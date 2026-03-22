एक और इंटरनेशनल क्रिकेटर ने PSL कॉन्ट्रैक्ट को मारी लात, राजस्थान रॉयल्स में आने को तैयार

पाकिस्तान सुपर लीग का नया सीजन 26 मार्च से शुरू हो रहा है, लेकिन PSL को झटके पे झटके लगे जा रहा है. हाल ही में जिम्बाब्वे के साढ़े 6 फुट लंबे गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी ने पीएसएल कॉन्ट्रैक्ट को ठोकर मार IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को जॉइन किया था. अब श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के कप्तान दासुन शनाका भी PSL कॉन्ट्रैक्ट को लात मारकर राजस्थान रॉयल्स टीम में एंट्री मारने के करीब हैं.

क्रिकबज के अनुसार राजस्थान रॉयल्स के एक अधिकारी ने बताया कि वे दासुन शनाका को साइन करने के बहुत करीब हैं और कुछ अंतिम औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं. शनाका, राजस्थान टीम में सैम कर्रन की जगह ले रहे होंगे, जो चोट के कारण आईपीएल 2026 से बाहर हो चुके हैं. पिछले साल दिसंबर में हुए मिनी ऑक्शन में शनाका अनसोल्ड रहे थे. उसके बाद PSL ऑक्शन में लाहौर कलंदर्स ने उन्हें 75 लाख पाकिस्तानी रुपये की बोली लगाकर खरीदा था.

शनाका ही क्यों?

राजस्थान रॉयल्स द्वारा दासुन शनाका को टारगेट करना कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं है. वो भी ऑलराउंडर हैं और बहुत अच्छे ढंग से सैम कर्रन की जगह ले सकते हैं. मगर इसका मुख्य कारण राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच कुमार संगाकारा हैं, जो श्रीलंका से आते हैं. वहीं टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान विक्रम राठौड़ श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच रहे थे. राठौड़ अब राजस्थान टीम में संगाकारा के साथ सहायक कोच हैं. इसलिए दोनों शनाका के खेलने के तरीके से अच्छी तरह वाकिफ हैं.

PCB दे चुका है धमकी

खिलाड़ी लगातार PSL छोड़ इंडियन प्रीमियर लीग में आ रहे हैं, इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चिंता भी बढ़ी है. पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने मीडिया से वार्ता में बताया कि जिन भी खिलाड़ियों ने PSL कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है.

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