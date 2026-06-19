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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: Rapido ने दिखाया 112 का किराया, राइड खत्म होते ही बना 142 का बिल! वीडियो वायरल होने के बाद उठे सवाल

Viral Video: Rapido ने दिखाया 112 का किराया, राइड खत्म होते ही बना 142 का बिल! वीडियो वायरल होने के बाद उठे सवाल

Viral Video: किराए को लेकर यात्रियों और ड्राइवर के बीच लड़ाई आम बात सी है. एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला और रैपिडो ऑटो ड्राइवर के बीच किराए को लेकर बहस होती दिखाई दे रही है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 19 Jun 2026 03:09 PM (IST)
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Viral Video: बड़े शहरों में चलने वाली ऑनलाइन कैब और ऑटो बुकिंग ऐप्स ने लोगों की जिंदगी जरूर आसान बना दी है, लेकिन कई बार किराए को लेकर यात्रियों और ड्राइवर के बीच लड़ाई-झगड़े देखने को मिलते हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला और रैपिडो ऑटो ड्राइवर के बीच किराए को लेकर बहस होती दिखाई दे रही है.

महिला का दावा है कि ऐप पर किराया 112 रुपये दिखाया गया था, लेकिन राइड खत्म होने के बाद उससे 142 रुपये मांगे गए. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने रैपिडो की फेयर पॉलिसी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए. वहीं कई यूजर्स का कहना है कि ऐसे मामलों में ड्राइवर नहीं, बल्कि ऐप सिस्टम की गड़बड़ी जिम्मेदार हो सकती है.

वीडियो में क्या आया सामने?

वायरल वीडियो में एक महिला ऑटो ड्राइवर से किराए को लेकर सवाल करती नजर आती है. महिला का कहना है कि जब उसने राइड बुक की थी, तब ऐप पर 112 रुपये किराया दिखाया गया था, लेकिन डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद किराया बढ़कर 142 रुपये हो गया. महिला बार-बार ऐप में दिख रही रकम का हवाला देती है जबकि ड्राइवर अपनी स्क्रीन पर दिख रहे किराए के अनुसार पैसे मांगता दिखाई देता है. इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है. इसके बाद किसी महिला के साथ बैठे व्यक्ति ने यह वीडियो बना लिया और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है.

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वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर भी बहस हुई तेज

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंटा नजर आया. कुछ लोगों ने महिला का समर्थन करते हुए कहा कि अगर ऐप पर एक किराया दिखाया जाता है और बाद में रकम बदल दी जाती है तो यह यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है. एक यूजर ने लिखा महिला ने बिल्कुल सही सवाल उठाया ऐसे मामलों में आवाज उठाना जरूरी है, ताकि भविष्य में यात्रियों को परेशानी नहीं हो. दूसरे यूजर ने कहा रैपिडो में ऐसा कई बार होता है ड्राइवर से बहस करने के बजाय कस्टमर सपोर्ट से बात करें, आमतौर पर एक्स्ट्रा पैसा वापस मिल जाता है. वहीं कई लोगों ने ऑटो ड्राइवर का पक्ष लेते हुए कहा कि ऐसे विवादों के लिए ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है. एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा ड्राइवर शायद 18-19 साल का लड़का लग रहा है, जो अपनी रोजी-रोटी कमाने की कोशिश कर रहा है. 30 रुपये के लिए उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना सही नहीं है. एक और यूजर ने कमेंट किया अगर किराए में अंतर है तो शिकायत कंपनी से करनी चाहिए, ड्राइवर वहीं रकम मांगता है, जो उसके ऐप पर दिखाई देती है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 19 Jun 2026 03:09 PM (IST)
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