'या तो सामान ले लो या फिर मोक्ष' हवा में लटकी दुनिया की सबसे खतरनाक दुकान देख हैरान यूजर्स

कल्पना कीजिए कि आप जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर एक सीधी खड़ी चट्टान पर सिर्फ एक रस्सी के सहारे लटके हैं, आपकी सांसें फूली हुई हैं, गला सूखकर कांटा हो चुका है और तभी अचानक बादलों के बीच आपको पानी की बोतलें और चिप्स के पैकेट बेचने वाली एक लकड़ी की दुकान नजर आ जाए. यह कोई फिल्मी सीन या आपका वहम नहीं, बल्कि चीन के पहाड़ों में हकीकत है. सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाली यह दुकान इस वक्त दुनिया की सबसे अजीबोगरीब और 'असुविधाजनक' दुकान मानी जा रही है, जो सीधे मौत के कुएं जैसी दिखने वाली चट्टान पर टिकी हुई है.

जमीन से 330 फीट ऊंचाई पर लटकी है ये दुकान

​चीन के एक बेहद ऊंचे पहाड़ी क्लिफसाइड पर बनी यह अनोखी सुविधा सीधे रॉक-क्लाइम्बिंग के रास्ते के बीचों-बीच मौजूद है. जमीन से करीब 100 मीटर यानी लगभग 330 फीट की हैरतअंगेज ऊंचाई पर हवा में लटकी इस दुकान तक पहुंचना किसी आम इंसान के बस की बात ही नहीं है. यहां सिर्फ वही लोग कदम रख सकते हैं या पहुंच सकते हैं, जो अपनी जान हथेली पर रखकर इस खतरनाक पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहे होते हैं. यह दुकान किसी आम गली-मोहल्ले के ग्राहकों के लिए नहीं, बल्कि उन जांबाज पर्वतारोहियों और ट्रैकर्स के लिए बनाई गई है जो चढ़ाई के दौरान थककर चूर हो जाते हैं और जिन्हें बीच रास्ते में एनर्जी की सख्त जरूरत होती है.

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क्यों खोली गई है ये खतरनाक दुकान

​इस दुकान को खोलने का मुख्य मकसद बेहद अनोखा और नेक है. पर्वतारोहियों को बिना नीचे उतरे बीच रास्ते में ही ठंडा पानी, एनर्जी ड्रिंक्स, स्नैक्स और बुनियादी जरूरत का सामान मुहैया कराना, ताकि उनकी चढ़ाई आसान हो सके. हालांकि, शुरुआत में इसे सिर्फ एक व्यावहारिक मदद के तौर पर शुरू किया गया था, लेकिन आज यह इंटरनेट सनसनी बन चुकी है. दुनिया भर के पर्यटक और सोशल मीडिया यूजर्स इस नजारे को देखकर दंग हैं. कोई इसे बिजनेस की दीवानगी कह रहा है तो कोई सेवा का चरम स्तर, क्योंकि ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए इस दुकान का स्टाफ सचमुच मौत को मात देकर हर दिन एक खतरनाक चट्टान पर जिंदगी और धंधा दोनों संभाल रहा है.

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यूजर्स ले रहे मजे, बोले या तो सामान ले लो या मोक्ष

जैसे ही सोशल मीडिया पर ये मामला वायरल हुआ लोगों ने इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा...इतनी ऊंचाई पर सामान लेकर कौन जाता होगा. एक और यूजर ने लिखा...इस दुकान का किराया कितना होगा और यहां खरीदारी करने कौन ही आता होगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....इस तरह की दुकानों पर जाने से पहले भगवान से अपने कर्मों की माफी मांगनी ही होगी, तब जाकर आपको या तो सामान मिलेगा या फिर मोक्ष.

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