हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: शादी से ठीक पहले हुई दुल्हन का एक्सीडेंट, दूल्हे ने अस्पताल पहुंच रचाई शादी, वीडियो देख भावुक हुआ इंटरनेट

Video: शादी से ठीक पहले हुई दुल्हन का एक्सीडेंट, दूल्हे ने अस्पताल पहुंच रचाई शादी, वीडियो देख भावुक हुआ इंटरनेट

इस वीडियो में एक दूल्हा अस्पताल के बेड पर लेटी अपनी दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाता और मांग में सिंदूर भरता नजर आ रहा है. ये लम्हा ना सिर्फ अनोखा है, बल्कि प्यार और वचन की असली ताकत भी दिखाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 22 Mar 2026 04:04 PM (IST)
Preferred Sources

शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं, बल्कि वादों, भरोसे और हर हाल में साथ निभाने की कसम का नाम होती है. अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि मुश्किल हालात में भी प्यार जीत जाता है, लेकिन जब ऐसी ही कहानी हकीकत में सामने आती है तो दिल खुद-ब-खुद भर आता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों को भावुक कर दिया है. जहां आमतौर पर शादी के मंडप में सात फेरे लिए जाते हैं, वहीं इस वीडियो में एक दूल्हा अस्पताल के बेड पर लेटी अपनी दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाता और मांग में सिंदूर भरता नजर आ रहा है. ये लम्हा ना सिर्फ अनोखा है, बल्कि प्यार और वचन की असली ताकत भी दिखाता है.

शादी से पहले हादसा, बदल गया पूरा सीन

बताया जा रहा है कि शादी से ठीक पहले दुल्हन का एक्सीडेंट हो गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. खुशियों का माहौल अचानक चिंता और तनाव में बदल गया. परिवार और रिश्तेदार जहां इस घटना से सदमे में थे, वहीं दूल्हे ने एक ऐसा फैसला लिया, जिसने सबका दिल जीत लिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन अस्पताल के बेड पर लेटी हुई है और उसके आसपास मेडिकल उपकरण लगे हुए हैं. इसी बीच दूल्हा उसके पास आता है और पूरे रीति-रिवाज के साथ उसे मंगलसूत्र पहनाता है. इसके बाद वह उसकी मांग में सिंदूर भी भरता है. यह दृश्य वहां मौजूद हर शख्स को भावुक कर देता है.

हर हाल में साथ निभाने का वादा

दूल्हे का यह कदम सिर्फ एक रस्म पूरी करना नहीं, बल्कि अपने वादे को निभाने का प्रतीक है. उसने यह दिखा दिया कि शादी सिर्फ अच्छे समय के लिए नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने के लिए भी होती है. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ग्रेजुएशन सेरेमनी में बेटी संग पहुंची फ्लाइट अटेंडेंट, मैचिंग यूनिफॉर्म में मां-बेटी ने ढाया कहर

सोशल मीडिया पर उमड़े इमोशनल रिएक्शन

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, लोगों ने इस पर भावुक प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया. कोई इसे सच्चे प्यार की मिसाल बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि “ऐसा जीवनसाथी हर किसी को नहीं मिलता”. कई यूजर्स ने इस पल को देखकर आंसू आने की बात भी कही. वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: पगलू पापा के लिए बेटे ने PM मोदी से लगाई गुहार, शुगर कम करने की सलाह पर पीएम का जवाब हुआ वायरल

