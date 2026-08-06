मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपति-पत्नी ने किचन में 90s के गानों पर किया डांस, वीडियो देख बन जाएगा दिन

पति-पत्नी ने किचन में 90s के गानों पर किया डांस, वीडियो देख बन जाएगा दिन

90s के सुपरहिट गानों पर पति-पत्नी का किचन में किया गया डांस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दोनों की शानदार केमिस्ट्री और मजेदार डांस स्टेप्स लोगों का दिल जीत रहे हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 06 Aug 2026 07:21 AM (IST)
Preferred Sources

Husband Wife Dance video: सोशल मीडिया पर हर दिन कई वीडियो वायरल होते हैं. कुछ वीडियो लोगों को हंसा देते हैं, तो कुछ वीडियो देखकर मन खुश हो जाता है. इन दिनों भी एक ऐसा ही वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है. इस वीडियो में एक पति-पत्नी 90’s के गानों पर डांस करते नजर आ रहे हैं. दोनों का अंदाज इतना प्यारा है कि लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पुराने गानों पर किया प्यारा डांस

वायरल वीडियो में पति-पत्नी पूरे मजे के साथ डांस कर रहे हैं. दोनों के चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई दे रही है. ऐसा लग रहा है कि दोनों इस पल को खुलकर जी रहे हैं. उनके डांस स्टेप्स बहुत आसान हैं, लेकिन दोनों का साथ लोगों को खूब पसंद आ रहा है. डांस करते समय दोनों एक-दूसरे के साथ हंसते और मस्ती करते भी नजर आते हैं. वीडियो देखकर लगता है कि दोनों बिना किसी दिखावे के बस अपने पसंदीदा गानों का मजा ले रहे हैं. यही बात लोगों का दिल जीत रही है.

यह भी पढ़ें: Rapido Driver Viral Video : महिला ने लगाया ऑटो ड्राइवर पर अश्लील हरकत का आरोप, Rapido ने लिया एक्शन

वीडियो के साथ “You & Me (90’s vibe)” भी लिखा हुआ है. इससे पता चलता है कि यह वीडियो 90’s के गानों पर बनाया गया है. पुराने गाने आज भी लोगों के बीच बहुत पसंद किए जाते हैं. इन गानों को सुनते ही कई लोगों को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं. यही कारण है कि इस वीडियो को देखने के बाद लोग अपनी बचपन और जवानी की यादों की भी बात कर रहे हैं.

लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो

इस वीडियो को देखने के बाद लोग खूब कमेंट कर रहे हैं. कोई कह रहा है कि दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है. कुछ लोगों ने लिखा कि ऐसा वीडियो देखकर उनका मन खुश हो गया. वहीं कई लोगों ने कहा कि इस वीडियो ने उनका दिन बना दिया. कुछ यूजर्स ने दोनों की मुस्कान की तारीफ की, तो कुछ ने कहा कि पति-पत्नी का ऐसा प्यार और साथ देखकर अच्छा लगा. कई लोगों ने यह भी लिखा कि ऐसे छोटे-छोटे पल ही जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं.

लाखों लोगों तक पहुंच रहा वीडियो

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से देखा और शेयर किया जा रहा है. लोग इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी भेज रहे हैं. आजकल ऐसे वीडियो लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं, जिनमें सादगी और खुशी दिखाई देती है. यही वजह है कि यह वीडियो भी लोगों का दिल जीत रहा है. अगर आपको भी 90’s के गाने पसंद हैं, तो यह वीडियो आपको भी जरूर अच्छा लगेगा. इस प्यारे से डांस वीडियो ने बहुत कम समय में लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है. यही कारण है कि यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार देखना पसंद कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: वंदे भारत के इंजन में रील बनाने पहुंची महिला! लोको पायलट की कुर्सी पर बैठकर बनाया वीडियो

Published at : 06 Aug 2026 07:21 AM (IST)
Tags :
Trending Videos Husband Wife Dance Video Viral 90s Songs Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
पति-पत्नी ने किचन में 90s के गानों पर किया डांस, वीडियो देख बन जाएगा दिन
पति-पत्नी ने किचन में 90s के गानों पर किया डांस, वीडियो देख बन जाएगा दिन
ट्रेंडिंग
Viral Video: महिला ने बाइक पर ही दे दिया बच्चे को जन्म, सामने आया भावुक वीडियो
महिला ने बाइक पर ही दे दिया बच्चे को जन्म, सामने आया भावुक वीडियो
ट्रेंडिंग
Air India Viral Video: 300 फीट तक नीचे झूली थी फ्लाइट! वीडियो देख कांप उठेगी रूह
300 फीट तक नीचे झूली थी फ्लाइट! वीडियो देख कांप उठेगी रूह
ट्रेंडिंग
Viral Video: हसीना के हाथ में हुस्न, सोशल मीडिया पर छिड़ी खूबसूरत बहस- देखें वीडियो
हसीना के हाथ में हुस्न, सोशल मीडिया पर छिड़ी खूबसूरत बहस- देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

गोरखपुर की लेडी नटवरलाल का करोड़ों वाला मायाजाल!
Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन-रूस के साथ हुई जंग तो क्या करेगा अमेरिका, ट्रंप के प्लान का खुलासा
चीन-रूस के साथ हुई जंग तो क्या करेगा अमेरिका, ट्रंप के प्लान का खुलासा
मध्य प्रदेश
राज्यसभा में कम हो जाएगी BJP सदस्यों की संख्या? निर्वाचन आयोग से हुई इस सांसद की शिकायत
राज्यसभा में कम हो जाएगी BJP सदस्यों की संख्या? निर्वाचन आयोग से हुई इस सांसद की शिकायत
टेलीविजन
कभी एयर होस्टेस थीं दीपिका कक्कड़, मुंबई में 5 लोगों के साथ एक कमरे में रहती थीं 'सिमर'
कभी एयर होस्टेस थीं दीपिका कक्कड़, मुंबई में 5 लोगों के साथ एक कमरे में रहती थीं 'सिमर'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: बेहट सीट 2027 के चुनावों के लिए खास क्यों, किसका पलड़ा भारी?
यूपी: बेहट सीट 2027 के चुनावों के लिए खास क्यों, किसका पलड़ा भारी?
क्रिकेट
ऋषभ पंत, संजू सैमसन या ईशान किशन, किसे मिलना चाहिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका? 
ऋषभ पंत, संजू सैमसन या ईशान किशन, किसे मिलना चाहिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका? 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बारिश का दौर जारी, आज भी जमकर बरसेंगे बदरा, इन जिलों में अलर्ट
यूपी में बारिश का दौर जारी, आज भी जमकर बरसेंगे बदरा, इन जिलों में अलर्ट
ट्रेंडिंग
Viral Video: महिला ने बाइक पर ही दे दिया बच्चे को जन्म, सामने आया भावुक वीडियो
महिला ने बाइक पर ही दे दिया बच्चे को जन्म, सामने आया भावुक वीडियो
हेल्थ
Salman Khan 16 Kg Weight Loss: 16 किलो वजन घटाकर चमके सलमान, 60 प्लस लोग जरूर जानें यह हेल्थ सीक्रेट!
16 किलो वजन घटाकर चमके सलमान, 60 प्लस लोग जरूर जानें यह हेल्थ सीक्रेट!
ABP NEWS
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
ABP NEWS
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
ABP NEWS
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
ABP NEWS
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
ABP NEWS
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
Embed widget