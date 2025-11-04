गुरुग्राम में भयंकर प्रदुषण! एयर फिल्टर की तस्वीरें देख फटी रह जाएंगी आंखें, यहां देखें

अगर आप धूम्रपान नहीं करते, फिर भी दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं, तो यकीन मानिए आप दिनभर जितनी हवा लेते हैं, वो किसी चेन-स्मोकर से कम नहीं! ये बात कोई मजाक नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जिसे देखकर पूरा इंटरनेट हिल गया है. हाल ही में गुरुग्राम के एक महिला ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर शेयर की, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हम किस तरह की हवा में सांस ले रहे हैं.

सोशल मीडिया पर शख्स ने शेयर की एयर फिल्टर की तस्वीर

दरअसल, उस महिला ने अपने एयर प्यूरीफायर का फिल्टर दिखाया जो धूल, धुएं और गंदगी से इस कदर काला पड़ चुका था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए. तस्वीर में साफ दिख रहा था कि फिल्टर पर मोटी परत में धूल जमी हुई है और जब उसने उसे साफ किया तो नीचे असली सफेद रंग नजर आया. ये देखकर लोग हैरान रह गए कि कुछ ही हफ्तों में फिल्टर की ये हालत हो गई. मतलब हमारी सांसों में रोजाना यही जहर घुल रहा है.

This is my air purifier filter in Gurgaon.

The land of ₹200 crore apartments, glossy towers & lungs working overtime like interns at Big 4.

Welcome to the city where we pay premium for polluted air.

Efficiency, but make it toxic. 😷#Gurgaon #AirPollution #IndiaAirCrisis pic.twitter.com/pYhApZa5yv — Isha (@Lostinreverie7) November 3, 2025

हक्के बक्के रह गए लोग

पोस्ट शेयर करने वाले यूज़र का नाम ‘Lostinreverie7’ है, जिन्होंने X पर लिखा.. “ये गुड़गांव में मेरा एयर प्यूरीफायर फिल्टर है. 200 करोड़ के अपार्टमेंट, चमचमाते टावर और ओवरटाइम काम करते फेफड़ों वाला शहर. यहां हम जहरीली हवा के लिए भी प्रीमियम देते हैं.” बस इतना लिखना था, और पोस्ट ने धमाका कर दिया! ये पोस्ट एक ही दिन में 3.65 लाख से ज्यादा बार देखी गई और हजारों लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

कई लोगों ने लिखा कि “हमें शर्म आनी चाहिए कि बच्चों तक को मास्क लगाकर स्कूल जाना पड़ रहा है.” कुछ यूजर्स ने कहा कि “अब तो बाहर घूमने जाना भी रिस्क है, जैसे धुएं में सांस लेना.” वहीं, कुछ लोगों ने सरकार और स्थानीय अधिकारियों को आड़े हाथों लिया कि “हर साल यही होता है, पर ठोस कदम कभी नहीं उठाए जाते.”

बेहद खराब है दिल्ली एनसीआर की हालत!

सोशल मीडिया पर अब यह तस्वीर दिल्ली NCR की हवा का प्रतीक बन गई है. एक ऐसा शहर जहां सांस लेना भी लग्जरी बन गया है. डॉक्टर भी चेतावनी दे रहे हैं कि लगातार बढ़ता AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) सिर्फ बुजुर्गों या बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए खतरनाक है. खांसी, एलर्जी, सांस लेने में तकलीफ और नींद की समस्या अब आम होती जा रही है.

