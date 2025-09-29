हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगवेस्टर्न ड्रेस पहन गरबा खेलने पहुंची महिला! सबके बीच जमकर थिरकाए कदम- वायरल होते ही इंटरनेट पर मचा बवाल

वेस्टर्न ड्रेस पहन गरबा खेलने पहुंची महिला! सबके बीच जमकर थिरकाए कदम- वायरल होते ही इंटरनेट पर मचा बवाल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला काले रंग की वेस्टर्न ड्रेस पहनकर गरबा खेलती दिखाई दे रही है. इस दौरान उसने स्लीवलेस कपड़े पहने हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 29 Sep 2025 08:37 PM (IST)
नवरात्रों का पर्व चल रहा है. हर जगह पांडाल लगे हैं, डांडिया चल रहा है और लोग गरबा खेलने में मग्न हैं. कहते हैं कि गरबा और डांडिया धार्मिक महोत्सव होते हैं और यहां परिधान भी उसी हिसाब से होना चाहिए. लेकिन इन दिनों इंटरनेट पर एक महिला के गरबा वीडियो ने हंगामा मचाया हुआ है. वीडियो में दिख रहा है कि महिला ने वेस्टर्न कपड़े पहने हैं और वो लोगों के साथ गरबा कार्यक्रम में डांस करती दिखाई दे रही है. जैसे ही वीडियो वायरल हुआ वैसे ही लोगों ने महिला को आड़े हाथों लेकर संस्कार और गरबा का पाठ पढ़ा दिया.

वेस्टर्न ड्रेस पहनकर गरबा खेलने पहुंची महिला

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला काले रंग की वेस्टर्न ड्रेस पहनकर गरबा खेलती दिखाई दे रही है. इस दौरान उसने स्लीवलेस कपड़े पहने हैं और बड़े तरीके से गरबा गाने की धुनों पर झूम रही है. लेकिन महिला का इन कपड़ो में गरबा खेलना इंटरनेट की जनता को रास नहीं आया और उन्होंने महिला को आड़े हाथों लेकर धर्म और संस्कृति का पाठ पढ़ा दिया. डांस करते हुए महिला बार बार कैमरे पर आ रही है. इतना ही नहीं कैमरा मैन भी महिला के डांस को ही फोकस किए हुए है जैसे उसे वायरल करके ही मानेगा. बहरहाल, महिला का वीडियो वायरल है और अब इंटरनेट पर उसे खरी खोटी सुनाने वालों की लाइन लग गई है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: दरवाजे से घुसते हैं खिड़की से निकलते हैं... कैसी होती है चोरी की मोहब्बत, वीडियो देख आ जाएगा समझ

यूजर्स ने लगा दी अक्ल ठिकाने

वीडियो को @_vatsalasingh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इन जैसे लोगों की वजह से ही धर्म को लोग हल्के में लेते हैं. एक और यूजर ने लिखा...ये कोई क्लब नहीं है दीदी, यहां तमीज के कपड़े पहनकर आना चाहिए था. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इसे समझाओ कोई, ये गरबा है इनके क्लब की पार्टी नहीं.

यह भी पढ़ें: Video: मैडम जी ने बुरी तरह ठोक दी कार, फिर कैब वाले को मारने दौड़ी, सड़क पर कलेश का वीडियो वायरल

Published at : 29 Sep 2025 08:37 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Garba In Western Dress
