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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगIIM Ahmedabad Viral Video: किताबों से नहीं, फिल्म से पढ़ाई! IIM प्रोफेसर ने ‘धुरंधर’ के सीन से समझाया Statistics, वीडियो वायरल

IIM Ahmedabad Viral Video: किताबों से नहीं, फिल्म से पढ़ाई! IIM प्रोफेसर ने ‘धुरंधर’ के सीन से समझाया Statistics, वीडियो वायरल

IIM Ahmedabad Viral Video : यहां एक प्रोफेसर ने छात्रों को Statistics और Research Methodology जैसे विषय समझाने के लिए किसी किताब या स्लाइड की बजाय फिल्म का सहारा लिया.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 19 Jun 2026 06:26 PM (IST)
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IIM Ahmedabad Viral Video : कई टीचर्स आज पढ़ाई को थोड़ा क्रिएटिव बनाने के लिए अक्सर नए-नए तरीके अपनाते हैं. ऐसा ही एक तरीका देश के शीर्ष मैनेजमेंट संस्थानों में से एक IIM अहमदाबाद में देखने को मिला. इस अनोखे और नए ट्रेंड से जुड़े तरीके ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच लिया. यहां एक प्रोफेसर ने छात्रों को Statistics और Research Methodology जैसे विषय समझाने के लिए किसी किताब या स्लाइड की बजाय फिल्म का सहारा लिया.

खास बात यह रही कि उन्होंने अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के एक सीन को क्लासरूम में दिखाकर स्टैटिस्टिक्स के मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से समझाया. इस अनोखे टीचिंग स्टाइल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग प्रोफेसर की क्रिएटिव सोच की जमकर तारीफ कर रहे हैं. 

स्टूडेंट ने शेयर किया क्लासरूम का वीडियो

IIM अहमदाबाद के छात्र प्रखर सिंह ने इस खास मोमेंट का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया. वीडियो में क्लासरूम के प्रोजेक्टर पर धुरंधर फिल्म का एक सीन चलता दिखाई देता है, जबकि प्रोफेसर उसी सीन के संवादों को स्टैटिस्टिक्स के सिद्धांतों से जोड़कर समझा रहे हैं. वीडियो के साथ छात्र ने लिखा, Only at IIM Ahmedabad can a Dhurandhar scene turn into a statistics lesson. ‘Win Lyari, win Pakistan’ - Cluster Sampling. ‘Baloch gangs and Pathan gangs are fundamentally different groups’ - Stratification. उन्होंने बताया कि कुछ ही मिनटों में फिल्म में दिखाई जा रही दो गैंगों के बीच टकराव की चर्चा रिसर्च मेथडोलॉजी और सर्वे डिजाइन की पढ़ाई में बदल गई. 

 
 
 
 
 
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फिल्म के सीन से समझाया क्लस्टर सैंपलिंग

क्लास में दिखाए गए सीन में रणवीर सिंह हमजा का किरदार अपना कर पाकिस्तान के आपराधिक नेटवर्क को समझने की कोशिश करता नजर आता है. बातचीत के दौरान उजैर बलोच का किरदार कराची और वहां की सत्ता संरचना के बारे में जानकारी देता है.प्रोफेसर ने इसी सीन की लाइन Win Lyari, win Pakistan को क्लस्टर सैंपलिंग से जोड़ा. यह स्टैटिस्टिक्स की ऐसी तकनीक है जिसमें किसी बड़े ग्रुप को समझने के लिए उसके एक छोटे हिस्से या क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है फिर उसी के आधार पर पूरे ग्रुप के बारे में अनुमान लगाया जाता है. 

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Stratification की प्रक्रिया को भी आसान तरीके से समझाया

क्लास के दौरान प्रोफेसर ने बलोच और पठान गैंग्स के बीच अंतर  को दिखाते हुए यह बताया कि किसी बड़े ग्रुप को अलग-अलग बांटकर उसका अध्ययन कैसे किया जाता है.उन्होंने समझाया कि जब किसी बड़ी आबादी को उसकी विशेषताओं के आधार पर अलग-अलग ग्रूप्स में बांटा जाता है, तो हर ग्रुप को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है और अध्ययन में सभी वर्गों को सही जगह मिलती है. 

सोशल मीडिया पर लोगों ने की तारीफ

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने इस अनोखी टीचिंग तरीके की तारीफ की. कई यूजर्स ने कहा कि मुश्किल विषयों को समझाने का यह तरीका छात्रों के लिए काफी मददगार हो सकता है. एक यूजर ने लिखा कि यह तरीका सच में बहुत क्रिएटिव है और उनके MBA के दौरान भी प्रोफेसर फिल्मों के जरिए कई मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट समझाते थे. एक अन्य यूजर ने कहा कि देश के अन्य प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थानों में भी Money Heist, Friends, The Big Bang Theory, Rocket Singh और The Intern जैसी फिल्मों और सीरीज के जरिए अलग-अलग विषय पढ़ाए जाते हैं. 

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Published at : 19 Jun 2026 06:26 PM (IST)
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