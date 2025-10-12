करवाचौथ का तौहफा! किडनी देकर पति को मौत के मुंह से खींच लाई महिला- रुला देगी हकीकत
राजगढ़ के छोटे से कस्बे में रहने वाली प्रिया और उसके पति पुरुषोत्तम की जोड़ी एक-दूसरे के लिए मिसाल बन गई है. कुछ समय पहले पुरुषोत्तम को कोविड-19 हुआ था. ठीक होने के बाद उन्हें लगातार सिरदर्द रहने लगा.
करवा चौथ का दिन प्यार, आस्था और एक-दूसरे के लिए समर्पण का प्रतीक माना जाता है. इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और चांद देखकर व्रत खोलती हैं. लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की एक महिला ने ऐसा काम कर दिखाया है, जिसने पूरे देश का दिल जीत लिया है. उसने न सिर्फ अपने पति की लंबी उम्र की दुआ की, बल्कि उसे ज़िंदगी भी दे दी. ये कहानी है राजगढ़ की प्रिया की, जिसने अपने पति पुरुषोत्तम को बचाने के लिए अपनी एक किडनी दान कर दी.
अपने पति को पत्नी ने दान की किडनी, बोली यही मेरा करवाचौथ
राजगढ़ के छोटे से कस्बे में रहने वाली प्रिया और उसके पति पुरुषोत्तम की जोड़ी एक-दूसरे के लिए मिसाल बन गई है. कुछ समय पहले पुरुषोत्तम को कोविड-19 हुआ था. ठीक होने के बाद उन्हें लगातार सिरदर्द और थकान की समस्या रहने लगी. जब उन्होंने डॉक्टर से जांच कराई तो पता चला कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं. डॉक्टरों ने कहा कि अगर तुरंत ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो उनकी जान जा सकती है. परिवार वाले ये सुनकर घबरा गए. कोई समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या किया जाए. उसी वक्त प्रिया ने बिना सोचे कहा...“अगर मेरी किडनी से मेरे पति की जान बच सकती है, तो यही मेरा सच्चा करवा चौथ होगा.” उसकी यह बात सुनकर सबकी आंखें भर आईं.
प्रिया ने अपने पति पुरुषोत्तम को करवाचौथ पर किडनी दान करके उसकी जान बचा ली...मामला मध्यप्रदेश के राजगढ़ का बताया जा रहा है. pic.twitter.com/1pHDColrX9— आजाद भारत का आजाद नागरिक (@AnathNagrik) October 11, 2025
पति बोला...मैं ही बीवी का असली चांद, इसी से मुझ में चमक है
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब बाद बात आगे बढ़ी तो फिर मेडिकल टेस्ट हुआ और रिपोर्ट में साफ लिखा आया कि प्रिया की किडनी पुरुषोत्तम के शरीर से पूरी तरह मेल खाती है. ऑपरेशन की तैयारी शुरू हुई. डॉक्टरों ने सफल सर्जरी की और कुछ ही दिनों में पुरुषोत्तम की हालत में सुधार आने लगा. अब दोनों बिल्कुल ठीक हैं और साथ में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं. पुरुषोत्तम ने एक इंटरव्यू में मुस्कुराते हुए कहा..“इस बार मैं अपनी पत्नी से कहता हूं कि अब मैं ही उसका चांद हूं. क्योंकि मेरी जिंदगी अब उसी की वजह से चमक रही है.”
यूजर्स भी हुए भावुक, जमकर की तारीफ
सोशल मीडिया पर जैसे ही मामला वायरल हुआ वैसे ही लोगों ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. लोग भावुक होकर दोनों को बधाई देते दिखे तो कुछ ने अपने बिछड़े हुए लोगों को याद किया. एक यूजर ने लिखा...इसलिए पत्नी को पति की अर्धांग्नी कहा जाता है. एक और यूजर ने लिखा...इसे ही सच्ची मोहब्बत कहते हैं, केवल कहने भर से ये साबित नहीं हो जाती. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...प्रिया ने केवल जताया ही नहीं बल्कि साबित भी किया कि उसकी मोहब्बत सच्ची है.
