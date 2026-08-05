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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: ट्रेन ने गाय को मारी टक्कर, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उस कर दिया हैरान

Viral Video: ट्रेन ने गाय को मारी टक्कर, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उस कर दिया हैरान

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक रेलवे फाटक पर गाड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ है. दोनों ओर लोग खड़े ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 05 Aug 2026 06:03 PM (IST)
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कहते हैं कि ट्रेन से कोई टकरा जाए तो उसका बचना लगभग नामुमकिन होता है. रेलवे फाटक पर अक्सर ये दुर्घटनाएं घटती रहती हैं और कई लोग ट्रेन से कटकर मर भी जाते हैं. लेकिन अगर किस्मत मेहरबान हो तो फिर बात अलग ही होती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक गाय की किस्मत ने ऐसा जोर मारा कि उसके ट्रेन से टकराने के बाद जो नजारा दिखाई दिया उसने लोगों को हैरान कर दिया. घटना एक रेलवे फाटक की है जहां रोज की तरह दोनों ओर गाड़ियां खड़ी ट्रेन का इंतजार कर रही थीं.

फाटक पर अचानक ट्रेन के सामने आ गई गाय

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक रेलवे फाटक पर गाड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ है. दोनों ओर लोग खड़े ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में एक गाय फाटक को पार करके दौड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर आ पहुंचती है जिसके बाद ट्रेन ड्राइवर हॉर्न देते हुए उसे हटाने की कोशिश करता है लेकिन ट्रेन की थोड़ी रफ्तार होने की वजह से अचानक रोकना और गाय को बचाया संभव नहीं हो पाता. 

 
 
 
 
 
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ट्रेन से टकरा गई गाय और फिर...

वीडियो में आगे दिखता है कि गाय ट्रेन के इंजन से टकरा जाती है और झटके से ट्रैक के दूसरी ओर जा गिरती है. पहले तो लोगों को लगता है कि शायद गाय को गहरी चोट लगी है और उसका बचना अब नामुमकिन है. लेकिन अगले ही पल गाय खड़ी होती है और वहां से ऐसे चली जाती है मानों कुछ हुआ ही ना हो. ये नजारा देखकर वहां के लोग हैरान रह जाते हैं और राहत की सांस लेते हैं कि गाय को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और उसकी जान बच गई.

यह भी पढ़ें: Viral Video : ट्रेन में कैसे चोरी होता है फोन, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश

यूजर्स ने भी ली राहत की सांस

वीडियो को  arvind714yadav नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है. एक और यूजर ने लिखा...किस्मत अच्छी थी और ट्रेन की स्पीड कम थी. तो वहीं और यूजर ने लिखा...भगवान का लाख लाख शुक्र है कि गाय की जान बच गई.

यह भी पढ़ें: Video: ऑफिस आ रहे सर... बारिश के पानी में डूबी बाइक, लेकिन नहीं माना बॉस

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 05 Aug 2026 06:03 PM (IST)
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