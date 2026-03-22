सिनेमा हॉल में लोग फिल्म देखने जाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं और दो-ढाई घंटे के लिए दुनिया से ब्रेक लेते हैं. लेकिन अगर कोई उसी अंधेरे हॉल में लैपटॉप खोलकर काम करने लग जाए, तो सोचो कैसा लगेगा. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान भी किया है और हंसने पर भी मजबूर कर दिया है. देर रात 11 बजे के शो में जहां लोग फिल्म का मजा ले रहे थे, वहीं एक महिला अपनी सीट पर बैठकर आराम से लैपटॉप पर काम करती नजर आई. स्क्रीन की रोशनी अंधेरे हॉल में अलग ही चमक रही थी, जिससे हर किसी की नजर उसी पर टिक गई.

फिल्म के बीच शुरू हुआ वर्क फ्रॉम थिएटर

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि Dhurandhar 2 की स्क्रीनिंग चल रही है. इसी दौरान एक महिला अपनी सीट पर बैठकर लैपटॉप खोलकर काम करती नजर आती है. आसपास बैठे लोग फिल्म में डूबे हुए हैं, लेकिन वह पूरी तरह अपने काम पर फोकस किए हुए दिखती है. यह घटना देर रात 11 बजे के शो की बताई जा रही है. आमतौर पर इस समय लोग रिलैक्स होकर फिल्म देखते हैं, लेकिन यहां सीन कुछ और ही था. अंधेरे हॉल में लैपटॉप की रोशनी साफ नजर आ रही थी, जिसने इस पल को और भी ज्यादा अलग बना दिया. एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, खबर सोशल मीडिया पर हो रहे दावों के आधार पर लिखी गई है.

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सोशल मीडिया पर आई रिएक्शन्स की बाढ़

जैसे ही यह वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ लोग इसे देखकर हैरान हैं. कई यूजर्स ने इस घटना को गंभीर नजर से भी देखा. उनका कहना है कि यह बर्नआउट का संकेत हो सकता है, जहां इंसान को फिल्म देखने के दौरान भी काम से ब्रेक नहीं मिल रहा. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि “लोग अब दो घंटे के लिए भी काम से दूर नहीं रह पा रहे हैं”. वीडियो को _khushibatra_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

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