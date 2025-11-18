इस दुनिया में, चाहे वह इंसान हो या जानवर, ममता (Motherhood) से बड़ी कोई शक्ति नहीं है. मां का प्यार और अपने बच्चों के लिए उसकी सुरक्षा की भावना किसी भी नियम, किसी भी अहंकार और किसी भी बल से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है. सदियों से, शेर को जंगल का निर्विवाद राजा माना गया है. लेकिन शेर की दहाड़ से जंगल में केवल शेरनी ही है जो डरती नहीं है और वही है जो जंगल के इस राजा को सबके सामने थप्पड़ भी मार देती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में भी यही हुआ जिसे देखकर आपका दिन बन जाएगा.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जंगल का सबसे अद्भुत क्षण

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस समय एक वीडियो रिकॉर्ड तोड़ व्यूज बटोर रहा है. यह वीडियो जंगल के किसी हिस्से का बताया जा रहा है, जिसमें जंगल के राजा और रानी के बीच एक बेहद ही दिलचस्प और मानवीय क्षण कैद हुआ है. वीडियो को देखकर नेटिजन्स (Netizens) इसे 'ममता का थप्पड़' और 'शेर की घरवाली' जैसे नाम दे रहे हैं.

घटना कुछ यूं है. जंगल की शांत पृष्ठभूमि में, एक बड़ा नर शेर अपनी शेरनी के साथ आराम कर रहा है. तभी, उनका एक छोटा और नटखट शावक (Cub) अपने पिता के पास आता है और शुरू हो जाती है उसकी शैतानियां. शावक पूरी मासूमियत के साथ अपने विशाल पिता के साथ खेलने की कोशिश करता है, कभी उन्हें छूता है तो कभी उनके पास उछल-कूद करता है. शुरुआत में, शेर कुछ देर तक तो शावक की शैतानियां बर्दाश्त करता है, लेकिन शायद उसे आराम में खलल पसंद नहीं आया.

View this post on Instagram A post shared by Sad Cat TV (@sadcattv)

शावक की शरारत से चिढ़कर शेर ने मारा पंजा

वीडियो में साफ दिखता है कि शावक की बढ़ती शरारतों से चिढ़कर शेर अचानक से उस पर गुर्राता है और अपने भारी-भरकम पंजे से उसे हल्का सा थप्पड़ मारकर या झटका देकर वहां से हटा देता है. यह हरकत उतनी खतरनाक नहीं थी, लेकिन अहंकार और चिड़चिड़ाहट में की गई थी. शावक डरकर पीछे हट जाता है.

बदले में शेरनी ने जंगल के राजा को मारा जोरदार थप्पड़

अगले ही पल, वह होता है जिसकी उम्मीद शायद शेर ने भी नहीं की होगी. अपने बच्चे पर हुए इस अप्रत्याशित बर्ताव को देखकर शावक की मां यानी शेरनी तुरंत एक्शन में आ जाती है. यह दृश्य पूरे वीडियो का सबसे रोमांचक और निर्णायक क्षण है. शेरनी ने एक पल का भी इंतजार नहीं किया. वह अपनी जगह से उठती है और अपने 'राजा' को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ती है. वीडियो में ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह पहले एक चेतावनी भरी नजरों से शेर को देखती है, और फिर पूरी ताकत और अधिकार के साथ शेर के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ (Pounce) जड़ देती है.

यह भी पढ़ें: गर्लफ्रेंड के सामने फोटो खिंचवा रहा था ब्वायफ्रेंड, फिर झाड़ियों से आदमखोर ने मारा झपट्टा और निकल गई चीख; देखें वीडियो

यूजर्स बोले, मां की ममता जंगल के राजा को भी थप्पड़ मार सकती है

थप्पड़ पड़ने के बाद शेर बेचारा गर्दन झुकाए शेरनी का तमाचा खाकर ऐसे बैठ जाता है मानों किसी टीचर ने अपने स्टूडेंट को थप्पड़ मार दिया हो. वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स की हंसी नहीं रुक रही है और वो इस क्लिप को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...शेर होगा जंगल का, घर में बीवी का ही राज चलता है. एक और यूजर ने लिखा...मां अपने बच्चे के लिए जंगल के राजा को भी थप्पड़ मार सकती है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मां की ममता के आगे दहाड़ ने भी गर्दन झुका ली.

यह भी पढ़ें: हार के बाद नरेश मीणा ने हाथ में बंधे धागे खोले! यूजर्स बोले भगवान से भरोसा उठ गया? वीडियो वायरल