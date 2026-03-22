शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं, बल्कि वादों, भरोसे और हर हाल में साथ निभाने की कसम का नाम होती है. अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि मुश्किल हालात में भी प्यार जीत जाता है, लेकिन जब ऐसी ही कहानी हकीकत में सामने आती है तो दिल खुद-ब-खुद भर आता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों को भावुक कर दिया है. जहां आमतौर पर शादी के मंडप में सात फेरे लिए जाते हैं, वहीं इस वीडियो में एक दूल्हा अस्पताल के बेड पर लेटी अपनी दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाता और मांग में सिंदूर भरता नजर आ रहा है. ये लम्हा ना सिर्फ अनोखा है, बल्कि प्यार और वचन की असली ताकत भी दिखाता है.

शादी से पहले हादसा, बदल गया पूरा सीन

बताया जा रहा है कि शादी से ठीक पहले दुल्हन का एक्सीडेंट हो गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. खुशियों का माहौल अचानक चिंता और तनाव में बदल गया. परिवार और रिश्तेदार जहां इस घटना से सदमे में थे, वहीं दूल्हे ने एक ऐसा फैसला लिया, जिसने सबका दिल जीत लिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन अस्पताल के बेड पर लेटी हुई है और उसके आसपास मेडिकल उपकरण लगे हुए हैं. इसी बीच दूल्हा उसके पास आता है और पूरे रीति-रिवाज के साथ उसे मंगलसूत्र पहनाता है. इसके बाद वह उसकी मांग में सिंदूर भी भरता है. यह दृश्य वहां मौजूद हर शख्स को भावुक कर देता है.

Real life Vivah moment: Bride injured in accident hours before wedding, man marries her in hospitalpic.twitter.com/ZU9feHW2EL — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) March 20, 2026

हर हाल में साथ निभाने का वादा

दूल्हे का यह कदम सिर्फ एक रस्म पूरी करना नहीं, बल्कि अपने वादे को निभाने का प्रतीक है. उसने यह दिखा दिया कि शादी सिर्फ अच्छे समय के लिए नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने के लिए भी होती है. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर उमड़े इमोशनल रिएक्शन

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, लोगों ने इस पर भावुक प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया. कोई इसे सच्चे प्यार की मिसाल बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि “ऐसा जीवनसाथी हर किसी को नहीं मिलता”. कई यूजर्स ने इस पल को देखकर आंसू आने की बात भी कही. वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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