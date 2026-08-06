सब्जी मंडी बनी डांस फ्लोर! 'छम्मक छल्लो' गाने पर हसीना ने लगाए कातिल ठुमके
वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला एक आम सब्जी की दुकान में खड़ी है. आसपास बैंगन, आलू और टमाटर जैसी सब्जियां रखी हुई हैं, लेकिन माहौल एकदम बॉलीवुड स्टाइल बन चुका है.
सोशल मीडिया पर रोज सैकड़ों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो पहली ही नजर में दिल जीत लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो आजकल इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसमें एक बेहद खूबसूरत महिला सब्जी की दुकान पर खड़े होकर 'छम्मक छल्लो'गाने पर कमाल का डांस करती नजर आ रही है. साड़ी में उसका यह ग्रेसफुल और बोल्ड डांस देखकर लोग उसके फैन हो गए हैं और वीडियो को बार-बार लूप पर देख रहे हैं.
सब्जी की दुकान बनी डांस फ्लोर
वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला एक आम सब्जी की दुकान में खड़ी है. आसपास बैंगन, आलू और टमाटर जैसी सब्जियां रखी हुई हैं, लेकिन माहौल एकदम बॉलीवुड स्टाइल बन चुका है. जैसे ही करीना कपूर और शाहरुख खान की फिल्म 'रा-वन' का सुपरहिट गाना 'छम्मक छल्लो' बजता है, महिला अपने डांस मूव्स से वहां आग लगा देती है. उसका कॉन्फिडेंस और डांस करने का तरीका इतना नेचुरल है कि देखने वाले अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं. खास बात ये है कि वायरल वीडियो श्रीलंका से सामने आया है.
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किलर एक्सप्रेशंस और कातिलाना मुस्कान ने जीता दिल
वीडियो में सिर्फ डांस ही नहीं, बल्कि महिला के चेहरे के एक्सप्रेशंस, उसकी प्यारी सी मुस्कान और उसका लुक भी चर्चा का विषय बना हुआ है. ट्रेडिशनल साड़ी पहने हुए वह जिस तरह से कमर लचका रही है और आंखों से इशारे कर रही है, उसने इंटरनेट की जनता को दीवाना बना दिया है. लोग कह रहे हैं कि इतनी सादगी और खूबसूरती के साथ ऐसा डांस बहुत कम देखने को मिलता है. उसके हर एक स्टेप में एक अलग ही स्वैग और ग्रेस नजर आ रहा है.
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सोशल मीडिया पर मचा बवाल
यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और इस पर व्यूज और लाइक्स की बारिश हो रही है. कमेंट सेक्शन में लोग महिला की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा... "भाई साहब! एक्सप्रेशंस तो देखो, बॉलीवुड की हीरोइनों को भी फेल कर दिया." दूसरे यूजर ने कमेंट किया..."सब्जी मंडी में ऐसा डांस? वाह भाई वाह, बंदी ने तो माहौल ही बना दिया. एकदम एक नंबर." तीसरे यूजर ने लिखा: "इतनी कातिलाना मुस्कान और ऐसे मूव्स... दिल जीत लिया यार."
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