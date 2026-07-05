'घर पर कोई नहीं था...' रात 2 बजे लहंगा पहनकर लड़की ने किया धमाकेदार डांस, VIDEO वायरल
वायरल वीडियो में लड़की काले रंग का खूबसूरत लहंगा पहनकर पूरे जोश के साथ डांस करती दिखाई देती है. डांस के दौरान उसके शानदार मूव्स और चेहरे के एक्सप्रेशन लोगों का ध्यान खींच रहे हैं.
कई बार इंसान सबसे ज्यादा खुलकर तब जीता है, जब उसे कोई देखने वाला नहीं होता. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की रात के 2 बजे लहंगा पहनकर बॉलीवुड के सुपरहिट गाने 'झल्ला वल्लाह' पर दिल खोलकर डांस करती नजर आ रही है. वीडियो में लड़की के एक्सप्रेशन, एनर्जी और घूमते हुए लहंगे ने लोगों का दिल जीत लिया. सबसे ज्यादा चर्चा उसके कैप्शन की हो रही है, जिसने वीडियो को और भी खास बना दिया.
रात 2 बजे लड़की ने जमाया रंग
वायरल वीडियो में लड़की काले रंग का खूबसूरत लहंगा पहनकर पूरे जोश के साथ डांस करती दिखाई देती है. डांस के दौरान उसके शानदार मूव्स और चेहरे के एक्सप्रेशन लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. वीडियो के साथ उसने कैप्शन लिखा, "जब घर पर आप अकेले हों, तब रात 2 बजे डांस करना और भी मजेदार हो जाता है." यही कैप्शन लोगों को खूब पसंद आ रहा है और वीडियो तेजी से वायरल हो गया है.
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लहंगे की घूम और डांस ने बढ़ाई वीडियो की खूबसूरती
वीडियो में हल्की रोशनी के बीच लड़की का डांस और दीवार पर बनती उसकी परछाई एक अलग ही माहौल बना रही है. जैसे-जैसे गाना आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे उसके डांस स्टेप्स और लहंगे की घूम वीडियो को और आकर्षक बना देते हैं. कई लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और लड़की के कॉन्फिडेंस व डांस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
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सोशल मीडिया पर लोगों ने लुटाया प्यार
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने ढेरों मजेदार और दिलचस्प प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा, "जब घर पर कोई नहीं होता, तभी असली टैलेंट बाहर आता है." दूसरे ने कहा, "रात 2 बजे इतना शानदार डांस करने के लिए अलग ही कॉन्फिडेंस चाहिए." एक और यूजर ने लिखा, "लहंगे की घूम और एक्सप्रेशन ने वीडियो को और भी खूबसूरत बना दिया." वीडियो को _heerdave नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.
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