अस्पताल में तिरंगे पर झाड़ू लगाने का आरोप, वीडियो वायरल

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर नाराजगी की लहर पैदा कर दी है. वायरल वीडियो में एक अस्पताल का सफाईकर्मी फर्श पर पड़े भारतीय तिरंगे के पास सफाई करता नजर आ रहा है. आरोप है कि सफाई के दौरान झाड़ू तिरंगे के ऊपर से भी गुजरी. वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है. मामला इतना बढ़ गया कि इसकी शिकायत पुलिस तक पहुंच गई.

फर्श पर पड़ा था तिरंगा, परिजनों ने जताई आपत्ति

बताया जा रहा है कि यह वीडियो अंबिकापुर के किसी अस्पताल का है. अस्पताल में मौजूद कुछ मरीजों के परिजनों ने देखा कि तिरंगा जमीन पर पड़ा हुआ है. उन्होंने कथित तौर पर सफाईकर्मी से कहा कि झंडे को सम्मानपूर्वक उठाया जाए. लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद तिरंगे को झाड़ू से हटाने की कोशिश की गई. इसी दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

Viral video, allegedly from Missionary Holy Cross Hospital on Independence Day shows a cleaning staffer sweeping over a tricolour lying on the floor in Ambikapur, Chhattisgarh.



Patients' families present objected. She did not stop and kept sweeping over it. pic.twitter.com/aaudjk1hiL — Angry Saffron (@AngrySaffron) August 15, 2026

वीडियो वायरल होते ही लोगों में नाराजगी

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि आखिर राष्ट्रीय ध्वज जमीन पर कैसे पड़ा रह गया. कुछ लोगों ने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही पर भी सवाल खड़े किए. स्वतंत्रता दिवस जैसे खास मौके पर तिरंगे से जुड़ा यह मामला सामने आने के कारण लोगों की भावनाएं और भी ज्यादा प्रभावित हुई हैं.

तिरंगे को लेकर क्या कहते हैं नियम?

भारत का राष्ट्रीय ध्वज देश की आन, बान और शान का प्रतीक माना जाता है. तिरंगे के सम्मान और उपयोग को लेकर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, 2002 में स्पष्ट नियम बनाए गए हैं. इन नियमों के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा सम्मान के साथ रखा जाना चाहिए. उसे जमीन, फर्श या पानी को नहीं छूने देना चाहिए. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि झंडा साफ-सुथरा और अच्छी स्थिति में रहे.

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सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना मामला

फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. एक तरफ लोग तिरंगे के सम्मान की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यह सवाल भी उठा रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को ऐसी स्थिति में पहुंचने ही क्यों दिया गया. अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि मामले में प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन क्या कदम उठाते हैं. एक यूजर ने लिखा...केवल दिखावे के देशभक्त हैं ये लोग. एक और यूजर ने लिखा...इन पर कार्रवाई होनी चाहिए.

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