Published at : 22 Mar 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
Wedding In Hospital TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: शादी से ठीक पहले हुई दुल्हन का एक्सीडेंट, दूल्हे ने अस्पताल पहुंच रचाई शादी, वीडियो देख भावुक हुआ इंटरनेट
शादी से ठीक पहले हुई दुल्हन का एक्सीडेंट, दूल्हे ने अस्पताल पहुंच रचाई शादी, वीडियो देख भावुक हुआ इंटरनेट
ट्रेंडिंग
"आज ही के दिन लगा था लॉकडाउन" 6 साल पहले थम सी गई थी दिल्ली, वीडियो देख फटी रह जाएंगी आंखें
ट्रेंडिंग
पहली बार गोद में आया नवजात तो कांपने लगे पिता के हाथ, भावुक कर देगा इंटरनेट पर वायरल वीडियो
पहली बार गोद में आया नवजात तो कांपने लगे पिता के हाथ, भावुक कर देगा इंटरनेट पर वायरल वीडियो
ट्रेंडिंग
ग्रेजुएशन सेरेमनी में बेटी संग पहुंची फ्लाइट अटेंडेंट, मैचिंग यूनिफॉर्म में मां-बेटी ने ढाया कहर
ग्रेजुएशन सेरेमनी में बेटी संग पहुंची फ्लाइट अटेंडेंट, मैचिंग यूनिफॉर्म में मां-बेटी ने ढाया कहर
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
US Israel Iran War: मुनीर की धमकी, 'ईरान से प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दो!' भड़के शिया धर्मगुरु!
Mathura Hinsa: फरसा वाले बाबा की मौत पर मथुरा में बवाल..अब कैसे हालात? | Gau Rakshak Murder
Iran Israel War Update: अमेरिका-इजरायल का भयंकर हमला..ईरान में मची तबाही | America News
Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर कमांडर की हत्या पर बड़ा खुलासा, जानें आतंकी ने पत्नी संग मिलकर क्यों उतारा मौत के घाट
PAK में लश्कर कमांडर की हत्या पर बड़ा खुलासा, जानें आतंकी ने पत्नी संग मिलकर क्यों उतारा मौत के घाट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
JDU छोड़ केसी त्यागी और बेटे ने थामा RLD का दामन, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने दिलाई सदस्यता
JDU छोड़ केसी त्यागी और बेटे ने थामा RLD का दामन, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने दिलाई सदस्यता
बॉलीवुड
सलमान खान की बड़े साहब के रोल में एडिटेड फोटो हुई थी वायरल, 'धुरंधर 2' एक्टर हो गए थे परेशान
सलमान खान की बड़े साहब के रोल में एडिटेड फोटो हुई थी वायरल, 'धुरंधर 2' एक्टर हो गए थे परेशान
आईपीएल 2026
6,6,6,6,6,6..., अभिषेक शर्मा ने SRH के मैच में थोक दिए 94 रन, 224 के स्ट्राइक रेट से मचाई तबाही
6,6,6,6,6,6..., अभिषेक शर्मा ने SRH के मैच में थोक दिए 94 रन, 224 के स्ट्राइक रेट से मचाई तबाही
विश्व
Iran-US War: 'पूरी तरह खत्म कर दिया...', ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, तेहरान को लेकर क्या-क्या कहा?
'पूरी तरह खत्म कर दिया...', ईरान युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, तेहरान को लेकर क्या-क्या कहा?
विश्व
ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर संकट, 8 बड़े देशों ने ईरान को घेरा, समुद्री हमलों को तुरंत रोकने को कहा
ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर संकट, 8 बड़े देशों ने ईरान को घेरा, समुद्री हमलों को तुरंत रोकने को कहा
जनरल नॉलेज
विदेशी धरती पर अमेरिका के कितने मिलिट्री बेस, जानें इस मामले में कौन नंबर वन?
विदेशी धरती पर अमेरिका के कितने मिलिट्री बेस, जानें इस मामले में कौन नंबर वन?
रिलेशनशिप
Bizarre Reasons For Divorce: मुहब्बत-निकाह और... अलगाव! जब छोटी-छोटी बातों ने उजाड़ दिए बसे-बसाए घर
मुहब्बत-निकाह और... अलगाव! जब छोटी-छोटी बातों ने उजाड़ दिए बसे-बसाए घर
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Embed widget