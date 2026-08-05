बच्ची को डराने के लिए किया फेक अल्ट्रासाउंड, मां का जुगाड़ वायरल

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बच्ची को डराने के लिए किया फेक अल्ट्रासाउंड, मां का जुगाड़ देख नहीं रुकेगी हंसी

Viral Ultrasound Video: दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्ची लेटी हुई है और उसका अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 05 Aug 2026 03:41 PM (IST)
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आजकल के बच्चों को पालने की सबसे बड़ी चुनौती है उन्हें बाजार की चीजों को खाने से रोकना. बचपन में बच्चों की आदत मां बाप ही खराब करते हैं और जब बच्चा खाना नहीं खाता तो उसे खिलाने के लिए अलग अलग जुगाड़ लगाते हैं. लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें मां का जुगाड़ देख आप भी खड़े होकर तालियां बजाने लगेंगे और कहेंगे कि ये हमें पहले क्यों नहीं मालूम था. वीडियो को लेकर इंटरनेट यूजर्स भी अब मजेदार रिएक्शंस दे रहे हैं.

बच्ची को सबक सिखाने के लिए मां ने किया मजेदार प्रैंक

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्ची लेटी हुई है और उसका अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है. सामने लगी स्क्रीन पर पेट के अंदर का व्यू दिख रहा है और उसमें एक कनखजूरे जैसा कीड़ा दिखाई दे रहा है. पहली नजर में देखने पर ये सब सच और रियल लगता है लेकिन जैसे ही नजर स्क्रीन से हटती है वैसे ही पता लगता है कि ये तो बच्ची के साथ प्रैंक हो रहा है. जी हां, बच्ची बाहर का खाना ज्यादा खाती है इसलिए उसके मन में डर पैदा करने के लिए मां ने ये चाल चली.

 
 
 
 
 
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फेक अल्ट्रासाउंड का रचा ड्रामा

वीडियो में दिख रहा है कि एक लैपटॉप का इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया है जिसकी स्क्रीन पर अल्ट्रासाउंड का एक फेक वीडियो चलाया गया है. स्कैन करने के लिए मां ने माउस का उपयोग किया है जिसे बच्ची के पेट पर लगातार घुमाया जा रहा है. बच्ची का गंभीर चेहरा देखने लायक है और उसे शायद समझ आ चुका है कि बाहर का खाना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, दीदी ने पक्का इलाज बांध दिया

वीडियो को diviwonderland नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये तो लेटेस्ट न्यूज है, अब से यही करना पड़ेगा. एक और यूजर ने लिखा...वाह क्या दिमाग लगाया है दीदी, पर्मानेंट इलाज बांध दिया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लगता है अब मुझे भी यही करना पड़ेगा, बच्चे घर का खाना खाते ही नहीं हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 05 Aug 2026 03:41 PM (IST)
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