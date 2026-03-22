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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसपा सरकार में गरीब महिलाओं को मिलेगी 40 हजार की पेंशन, अखिलेश यादव ने किया ऐलान

सपा सरकार में गरीब महिलाओं को मिलेगी 40 हजार की पेंशन, अखिलेश यादव ने किया ऐलान

Akhilesh Yadav News: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आगे जब भी मौका मिलेगा तब पहले से बेहतर योजना लाने का काम करेंगे. रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर योजना शुरू करके माताओं-बहनों का सम्मान करेंगे.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 22 Mar 2026 05:25 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं. इसी क्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार (22 मार्च) को महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कई ऐलान किए. लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय सभागार में महिलाओं का सम्मान भी किया गया. इस दौरान अखिलेश यादव ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि अगर 2027 में समाजवादी सरकार आएगी तो महिलाओं को 40 हजार रुपये पेंशन देंगे.

फसल बदलनी है तो बीज बदलने होंगे- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, ''फसल बदलनी है तो बीज बदलने होंगे. स्त्री के प्रति जब मूलभूत मानसिक बीज बदलेंगे तभी उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा. इसी संदर्भ में ‘मालती देवी-मूर्ति देवी महिला सम्मान समारोह’ के माध्यम से हमने उन महिलाओं को सम्मानित एवं प्रोत्साहित करने का प्रयास करा है जिनकी प्रतिभा, हिम्मत और सद्प्रयासों से नारी का सशक्त रूप उभर कर आया है.'' 

'हर बच्ची, महिला को मजबूत करने के लिए योजना लाएंगे'

उन्होंने कहा, ''हम PDA में शामिल ‘A’ मतलब ‘आधी आबादी’ अर्थात हर बच्ची, युवती, नारी, महिला को सामाजिक-आर्थिक रूप से समान सम्मान देने और अपने पैरों पर खड़े होने व उन्हें समृद्ध करने के लिए ‘स्त्री सम्मान-समृद्धि योजना’ लाएंगे और ‘उप्र की संपूर्ण उन्नति’ के अपने संकल्प को निभाएंगे.'' लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, ''अगर समाज देश को देखना हो तो वहां की महिलाओं की स्थिति पता लग जाये तो इससे सब पता चल जायेगा. नेता जी ने कन्या विद्या धन योजना की शुरुआत की थी. आगे जब मौका मिलेगा तब पहले से बेहतर योजना लाने का काम करेंगे. रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर योजना शुरू करके माताओं बहनों का सम्मान करने का काम करेंगे.

अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए की सबसे बड़ी ताकत आधी आबादी है और पीडीए के माध्यम से आधी आबादी का सम्मान करने का काम करेंगे. समाजवादी सरकार में रानी लक्ष्मीबाई सम्मान शुरू किया था जिसमें कई महिलाओं का सम्मान किया गया था. 

यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या बोले?

यूपी में मौजूदा सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल पूछने पर अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने नवरात्र में दिन तय किया है. असली विकास और विस्तार सरकार का 2027 में होगा. अखिलेश ने ग्रीन कॉरिडोर को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश के डिफेंस मिनिस्टर कोशिश करते हैं लखनऊ के लिए लेकिन देश के मुख्यमंत्री ने ग्रीन कॉरिडोर नहीं बल्कि बर्बाद कॉरिडोर बनाया है. उन्होंने कहा, ''ग्रीन कॉरिडोर पर पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं है. मानक के खिलाफ सड़क डिजाइन हुई है. लोहिया पथ 8 लेन है इनका ग्रीन कॉरिडोर कभी ग्रीन नहीं होगा. 7 हजार करोड़ का बन रहा है, ये कम पैसे में 8 लेन बन सकता था.''

कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर साधा निशाना

यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रदेश में अपराध की घटनाओं और कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने गोरखपुर हत्याकांड पर कहा कि कोई है जिसके दबाव में थाने से छोड़ा गया. गोरखपुर में ला एंड ऑर्डर की हत्या हुई. सपा प्रमुख ने ये भी कहा, ''बनारस में छात्र को सरेआम गोली मार दी गयी. बदायूं में भी घटना हुई. मथुरा में साधु संत की हत्या हुई. दोषी कौन है. पुलिस दोषी है. ला एंड ऑर्डर के अलावा सब कर रही. जनता से अपील है कि इस सरकार को हटाएं, इसे हटाए बिना ला एंड ऑर्डर सही नहीं हो सकता.''

बंगाल चुनाव को लेकर अखिलेश यादव क्या बोले?

बंगाल चुनाव प्रचार को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि हम अभी यहीं से निशाना साधेंगे. जनता ममता बनर्जी जी को जीताकर मुख्यमंत्री बनाने जा रही है. सुनने में आया है कि बूथ स्तर पर बंगाल में पैसा भेज दिया गया है. पीडीए की ताकत इनको सोने नहीं दे रही. इन्हें पीडीए के नाम से नींद नहीं आ रही. आज तक पीडीए का फूल फॉर्म नहीं निकाल पाए, हमारे पास कई मिसाइल हैं. LPG गैस सिलेंडर की परेशानी पर इन्होंने कहा कि मुकद्दर होगा तो गैस सिलेंडर मिलेगा नहीं तो लाइन में लग जाइये. झांसी में जो ट्रक सिलेंडर गायब हुए वो बीजेपी के लोगों ने किया.

'धुरन्धर 2' को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा?

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि पैसा देकर फिल्म बना रहे हैं, दूसरे दल को बदनाम कर रहे हैं. लगता है कि ज्यादा पैसा फिल्म इंडस्ट्री मुम्बई को भेज रहे हैं. जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां एनसीआरबी का आंकड़ा है कि सबसे ज्यादा महिलाओं में असुरक्षा की भावना वहीं पर है. महिलाओं के सम्मान और समृद्धि के लिए काम किया है अगर आगे अगर मौका मिला तो उसी तरह सम्मान दिलाएंगे.

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Published at : 22 Mar 2026 05:25 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Samajwadi Party UP News
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