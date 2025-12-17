हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: जंगल के राजा पर टूट पड़ा पानी का दरिंदा, फिर जमकर दहाड़ी मौत- वीडियो वायरल

Video: जंगल के राजा पर टूट पड़ा पानी का दरिंदा, फिर जमकर दहाड़ी मौत- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बाघ यानी टाइगर जंगल में नदी किनारे पानी पी रहा होता है, तभी पानी में एक अजीब सी हलचल होती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 17 Dec 2025 04:54 PM (IST)
Preferred Sources

कहते हैं जंगल की जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी होती है. जो यहां ज्यादा ताकतवर होता है वही लंबे वक्त तक राज करता है. लेकिन कैसा हो कि जंगल की दो शक्तियां जिनसे सभी डरते हों वो ही आपस में लड़ मरें? हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक खतरनाक बाघ जब नदी किनारे पानी पीने आया तो पानी के दरिंदे यानी मगरमच्छ को ये बात हजम नहीं हुई और उसने वो कर दिया जिसे करने के लिए कलेजा चाहिए होता है.

पानी में मगरमच्छ ने किया बाघ पर हमला

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बाघ यानी टाइगर जंगल में नदी किनारे पानी पी रहा होता है, तभी पानी में एक अजीब सी हलचल होती है. पहले तो टाइगर को लगता है कि पानी में कुछ नहीं है, लेकिन अगले ही पल पानी से खूंखार दरिंदा यानी मगरमच्छ निकल कर आता है और टाइगर पर अटैक कर देता है. अटैक होते ही पूरा जंगल मौत की गूंज से दहल उठता है, टाइगर को समझ नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या है और फिर वो होता है जो जंगल में बहुत कम देखने को मिलता है.

बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और बच गई टाइगर की जान

वीडियो में आगे दिखता है कि टाइगर पर जैसे ही हमला होता है वैसे ही टाइगर तुरंत प्रभाव से रिएक्ट करता है और मगरमच्छ को बिजली की रफ्तार से चकमा दे देता है. मगरमच्छ का हमला भले ही खतरनाक हो लेकिन बाघ की तेजी के आगे उसकी एक नहीं चलती और उसे भूखा ही पानी में लौटना पड़ता है. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ऐसी औलाद से डर लगता है... पैर पहुंचते नहीं, लेकिन सड़क पर बाइक लेकर निकल गया छोरा; वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा

यूजर्स बोले, तेंदुआ होता तो पानी से खींचकर मारता

वीडियो को @KumaonJagran नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बाघ की हवा टाइट हो गई. एक और यूजर ने लिखा...शेर को पहली बार डरते हुए देखा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इसकी जगह तेंदुआ होता तो पानी से खींचकर बाहर लाता मगरमच्छ को.

यह भी पढ़ें: 15000 फीट पर मौत से मुकाबला, प्लेन से उलझा पैराशूट और हवा में झूलता रहा स्काईडाइवर; वीडियो वायरल

Published at : 17 Dec 2025 04:54 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Jungle Fight
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'आखिरकार भारत ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर में...', चव्हाण का बयान सुनकर इतराने लगे पाकिस्तानी
'आखिरकार भारत ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर में...', चव्हाण का बयान सुनकर इतराने लगे पाकिस्तानी
दिल्ली NCR
दिल्ली में बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए कल से लागू होंगे सख्त नियम, जान लें पूरी बात
दिल्ली में बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए कल से लागू होंगे सख्त नियम, जान लें पूरी बात
इंडिया
इधर कांग्रेस ने जारी किया संसद सत्र के लिए व्हिप, उधर जर्मनी पहुंच गए राहुल गांधी, सामने आई तस्वीर, जानें क्या कह रही BJP
इधर कांग्रेस ने जारी किया संसद सत्र के लिए व्हिप, उधर जर्मनी पहुंच गए राहुल गांधी, सामने आई तस्वीर, जानें क्या कह रही BJP
क्रिकेट
IPL Auction 2026: पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
Advertisement

वीडियोज

HDFC Bank का बड़ा दांव: IndusInd Bank में 9.5% हिस्सेदारी, RBI से मिली हरी झंडी| Paisa Live
PM Modi Ethiopia Visit: इथियोपिया में पीएम को मिला सर्वोच्च सम्मान.. जताया आभार | PM Modi
Delhi Pollution Emergency: Delhi सरकार का बड़ा फैसला, श्रमिकों को 10 हजार की मदद
Trump के 50% Tariffs Fail , November में India का Export Blast | Trade Deficit Lowest | Paisa Live
Insurance Companies के लिए बड़ा Game-Changer Bill | India में Foreign Investment का रास्ता साफ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'आखिरकार भारत ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर में...', चव्हाण का बयान सुनकर इतराने लगे पाकिस्तानी
'आखिरकार भारत ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर में...', चव्हाण का बयान सुनकर इतराने लगे पाकिस्तानी
दिल्ली NCR
दिल्ली में बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए कल से लागू होंगे सख्त नियम, जान लें पूरी बात
दिल्ली में बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए कल से लागू होंगे सख्त नियम, जान लें पूरी बात
इंडिया
इधर कांग्रेस ने जारी किया संसद सत्र के लिए व्हिप, उधर जर्मनी पहुंच गए राहुल गांधी, सामने आई तस्वीर, जानें क्या कह रही BJP
इधर कांग्रेस ने जारी किया संसद सत्र के लिए व्हिप, उधर जर्मनी पहुंच गए राहुल गांधी, सामने आई तस्वीर, जानें क्या कह रही BJP
क्रिकेट
IPL Auction 2026: पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
बॉलीवुड
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
ट्रेंडिंग
'पैसा है तो सब हो सकता है
'पैसा है तो सब हो सकता है" विधायक के बेटे ने मंदिर के गर्भगृह में रचाई शादी- आग बबूला हुए यूजर्स, वीडियो वायरल
हेल्थ
Sleep Structure: 8 घंटे लगातार सोना सही या छोटे-छोटे गैप में नींद लेना, आपकी बॉडी के लिए कौन-सा तरीका बेहतर?
8 घंटे लगातार सोना सही या छोटे-छोटे गैप में नींद लेना, आपकी बॉडी के लिए कौन-सा तरीका बेहतर?
यूटिलिटी
ट्रेन का टिकट वेटिंग रहेगा या कंफर्म होगा, अब 10 घंटे पहले लग जाएगा पता, रेलवे ने किया बड़ा बदलाव
ट्रेन का टिकट वेटिंग रहेगा या कंफर्म होगा, अब 10 घंटे पहले लग जाएगा पता, रेलवे ने किया बड़ा बदलाव
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget