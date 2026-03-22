"आज ही के दिन लगा था लॉकडाउन" 6 साल पहले थम सी गई थी दिल्ली, वीडियो देख फटी रह जाएंगी आंखें

कभी किसी ने नहीं सोचा था कि वो शहर जो कभी सोता नहीं, वो भी पूरी तरह खामोश हो सकता है. भीड़, ट्रैफिक, हॉर्न और भागदौड़ से भरी रहने वाली राजधानी अचानक एक दिन ऐसी शांत हो जाएगी कि सड़कों की आवाज भी सुनाई देने लगे. ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत थी. आज 22 मार्च की तारीख फिर से वही यादें ताजा कर रही है, जब साल 2020 में कोरोना महामारी के चलते देशभर में सन्नाटा छा गया था. अब ठीक 6 साल बाद सोशल मीडिया पर उस दौर के पुराने वीडियो फिर से वायरल हो रहे हैं, जिनमें Delhi का ऐसा रूप देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और थोड़े इमोशनल भी.

जब लॉकडाउन ने रोक दी थी जिंदगी की रफ्तार

साल 2020 में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए देशभर में सख्त लॉकडाउन लगाया गया था. उस समय हर किसी को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई थी. सड़कों पर निकलना तो दूर, जरूरी कामों के अलावा बाहर जाना भी मुश्किल हो गया था. ऐसे में दिन रात भागने वाला देश का सबसे बड़ा शहर दिल्ली ऐसे खामोश हो गया था मानों किसी ने उसकी खुशियां छीन ली हों. अब उसी खामोशी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिन्हें देखकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे.

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नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बना सुनसान

वायरल हो रहे वीडियो में New Delhi Railway Station का नजारा देखकर यकीन करना मुश्किल है. जहां आम दिनों में हजारों लोग आते-जाते नजर आते हैं, वहां उस समय एक भीड़ तो छोड़िए, गिने-चुने लोग भी मुश्किल से दिख रहे हैं. पूरा स्टेशन एकदम शांत और खाली नजर आता है. इस रेलवे स्टेशन का नजाना देखने के बाद आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि यह दिल्ली का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है.

जामा मस्जिद की वीरानी ने चौंकाया

इसी तरह Jama Masjid का नजारा भी लोगों को हैरान कर रहा है. जहां हमेशा रौनक और भीड़ रहती है, वहां लॉकडाउन के दौरान सन्नाटा पसरा हुआ दिख रहा है. मस्जिद के आसपास की गलियां भी सूनी नजर आती हैं. राजधानी का दिल कहा जाने वाला Connaught Place भी उस दौरान पूरी तरह खाली दिखाई दिया. जहां आमतौर पर लोग घूमते, शॉपिंग करते और कैफे में बैठते नजर आते हैं, वहां सिर्फ खाली सड़कें और बंद दुकानें ही दिख रही थीं.

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खौफ में आए यूजर्स

अब 6 साल बाद ये पुराने वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. लोग इन्हें शेयर करते हुए उस दौर को याद कर रहे हैं. कोई इसे जिंदगी का सबसे अजीब समय बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि ऐसा सन्नाटा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा. वीडियो पर यूजर्स के रिएक्शन भी काफी दिलचस्प हैं. कई लोग लिख रहे हैं कि “ये वही दिल्ली है क्या?” तो कुछ लोग कह रहे हैं कि “ऐसा सीन सिर्फ फिल्मों में ही देखा था”. ये वीडियो लोगों को उस समय की गंभीरता और हालात की याद दिला रहे हैं.

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