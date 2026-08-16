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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: अस्पताल में तिरंगे पर झाड़ू लगाने का आरोप, वीडियो वायरल

Viral Video: अस्पताल में तिरंगे पर झाड़ू लगाने का आरोप, वीडियो वायरल

अस्पताल में मौजूद कुछ मरीजों के परिजनों ने देखा कि तिरंगा जमीन पर पड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि झंडे को सम्मानपूर्वक उठाया जाए. आरोप है कि इसके बावजूद तिरंगे को झाड़ू से हटाने की कोशिश की गई.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Aug 2026 06:46 AM (IST)
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स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर नाराजगी की लहर पैदा कर दी है. वायरल वीडियो में एक अस्पताल का सफाईकर्मी फर्श पर पड़े भारतीय तिरंगे के पास सफाई करता नजर आ रहा है. आरोप है कि सफाई के दौरान झाड़ू तिरंगे के ऊपर से भी गुजरी. वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है. मामला इतना बढ़ गया कि इसकी शिकायत पुलिस तक पहुंच गई.

फर्श पर पड़ा था तिरंगा, परिजनों ने जताई आपत्ति

बताया जा रहा है कि यह वीडियो अंबिकापुर के किसी अस्पताल का है. अस्पताल में मौजूद कुछ मरीजों के परिजनों ने देखा कि तिरंगा जमीन पर पड़ा हुआ है. उन्होंने कथित तौर पर सफाईकर्मी से कहा कि झंडे को सम्मानपूर्वक उठाया जाए. लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद तिरंगे को झाड़ू से हटाने की कोशिश की गई. इसी दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वीडियो वायरल होते ही लोगों में नाराजगी

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि आखिर राष्ट्रीय ध्वज जमीन पर कैसे पड़ा रह गया. कुछ लोगों ने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही पर भी सवाल खड़े किए. स्वतंत्रता दिवस जैसे खास मौके पर तिरंगे से जुड़ा यह मामला सामने आने के कारण लोगों की भावनाएं और भी ज्यादा प्रभावित हुई हैं.

तिरंगे को लेकर क्या कहते हैं नियम?

भारत का राष्ट्रीय ध्वज देश की आन, बान और शान का प्रतीक माना जाता है. तिरंगे के सम्मान और उपयोग को लेकर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, 2002 में स्पष्ट नियम बनाए गए हैं. इन नियमों के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा सम्मान के साथ रखा जाना चाहिए. उसे जमीन, फर्श या पानी को नहीं छूने देना चाहिए. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि झंडा साफ-सुथरा और अच्छी स्थिति में रहे.

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सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना मामला

फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. एक तरफ लोग तिरंगे के सम्मान की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यह सवाल भी उठा रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को ऐसी स्थिति में पहुंचने ही क्यों दिया गया. अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि मामले में प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन क्या कदम उठाते हैं. एक यूजर ने लिखा...केवल दिखावे के देशभक्त हैं ये लोग. एक और यूजर ने लिखा...इन पर कार्रवाई होनी चाहिए.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Aug 2026 06:46 AM (IST)
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