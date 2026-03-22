'धुरंधर 2' के हमजा- यलीना का ल्यारी वाला बंगला किस शहर में है, नहीं जानते तो देखें ये वीडियो

रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की फिल्म धुरंधर 2 का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म की चारों तरफ खूब तारीफें हो रही हैं. बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म कई रिकॉर्ड्स तोड़ रही है. इसी बीच हमजा और यलीना के ल्यारी वाले बंगले की चर्चा शुरू हो गई है.

लेकिन, बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि हमजा और यलीना का फिल्म में जो बंगला दिखाया गया है, वो कहां है. चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं. आदित्य धर ने अपनी फिल्म धुरंधर 2 की शूटिंग इंडिया के साथ-साथ थाईलैंड के बैंकॉक में भी की है.

जानें कहां है हमजा और यलीना का घर

बैंककॉक में आदित्य धर ने पूरा ल्यारी शहर ही बसा दिया था. वहीं, भारत के अलग-अलग लोकेशन पर भी इस फिल्म की शूटिंग हुई और कई बारीक कड़ियों पर काम किया गया, जिससे सबकुछ एकदम असली लग रहा था. धुरंधर 2 में हमजा और अलीना को आलीशान बंगले में रहते हुए देखा गया था.

दर्शकों को फिल्म देख ऐसा लगा कि ये सेट का हिस्सा होगा. लेकिन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हमजा और अलीना का ये आलीशान बंगला पंजाब के अमृतसर में स्थित है. धुरंधर 2 की शूटिंग अमृतसर में भी की गई है. दरअसल, 23DC Architects के नाम से इंस्टाग्राम पर एक पेज है, जिस पर एक वीडियो शेयर की गई है.

View this post on Instagram A post shared by 23DC Architects (@23dc_architects)

वीडियो को शेयर करते हुए ये बताया गया है कि यहीं रणवीर सिंह और सारा अर्जुन के घर वाले हिस्से की शूटिंग की गई है.वीडियो में जो बंगला दिखाया गया है, वो बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है, जैसा फिल्म में दिखाया गया है. वीडियो में घर के अंदर और बाहर दोनों का नजारा देखने को मिल रहा है. धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर खूब नोट छाप रही है. वो दिन दूर नहीं है जब जल्द ही ये फिल्म 1000 करोड़ के सफर को तय कर लेगी.

ये भी पढ़ें:-अनुष्का शर्मा 8 साल बाद करने वाली हैं कमबैक? अल्लू अर्जुन संग इस फिल्म में आएंगी नजर!