UP News | ABP News
Lucknow Coaching Center Fire | Sandeep Chaudhary: लखनऊ अग्निकांड...15 मासूमों का हत्याकांड? | Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC के बागियों ने ममता बनर्जी को किया बाहर तो दीदी ने कर दिया खेल, वर्किंग कमेटी बनाकर पहुंचीं चुनाव आयोग 
बागियों ने ममता को किया बाहर तो दीदी ने कर दिया खेल, वर्किंग कमेटी बनाकर पहुंचीं चुनाव आयोग 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ अग्निकांड: जिस ऑफिस में हुआ था प्यार, वहीं खत्म हुई नीलेश-अनामिका की जिंदगी, दिसंबर में थी शादी
लखनऊ अग्निकांड का एक सच यह भी, अधूरा रह गया नीलेश-अनामिका का प्यार, शादी से पहले उठी अर्थी
इंडिया
इस देश में है सोने और यूरेनियम का बड़ा भंडार! प्लान लेकर पहुंच गए विदेश मंत्री एस जयशंकर, जानें क्या होगा भारत को फायदा?
इस देश में है सोने और यूरेनियम का बड़ा भंडार! प्लान लेकर पहुंच गए विदेश मंत्री, जानें क्या होगा भारत को फायदा?
क्रिकेट
IND Vs ENG T20 Series 2026: वैभव सूर्यवंशी से पहले इंग्लैड क्यों पहुंचे उनके पिता,अरबपति बिजनेसमैन से की मुलाकात, जानिए वजह
वैभव सूर्यवंशी से पहले इंग्लैड क्यों पहुंचे उनके पिता,अरबपति बिजनेसमैन से की मुलाकात, जानिए वजह
ओटीटी
Raja Shivaji OTT Release: थिएटर के बाद अब ओटीटी पर धमाल मचाने आ रही 'राजा शिवाजी', जानें- कब और कहां देख सकेंगे से ब्लॉकबस्टर फिल्म
अब ओटीटी पर धमाल मचाने आ रही 'राजा शिवाजी', जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
इंडिया
'हमें एक्टर्स की पार्टी कहा गया', तमिलनाडु विधानसभा में DMK-AIADMK पर पहली बार गरजे विजय थलापति
'हमें एक्टर्स की पार्टी कहा गया', तमिलनाडु विधानसभा में DMK-AIADMK पर पहली बार गरजे विजय थलापति
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ अग्निकांड: 'पापा मुझे बचा लीजिए...', बेटे की चीखें सुन तुरंत अलीगंज भागे पिता, सबकुछ हो गया तबाह
लखनऊ अग्निकांड: 'पापा मुझे बचा लीजिए...', बेटे की चीखें सुन तुरंत अलीगंज भागे पिता, सबकुछ हो गया तबाह
ट्रेंडिंग
सुबह 4 बजे फ्रांस की सड़कों पर नंगे पैर घूमी लड़की, बताया- कितनी है वहां सुरक्षा, वीडियो वायरल
सुबह 4 बजे फ्रांस की सड़कों पर नंगे पैर घूमी लड़की, बताया- कितनी है वहां सुरक्षा, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
Embed widget