दुबई में क्रैश हुआ तेजस तो भड़क उठे यूजर्स, HAL पर सवाल उठाकर पूछा- यह क्या बना दिया?

दुबई एयर शो 2025 से डराने वाला एक वीडियो सामने आया है. दरअसल दुबई एयर शो में भारत का फाइटर जेट तेजस क्रैश हो गया. बताया जा रहा है कि दुबई एयर शो 2025 के दौरान भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस शुक्रवार को लाइव डेमोंस्ट्रेशन फ्लाइट के बीच क्रश हो गया. यह हादसा इतना अचानक हुआ कि हजारों दर्शकों के बीच अफरातफरी मच गई. इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल होने लगा. इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर कई लोग भड़क उठे और HAL पर सवाल उठाकर पूछने लगे कि यह क्या बना दिया.

कैसे हुआ भयंकर हादसा?

दुबई एयर शो में हुए तेजस फाइटर जेट के क्रैश का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @RT_com अकाउंट से शेयर किया गया है. वहीं जानकारी के अनुसार दुबई में चल रहे एयर शो में डेमो फ्लाइट के दौरान तेजस फाइटर जेट का बैलेंस अचानक बिगड़ गया. जिसके बाद तेजस रनवे के पास जमीन से टकरा गया. वीडियो के अनुसार तेजस की जमीन से टक्कर इतनी तेज थी कि जैसे वह जमीन से टकराया जोरदार धमाका हुआ और अल मकतूम एयरपोर्ट के ऊपर काले धुएं का गुब्बार उठ गया. हमले के बाद इमरजेंसी टीम कुछ ही सेकंड में सक्रिय हो गई और एयर शो को तुरंत रोक दिया. इस हादसे को लेकर भारतीय वायु सेना ने भी पुष्टि की है कि तेजस क्रैश हुआ है. वहीं, पायलट की मौत हो गई है.

#BREAKING



HAL Tejas crashes mid-demo at the Dubai Air Show



HAL Tejas fighter jet crashed during a demonstration at the Dubai Air Show 2:10pm local time



Authorities yet to confirm whether the pilot managed to eject



Incident has brought the ongoing show to a sudden halt.





वीडियो वायरल होते ही HAL पर फूटा लोगों का गुस्सा

जैसे ही दुबई एयर शो से तेजस विमान के क्रैश होने का वीडियो सामने आया. भारतीय सोशल मीडिया पर हलचल मच गई. कई यूजर्स ने हादसे को लेकर HAL की तकनीक और विमान की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए. एक यूजर ने वीडियो को देखकर कमेंट किया कि लाखों करोड़ खर्च करने के बाद भी यह हाल है. वहीं एक यूजर कमेंट करता है कि फाइटर जेट अगर डेमो में ही क्रैश हो जाए तो यह चिंता की बात है. वहीं कुछ यूजर ने लिखा कि अगर पायलट की जान गई तो यह सिर्फ हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही होगी. वहीं, एक यूजर ने तो यहां तक कमेंट कर दिया है कि भारत सिर्फ पतंग उड़ाने में बेहतर है फाइटर जेट नहीं.

