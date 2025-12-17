कहते हैं जंगल की जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी होती है. जो यहां ज्यादा ताकतवर होता है वही लंबे वक्त तक राज करता है. लेकिन कैसा हो कि जंगल की दो शक्तियां जिनसे सभी डरते हों वो ही आपस में लड़ मरें? हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक खतरनाक बाघ जब नदी किनारे पानी पीने आया तो पानी के दरिंदे यानी मगरमच्छ को ये बात हजम नहीं हुई और उसने वो कर दिया जिसे करने के लिए कलेजा चाहिए होता है.

पानी में मगरमच्छ ने किया बाघ पर हमला

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बाघ यानी टाइगर जंगल में नदी किनारे पानी पी रहा होता है, तभी पानी में एक अजीब सी हलचल होती है. पहले तो टाइगर को लगता है कि पानी में कुछ नहीं है, लेकिन अगले ही पल पानी से खूंखार दरिंदा यानी मगरमच्छ निकल कर आता है और टाइगर पर अटैक कर देता है. अटैक होते ही पूरा जंगल मौत की गूंज से दहल उठता है, टाइगर को समझ नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या है और फिर वो होता है जो जंगल में बहुत कम देखने को मिलता है.

This video, said to be from Corbett National Park, shows a tiger going after a crocodile—only for the tables to turn. The tiger escapes by inches.



Nature has its own rules, and no one is invincible in the wild.

बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और बच गई टाइगर की जान

वीडियो में आगे दिखता है कि टाइगर पर जैसे ही हमला होता है वैसे ही टाइगर तुरंत प्रभाव से रिएक्ट करता है और मगरमच्छ को बिजली की रफ्तार से चकमा दे देता है. मगरमच्छ का हमला भले ही खतरनाक हो लेकिन बाघ की तेजी के आगे उसकी एक नहीं चलती और उसे भूखा ही पानी में लौटना पड़ता है. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, तेंदुआ होता तो पानी से खींचकर मारता

वीडियो को @KumaonJagran नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बाघ की हवा टाइट हो गई. एक और यूजर ने लिखा...शेर को पहली बार डरते हुए देखा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इसकी जगह तेंदुआ होता तो पानी से खींचकर बाहर लाता मगरमच्छ को.

