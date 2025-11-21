हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुबई में क्रैश हुआ तेजस तो भड़क उठे यूजर्स, HAL पर सवाल उठाकर पूछा- यह क्या बना दिया?

दुबई में क्रैश हुआ तेजस तो भड़क उठे यूजर्स, HAL पर सवाल उठाकर पूछा- यह क्या बना दिया?

Tejas Fighter Jet Crash: दुबई एयर शो 2025 के दौरान भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस शुक्रवार को लाइव डेमोंस्ट्रेशन फ्लाइट के बीच क्रश हो गया. यह हादसा इतना अचानक हुआ कि हजारों दर्शकों के बीच अफरा तफरी मच गई.

By : कविता गाडरी | Updated at : 21 Nov 2025 05:24 PM (IST)
दुबई एयर शो 2025 से डराने वाला एक वीडियो सामने आया है. दरअसल दुबई एयर शो में भारत का फाइटर जेट तेजस क्रैश हो गया. बताया जा रहा है कि दुबई एयर शो 2025 के दौरान भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस शुक्रवार को लाइव डेमोंस्ट्रेशन फ्लाइट के बीच क्रश हो गया. यह हादसा इतना अचानक हुआ कि हजारों दर्शकों के बीच अफरातफरी मच गई. इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल होने लगा. इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर कई लोग भड़क उठे और HAL पर सवाल उठाकर पूछने लगे कि यह क्या बना दिया.

कैसे हुआ भयंकर हादसा?

दुबई एयर शो में हुए तेजस फाइटर जेट के क्रैश का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @RT_com अकाउंट से शेयर किया गया है. वहीं जानकारी के अनुसार दुबई में चल रहे एयर शो में डेमो फ्लाइट के दौरान तेजस फाइटर जेट का बैलेंस अचानक बिगड़ गया. जिसके बाद तेजस रनवे के पास जमीन से टकरा गया. वीडियो के अनुसार तेजस की जमीन से टक्कर इतनी तेज थी कि जैसे वह जमीन से टकराया जोरदार धमाका हुआ और अल मकतूम एयरपोर्ट के ऊपर काले धुएं का गुब्बार उठ गया. हमले के बाद इमरजेंसी टीम कुछ ही सेकंड में सक्रिय हो गई और एयर शो को तुरंत रोक दिया. इस हादसे को लेकर भारतीय वायु सेना ने भी पुष्टि की है कि तेजस क्रैश हुआ है. वहीं, पायलट की मौत हो गई है.



वीडियो वायरल होते ही HAL  पर फूटा लोगों का गुस्सा

जैसे ही दुबई एयर शो से तेजस विमान के क्रैश होने का वीडियो सामने आया. भारतीय सोशल मीडिया पर हलचल मच गई. कई यूजर्स ने हादसे को लेकर HAL की तकनीक और विमान की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए. एक यूजर ने वीडियो को देखकर कमेंट किया कि लाखों करोड़ खर्च करने के बाद भी यह हाल है. वहीं एक यूजर कमेंट करता है कि फाइटर जेट अगर डेमो में ही क्रैश हो जाए तो यह चिंता की बात है. वहीं कुछ यूजर ने लिखा कि अगर पायलट की जान गई तो यह सिर्फ हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही होगी. वहीं, एक यूजर ने तो यहां तक कमेंट कर दिया है कि भारत सिर्फ पतंग उड़ाने में बेहतर है फाइटर जेट नहीं.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 21 Nov 2025 05:20 PM (IST)
Tejas Tejas Fighter Jet Tejas Fighter Jet Crash Tejas Crash Dubai Indian Fighter Jet Crash Tejas Fighter Jet Crash Video
