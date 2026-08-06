पति-पत्नी ने किचन में 90s के गानों पर किया डांस, वीडियो देख बन जाएगा दिन

Husband Wife Dance video: सोशल मीडिया पर हर दिन कई वीडियो वायरल होते हैं. कुछ वीडियो लोगों को हंसा देते हैं, तो कुछ वीडियो देखकर मन खुश हो जाता है. इन दिनों भी एक ऐसा ही वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है. इस वीडियो में एक पति-पत्नी 90’s के गानों पर डांस करते नजर आ रहे हैं. दोनों का अंदाज इतना प्यारा है कि लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पुराने गानों पर किया प्यारा डांस

वायरल वीडियो में पति-पत्नी पूरे मजे के साथ डांस कर रहे हैं. दोनों के चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई दे रही है. ऐसा लग रहा है कि दोनों इस पल को खुलकर जी रहे हैं. उनके डांस स्टेप्स बहुत आसान हैं, लेकिन दोनों का साथ लोगों को खूब पसंद आ रहा है. डांस करते समय दोनों एक-दूसरे के साथ हंसते और मस्ती करते भी नजर आते हैं. वीडियो देखकर लगता है कि दोनों बिना किसी दिखावे के बस अपने पसंदीदा गानों का मजा ले रहे हैं. यही बात लोगों का दिल जीत रही है.

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वीडियो के साथ “You & Me (90’s vibe)” भी लिखा हुआ है. इससे पता चलता है कि यह वीडियो 90’s के गानों पर बनाया गया है. पुराने गाने आज भी लोगों के बीच बहुत पसंद किए जाते हैं. इन गानों को सुनते ही कई लोगों को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं. यही कारण है कि इस वीडियो को देखने के बाद लोग अपनी बचपन और जवानी की यादों की भी बात कर रहे हैं.

लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो

इस वीडियो को देखने के बाद लोग खूब कमेंट कर रहे हैं. कोई कह रहा है कि दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है. कुछ लोगों ने लिखा कि ऐसा वीडियो देखकर उनका मन खुश हो गया. वहीं कई लोगों ने कहा कि इस वीडियो ने उनका दिन बना दिया. कुछ यूजर्स ने दोनों की मुस्कान की तारीफ की, तो कुछ ने कहा कि पति-पत्नी का ऐसा प्यार और साथ देखकर अच्छा लगा. कई लोगों ने यह भी लिखा कि ऐसे छोटे-छोटे पल ही जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं.

लाखों लोगों तक पहुंच रहा वीडियो

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से देखा और शेयर किया जा रहा है. लोग इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी भेज रहे हैं. आजकल ऐसे वीडियो लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं, जिनमें सादगी और खुशी दिखाई देती है. यही वजह है कि यह वीडियो भी लोगों का दिल जीत रहा है. अगर आपको भी 90’s के गाने पसंद हैं, तो यह वीडियो आपको भी जरूर अच्छा लगेगा. इस प्यारे से डांस वीडियो ने बहुत कम समय में लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है. यही कारण है कि यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार देखना पसंद कर रहे हैं.

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