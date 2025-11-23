लाइक्स और व्यूज के लिए लोग सोशल मीडिया पर क्या कुछ नहीं करते. कोई स्टंट करता है, कोई गोबर खाता है तो कई लोग नाले का पानी तक पी जाते हैं. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लाइक्स और व्यूज की परिभाषा नया मोड़ दे दिया है. जी हां, एक महिला अपने कमरे में रील बनाने और वायरल होने के लिए अश्लील डांस करती दिखाई दे रही है. वीडियो में महिला ने असहज कपड़े पहने हैं और वो बिंदास होकर डांस किए जा रही है जिसे देखकर यूजर्स का गुस्सा आसमान छू गया है.

महिला ने रील बनाने के लिए किया अश्लील डांस

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला बगैर प्लास्टर वाले छोटे से कमरे में अश्लील डांस करती दिखाई दे रही है. महिला ने कपड़े भी ऐसे पहने हैं जिसे देखकर कोई भी असहज हो जाएगा. लाइक्स और व्यूज के लिए किया गया ये डांस इंटरनेट यूजर्स को पसंद नहीं आ रहा है और हर कोई अब महिला को आढ़े हाथों अपने अपने हिसाब से ले रहा है.

जब दीवारों पर प्लास्टर और पेंट कराने तक के पैसे नहीं निकल रहे हो,

तो ऐसी रीलें बनाकर दिखावा करने का क्या फायदा? pic.twitter.com/1sfAZBMsS2 — Ankit Rawal (@ankitrawal5454) November 13, 2025

इंटरनेट पर आग बबूला हो उठे नेटिजंस

वीडियो में दिख रहा है कि महिला अंदाज फिल्म के गाने "आएगा मजा अब बरसात का" पर एक दम फ्री हैंड डांस कर रहा है. चाल, लचक और रिदम महिला का एक दम काबिले तारीफ है लेकिन कपड़ों ने सोशल मीडिया को मायूस कर दिया है. लोगों का कहना है कि यह डांस अदब और तमीज के दायरे में भी हो सकता था लेकिन लाइक्स और व्यूज के चक्कर में लोग अलग ही लुक लेकर अपने फॉलोअर्स को लुभा रहे हैं. हालांकि वीडियो को लेकर किए गए दावे का न तो एबीपी लाइव समर्थन करता है और न ही विरोध. खबर केवल यूजर्स के रिएक्शन पर लिखी गई है.

यूजर्स बोले, अच्छा डांस करके भी पैसा कमाया जा सकता है

वीडियो को @ankitrawal5454 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इसके बाद ही तो पैसा आएगा. एक और यूजर ने लिखा...दीदी फिर बोलोगी कि पति झगड़ता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अच्छे कपड़े पहनकर भी डांस किया जा सकता है.

