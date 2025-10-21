हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: टेक्नोलॉजी ने दी नई जिंदगी! 10 साल बाद खड़े होकर कैसे चलने लगी महिला? देखें वीडियो

Video: टेक्नोलॉजी ने दी नई जिंदगी! 10 साल बाद खड़े होकर कैसे चलने लगी महिला? देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला 10 साल के बाद विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से दोबारा चलने लगी. मेडिकल टेक्नोलॉजी ने महिला को नई जिंदगी दी है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 21 Oct 2025 07:11 PM (IST)
Preferred Sources

Social Media Viral Video: कभी-कभी,विज्ञान और टेक्नोलॉजी इंसानियत की सबसे बड़ी उम्मीद बन जाती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला, जो कई साल से अपनो पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी. वह बायोमैकेनिकल वॉकिंग असिस्ट डिवाइस की मदद से फिर से चलने लगी. वीडियो पर लोगों के कई कमेंट्स सामने आ रहे हैं.

10 सालों के बाद महिला अपने पैरों पर खड़ी हुई

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला व्हीलचेयर पर बैठी हुई है और उसके पैरों पर बायोमैकेनिकल वॉकिंग असिस्ट डिवाइस लगा हुआ है. महिला के पास एक अन्य महिला खड़ी है, जो उसकी सहायता के लिए वहां मौजूद है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि महिला 10 सालों से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी.

महिला को डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कि अब वह कभी नहीं चल पाएगी, लेकिन महिला बायोमैकेनिकल वॉकिंग असिस्ट डिवाइस के इस्तेमाल से चलने लगी. वीडियो में देख सकते हैं कि डिवाइस को एक्टिवेट किया जाता है और महिला अचानक से खड़ी हो जाती है. 

मेडिकल टेक्नोलॉजी ने महिला को नई जिंदगी दी

वीडियो में साफ देखा गया है कि महिला जैसे ही खड़ी होती है उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान नजर आती है. वह बिल्कुल हैरीन रह जाती है. इतने सालों के बाद महिला अपने पैरों पर खड़ी होकर बिल्कुल चौंक जाती है.

डॉक्टरों के मना करने के बावजूद भी विज्ञान ने वो कर दिखाया जो किस्मत भी नहीं सोच पाई थी. आज महिला अपने पैरों पर खड़ी है, क्योंकि मेडिकल टेक्नोलॉजी ने उसे नई जिंदगी दी है. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं.

Published at : 21 Oct 2025 07:11 PM (IST)
