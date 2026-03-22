हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026एक और इंटरनेशनल क्रिकेटर ने PSL कॉन्ट्रैक्ट को मारी लात, राजस्थान रॉयल्स में आने को तैयार

एक और इंटरनेशनल क्रिकेटर ने PSL कॉन्ट्रैक्ट को मारी लात, राजस्थान रॉयल्स में आने को तैयार

क्रिकेटर लगातार PSL कॉन्ट्रैक्ट तोड़ IPL में आ रहे हैं. ब्लेसिंग मुजरबानी के बाद श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान जल्द राजस्थान रॉयल्स को जॉइन कर सकते हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Mar 2026 05:17 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान सुपर लीग का नया सीजन 26 मार्च से शुरू हो रहा है, लेकिन PSL को झटके पे झटके लगे जा रहा है. हाल ही में जिम्बाब्वे के साढ़े 6 फुट लंबे गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी ने पीएसएल कॉन्ट्रैक्ट को ठोकर मार IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को जॉइन किया था. अब श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के कप्तान दासुन शनाका भी PSL कॉन्ट्रैक्ट को लात मारकर राजस्थान रॉयल्स टीम में एंट्री मारने के करीब हैं.

क्रिकबज के अनुसार राजस्थान रॉयल्स के एक अधिकारी ने बताया कि वे दासुन शनाका को साइन करने के बहुत करीब हैं और कुछ अंतिम औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं. शनाका, राजस्थान टीम में सैम कर्रन की जगह ले रहे होंगे, जो चोट के कारण आईपीएल 2026 से बाहर हो चुके हैं. पिछले साल दिसंबर में हुए मिनी ऑक्शन में शनाका अनसोल्ड रहे थे. उसके बाद PSL ऑक्शन में लाहौर कलंदर्स ने उन्हें 75 लाख पाकिस्तानी रुपये की बोली लगाकर खरीदा था.

शनाका ही क्यों?

राजस्थान रॉयल्स द्वारा दासुन शनाका को टारगेट करना कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं है. वो भी ऑलराउंडर हैं और बहुत अच्छे ढंग से सैम कर्रन की जगह ले सकते हैं. मगर इसका मुख्य कारण राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच कुमार संगाकारा हैं, जो श्रीलंका से आते हैं. वहीं टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान विक्रम राठौड़ श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच रहे थे. राठौड़ अब राजस्थान टीम में संगाकारा के साथ सहायक कोच हैं. इसलिए दोनों शनाका के खेलने के तरीके से अच्छी तरह वाकिफ हैं.

PCB दे चुका है धमकी

खिलाड़ी लगातार PSL छोड़ इंडियन प्रीमियर लीग में आ रहे हैं, इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चिंता भी बढ़ी है. पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने मीडिया से वार्ता में बताया कि जिन भी खिलाड़ियों ने PSL कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है.

यह भी पढ़ें:

IPL के बीच 'चार्टर्ड फ्लाइट' से लंदन वापस लौट जाएंगे विराट कोहली? किंग ने खुद बताया वायरल पोस्ट का सच

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 22 Mar 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals PSL Dasun Shanaka PAKISTAN SUPER LEAGUE IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
एक और इंटरनेशनल क्रिकेटर ने PSL कॉन्ट्रैक्ट को मारी लात, राजस्थान रॉयल्स में आने को तैयार
एक और इंटरनेशनल क्रिकेटर ने PSL कॉन्ट्रैक्ट को मारी लात, राजस्थान रॉयल्स में आने को तैयार
आईपीएल 2026
IPL के बीच 'चार्टर्ड फ्लाइट' से लंदन वापस लौट जाएंगे विराट कोहली? किंग ने खुद बताया वायरल पोस्ट का सच
IPL के बीच 'चार्टर्ड फ्लाइट' से लंदन वापस लौट जाएंगे विराट कोहली? किंग ने खुद बताया वायरल पोस्ट का सच
आईपीएल 2026
6,6,6,6,6,6..., अभिषेक शर्मा ने SRH के मैच में ठोक दिए 94 रन, 224 के स्ट्राइक रेट से मचाई तबाही
6,6,6,6,6,6..., अभिषेक शर्मा ने SRH के मैच में ठोक दिए 94 रन, 224 के स्ट्राइक रेट से मचाई तबाही
आईपीएल 2026
रामलला के दरबार पहुंची LSG की टीम, IPL 2026 से पहले मांगी जीत की दुआ
रामलला के दरबार पहुंची LSG की टीम, IPL 2026 से पहले मांगी जीत की दुआ
Advertisement

