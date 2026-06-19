Viral Video: बड़े शहरों में चलने वाली ऑनलाइन कैब और ऑटो बुकिंग ऐप्स ने लोगों की जिंदगी जरूर आसान बना दी है, लेकिन कई बार किराए को लेकर यात्रियों और ड्राइवर के बीच लड़ाई-झगड़े देखने को मिलते हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला और रैपिडो ऑटो ड्राइवर के बीच किराए को लेकर बहस होती दिखाई दे रही है.

महिला का दावा है कि ऐप पर किराया 112 रुपये दिखाया गया था, लेकिन राइड खत्म होने के बाद उससे 142 रुपये मांगे गए. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने रैपिडो की फेयर पॉलिसी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए. वहीं कई यूजर्स का कहना है कि ऐसे मामलों में ड्राइवर नहीं, बल्कि ऐप सिस्टम की गड़बड़ी जिम्मेदार हो सकती है.

वीडियो में क्या आया सामने?

वायरल वीडियो में एक महिला ऑटो ड्राइवर से किराए को लेकर सवाल करती नजर आती है. महिला का कहना है कि जब उसने राइड बुक की थी, तब ऐप पर 112 रुपये किराया दिखाया गया था, लेकिन डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद किराया बढ़कर 142 रुपये हो गया. महिला बार-बार ऐप में दिख रही रकम का हवाला देती है जबकि ड्राइवर अपनी स्क्रीन पर दिख रहे किराए के अनुसार पैसे मांगता दिखाई देता है. इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है. इसके बाद किसी महिला के साथ बैठे व्यक्ति ने यह वीडियो बना लिया और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है.

Rapido fare scam alert! Shows ₹112 but charges ₹142 at end. Avoid fights with drivers over ₹30 diff. App needs transparent pricing! 📹

pic.twitter.com/0SlypdMJ8z — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 18, 2026

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वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर भी बहस हुई तेज

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंटा नजर आया. कुछ लोगों ने महिला का समर्थन करते हुए कहा कि अगर ऐप पर एक किराया दिखाया जाता है और बाद में रकम बदल दी जाती है तो यह यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है. एक यूजर ने लिखा महिला ने बिल्कुल सही सवाल उठाया ऐसे मामलों में आवाज उठाना जरूरी है, ताकि भविष्य में यात्रियों को परेशानी नहीं हो. दूसरे यूजर ने कहा रैपिडो में ऐसा कई बार होता है ड्राइवर से बहस करने के बजाय कस्टमर सपोर्ट से बात करें, आमतौर पर एक्स्ट्रा पैसा वापस मिल जाता है. वहीं कई लोगों ने ऑटो ड्राइवर का पक्ष लेते हुए कहा कि ऐसे विवादों के लिए ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है. एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा ड्राइवर शायद 18-19 साल का लड़का लग रहा है, जो अपनी रोजी-रोटी कमाने की कोशिश कर रहा है. 30 रुपये के लिए उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना सही नहीं है. एक और यूजर ने कमेंट किया अगर किराए में अंतर है तो शिकायत कंपनी से करनी चाहिए, ड्राइवर वहीं रकम मांगता है, जो उसके ऐप पर दिखाई देती है.

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