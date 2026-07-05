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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'घर पर कोई नहीं था...' रात 2 बजे लहंगा पहनकर लड़की ने किया धमाकेदार डांस, VIDEO वायरल

'घर पर कोई नहीं था...' रात 2 बजे लहंगा पहनकर लड़की ने किया धमाकेदार डांस, VIDEO वायरल

वायरल वीडियो में लड़की काले रंग का खूबसूरत लहंगा पहनकर पूरे जोश के साथ डांस करती दिखाई देती है. डांस के दौरान उसके शानदार मूव्स और चेहरे के एक्सप्रेशन लोगों का ध्यान खींच रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 05 Jul 2026 03:38 PM (IST)
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कई बार इंसान सबसे ज्यादा खुलकर तब जीता है, जब उसे कोई देखने वाला नहीं होता. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की रात के 2 बजे लहंगा पहनकर बॉलीवुड के सुपरहिट गाने 'झल्ला वल्लाह' पर दिल खोलकर डांस करती नजर आ रही है. वीडियो में लड़की के एक्सप्रेशन, एनर्जी और घूमते हुए लहंगे ने लोगों का दिल जीत लिया. सबसे ज्यादा चर्चा उसके कैप्शन की हो रही है, जिसने वीडियो को और भी खास बना दिया.

रात 2 बजे लड़की ने जमाया रंग

वायरल वीडियो में लड़की काले रंग का खूबसूरत लहंगा पहनकर पूरे जोश के साथ डांस करती दिखाई देती है. डांस के दौरान उसके शानदार मूव्स और चेहरे के एक्सप्रेशन लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. वीडियो के साथ उसने कैप्शन लिखा, "जब घर पर आप अकेले हों, तब रात 2 बजे डांस करना और भी मजेदार हो जाता है." यही कैप्शन लोगों को खूब पसंद आ रहा है और वीडियो तेजी से वायरल हो गया है.

 
 
 
 
 
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लहंगे की घूम और डांस ने बढ़ाई वीडियो की खूबसूरती

वीडियो में हल्की रोशनी के बीच लड़की का डांस और दीवार पर बनती उसकी परछाई एक अलग ही माहौल बना रही है. जैसे-जैसे गाना आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे उसके डांस स्टेप्स और लहंगे की घूम वीडियो को और आकर्षक बना देते हैं. कई लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और लड़की के कॉन्फिडेंस व डांस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने लुटाया प्यार

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने ढेरों मजेदार और दिलचस्प प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा, "जब घर पर कोई नहीं होता, तभी असली टैलेंट बाहर आता है." दूसरे ने कहा, "रात 2 बजे इतना शानदार डांस करने के लिए अलग ही कॉन्फिडेंस चाहिए." एक और यूजर ने लिखा, "लहंगे की घूम और एक्सप्रेशन ने वीडियो को और भी खूबसूरत बना दिया." वीडियो को _heerdave नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 05 Jul 2026 03:38 PM (IST)
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