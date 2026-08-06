मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसब्जी मंडी बनी डांस फ्लोर! 'छम्मक छल्लो' गाने पर हसीना ने लगाए कातिल ठुमके

सब्जी मंडी बनी डांस फ्लोर! 'छम्मक छल्लो' गाने पर हसीना ने लगाए कातिल ठुमके

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला एक आम सब्जी की दुकान में खड़ी है. आसपास बैंगन, आलू और टमाटर जैसी सब्जियां रखी हुई हैं, लेकिन माहौल एकदम बॉलीवुड स्टाइल बन चुका है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 06 Aug 2026 08:53 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर रोज सैकड़ों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो पहली ही नजर में दिल जीत लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो आजकल इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसमें एक बेहद खूबसूरत महिला सब्जी की दुकान पर खड़े होकर 'छम्मक छल्लो'गाने पर कमाल का डांस करती नजर आ रही है. साड़ी में उसका यह ग्रेसफुल और बोल्ड डांस देखकर लोग उसके फैन हो गए हैं और वीडियो को बार-बार लूप पर देख रहे हैं.

सब्जी की दुकान बनी डांस फ्लोर

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला एक आम सब्जी की दुकान में खड़ी है. आसपास बैंगन, आलू और टमाटर जैसी सब्जियां रखी हुई हैं, लेकिन माहौल एकदम बॉलीवुड स्टाइल बन चुका है. जैसे ही करीना कपूर और शाहरुख खान की फिल्म 'रा-वन' का सुपरहिट गाना 'छम्मक छल्लो' बजता है, महिला अपने डांस मूव्स से वहां आग लगा देती है. उसका कॉन्फिडेंस और डांस करने का तरीका इतना नेचुरल है कि देखने वाले अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं. खास बात ये है कि वायरल वीडियो श्रीलंका से सामने आया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Clara | Dance 🌏 (@clarawarmers)

किलर एक्सप्रेशंस और कातिलाना मुस्कान ने जीता दिल

वीडियो में सिर्फ डांस ही नहीं, बल्कि महिला के चेहरे के एक्सप्रेशंस, उसकी प्यारी सी मुस्कान और उसका लुक भी चर्चा का विषय बना हुआ है. ट्रेडिशनल साड़ी पहने हुए वह जिस तरह से कमर लचका रही है और आंखों से इशारे कर रही है, उसने इंटरनेट की जनता को दीवाना बना दिया है. लोग कह रहे हैं कि इतनी सादगी और खूबसूरती के साथ ऐसा डांस बहुत कम देखने को मिलता है. उसके हर एक स्टेप में एक अलग ही स्वैग और ग्रेस नजर आ रहा है.

यह भी पढ़ेंः बच्ची को डराने के लिए किया फेक अल्ट्रासाउंड, मां का जुगाड़ देख नहीं रुकेगी हंसी

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और इस पर व्यूज और लाइक्स की बारिश हो रही है. कमेंट सेक्शन में लोग महिला की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा... "भाई साहब! एक्सप्रेशंस तो देखो, बॉलीवुड की हीरोइनों को भी फेल कर दिया." दूसरे यूजर ने कमेंट किया..."सब्जी मंडी में ऐसा डांस? वाह भाई वाह, बंदी ने तो माहौल ही बना दिया. एकदम एक नंबर." तीसरे यूजर ने लिखा: "इतनी कातिलाना मुस्कान और ऐसे मूव्स... दिल जीत लिया यार."

यह भी पढ़ेंः Viral Video: ट्रेन ने गाय को मारी टक्कर, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उस कर दिया हैरान

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 06 Aug 2026 08:53 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
सब्जी मंडी बनी डांस फ्लोर! 'छम्मक छल्लो' गाने पर हसीना ने लगाए कातिल ठुमके
सब्जी मंडी बनी डांस फ्लोर! 'छम्मक छल्लो' गाने पर हसीना ने लगाए कातिल ठुमके
ट्रेंडिंग
पति-पत्नी ने किचन में 90s के गानों पर किया डांस, वीडियो देख बन जाएगा दिन
पति-पत्नी ने किचन में 90s के गानों पर किया डांस, वीडियो देख बन जाएगा दिन
ट्रेंडिंग
Viral Video: महिला ने बाइक पर ही दे दिया बच्चे को जन्म, सामने आया भावुक वीडियो
महिला ने बाइक पर ही दे दिया बच्चे को जन्म, सामने आया भावुक वीडियो
ट्रेंडिंग
Air India Viral Video: 300 फीट तक नीचे झूली थी फ्लाइट! वीडियो देख कांप उठेगी रूह
300 फीट तक नीचे झूली थी फ्लाइट! वीडियो देख कांप उठेगी रूह
Advertisement

वीडियोज

गोरखपुर की लेडी नटवरलाल का करोड़ों वाला मायाजाल!
Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूपी में सुबह से बारिश, हरियाणा से दिल्ली तक IMD की चेतावनी, आज देश का मौसम कैसा?
यूपी में सुबह से बारिश, हरियाणा से दिल्ली तक IMD की चेतावनी, आज देश का मौसम कैसा?
झारखंड
रांची प्रोटेस्ट: सरकार से बातचीत के लिए तैयार हुए छात्र, स्टेट गेस्ट हाउस में होगी बात
रांची प्रोटेस्ट: सरकार से बातचीत के लिए तैयार हुए छात्र, स्टेट गेस्ट हाउस में होगी बात
विश्व
'हमने चेतावनी दी थी', दिल्ली से शेख हसीना ने दबाई कौन सी नस? भड़क गया बांग्लादेश
'हमने चेतावनी दी थी', दिल्ली से शेख हसीना ने दबाई कौन सी नस? भड़क गया बांग्लादेश
बॉलीवुड
Ramayana Release Date: रणबीर कपूर की 'रामायण' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
रणबीर कपूर की 'रामायण' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
क्रिकेट
ऋषभ पंत, संजू सैमसन या ईशान किशन, किसे मिलना चाहिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका? 
ऋषभ पंत, संजू सैमसन या ईशान किशन, किसे मिलना चाहिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका? 
मध्य प्रदेश
राज्यसभा में कम हो जाएगी BJP सदस्यों की संख्या? निर्वाचन आयोग से हुई इस सांसद की शिकायत
राज्यसभा में कम हो जाएगी BJP सदस्यों की संख्या? निर्वाचन आयोग से हुई इस सांसद की शिकायत
विश्व
चीन-रूस के साथ हुई जंग तो क्या करेगा अमेरिका, ट्रंप के प्लान का खुलासा
चीन-रूस के साथ हुई जंग तो क्या करेगा अमेरिका, ट्रंप के प्लान का खुलासा
ट्रेंडिंग
Viral Video: महिला ने बाइक पर ही दे दिया बच्चे को जन्म, सामने आया भावुक वीडियो
महिला ने बाइक पर ही दे दिया बच्चे को जन्म, सामने आया भावुक वीडियो
ABP NEWS
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
ABP NEWS
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
ABP NEWS
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
ABP NEWS
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
ABP NEWS
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
Embed widget