वीडियोज

Ashish Chanchlani Interview: FUN ROAST, Harsh Beniwal को कहा CHOR
Dhurandhar The Revenge: आदित्य उप्पल ने बताया Dhurandhar का असली गेम, और Box Office Collection
Dhurandhar The Revenge: कहानी से ज्यादा विवाद में क्यों? जहूर मिस्त्री AKA Vivek Sinha ने बताया
Dhurandhar: The Revenge के Vivek Sinha को Zahoor Mistry बनने के लिए मिली धमकी | Ranveer Singh
Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर कमांडर की हत्या पर बड़ा खुलासा, जानें आतंकी ने पत्नी संग मिलकर क्यों उतारा मौत के घाट
PAK में लश्कर कमांडर की हत्या पर बड़ा खुलासा, जानें आतंकी ने पत्नी संग मिलकर क्यों उतारा मौत के घाट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
RLD में शामिल के बाद केसी त्यागी बोले- 'मैं यहां MP, MLA बनने नहीं बल्कि जयंत चौधरी को...'
RLD में शामिल के बाद केसी त्यागी बोले- 'मैं यहां MP, MLA बनने नहीं बल्कि जयंत चौधरी को...'
विश्व
होर्मुज स्ट्रेट पहुंची टॉमहॉक मिसाइलों से लैस ब्रिटिश पनडुब्बी, ट्रंप की धमकी के बीच कीर स्टार्मर का बड़ा फैसला
होर्मुज स्ट्रेट पहुंची टॉमहॉक मिसाइलों से लैस ब्रिटिश पनडुब्बी, ट्रंप की धमकी के बीच कीर स्टार्मर का बड़ा फैसला
तमिल सिनेमा
'धुरंधर 2' की सुनामी में भी शानदार कमाई कर रही है साउथ की ये फिल्म, जानें अब तक का कलेक्शन
'धुरंधर 2' की सुनामी में भी शानदार कमाई कर रही है साउथ की ये फिल्म, जानें अब तक का कलेक्शन
आईपीएल 2026
6,6,6,6,6,6..., अभिषेक शर्मा ने SRH के मैच में ठोक दिए 94 रन, 224 के स्ट्राइक रेट से मचाई तबाही
6,6,6,6,6,6..., अभिषेक शर्मा ने SRH के मैच में ठोक दिए 94 रन, 224 के स्ट्राइक रेट से मचाई तबाही
विश्व
'अमेरिका दुनिया की एनर्जी मार्केट पर कब्जा...', ईरान से जंग के बीच रूस का बड़ा दावा, कहा- वो किसी भी हद तक...
'अमेरिका दुनिया की एनर्जी मार्केट पर कब्जा...', ईरान से जंग के बीच रूस का बड़ा दावा, कहा- वो...
शिक्षा
युवा संगम फेज-6 की डेडलाइन बढ़ी, छात्र अब भी कर सकते हैं आवेदन
युवा संगम फेज-6 की डेडलाइन बढ़ी, छात्र अब भी कर सकते हैं आवेदन
हेल्थ
FDA Supplement Alert: Amazon पर बिक रहे इन सप्लीमेंट में मिला जहर! इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत बना लें दूरी
Amazon पर बिक रहे इन सप्लीमेंट में मिला जहर! इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत बना लें दूरी
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Embed widget