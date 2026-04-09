पुनीत सुपर स्टार ने नाले में की पार्टी, डुबकियां लगाकर खूब चखा गंदे पानी का स्वाद, वीडियो वायरल

आपने अक्सर देखा होगा कि सोशल मीडिया पर लोग वायरल होने के लिए किस हद तक जा सकते हैं. लेकिन इसी बात को इसे लेकर एक और हैरान कर देने वाला उदाहरण सामने आया है. इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर पुनीत सुपरस्टार ऐसी हरकत करते नजर आ रहा है, जिसे देखकर लोग भी हैरान है और नाराज भी हो रहे हैं. वीडियो में जो कुछ दिख रहा है, उसने यूजर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वायरल होने के लिए अब किसी भी हद तक जाना सही है.

पुनीत सुपरस्टार ने नाले में की पार्टी

वायरल वीडियो में पुनीत सुपरस्टार एक नाले के पास बैठा नजर आता है. इसके बाद वह नाले में डूबकी लगाता है और फिर पास बैठकर जूस की बोतल निकालता है. पहले उसमें से जूस पीता है, फिर उस बोतल को नाले के गंदे पानी में डुबोता है और उसे दोबारा पीने की कोशिश करता है. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि वह बार-बार नाले का गंदे पानी के साथ पानी को पीने के अजीब हरकतें कर रहा है. जिसे देखकर लोग हैरान रह गए, क्यों कई लोगों को यह वीडियो असहज करने वाला भी लगा.

ये भी पढ़ें-Shehbaz Sharif Viral Draft Post: क्या शहबाज शरीफ ने पोस्ट किया अमेरिका का ड्राफ्ट मैसेज, यह स्क्रीनशॉट क्यों हो रहा वायरल?

View this post on Instagram A post shared by puneet super star (@puneetsuperr_star)

सोशल मीडिया पर यूजर्स के रिएक्शन

यह वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने जमकर रिएक्शन देना शुरू कर दिए. एक यूजर वीडियो को देखकर लिखा बहुत दिनों बाद ओरिजिनल कंटेंट दिखा है. वहीं दूसरे ने लिखा पुनीत सुपरस्टार नहीं नाल सुपरस्टार. किसी ने लिखा यह फनी नहीं, बल्कि परेशान करने वाला है. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है जिनके पास टैलेंट नहीं होता, वह ऐसी हरकतें करते हैं. वही एक और यूजर ने कमेंट किया भाई दिमाग खराब हो गया यह देखकर तो. कुछ यूजर कमेंट करते हैं कोई डॉक्टर के पास लेकर जाओ, इसका इलाज कराओ. कुछ यूजर्स ने इसे मजाकिया कंटेंट बताया तो कई लोगों ने इसे बहुत घटिया और खतरनाक करार दिया. लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है गुरु जी तुम 1 दिन सीआईडी में लास का रोल जरूर करोगे.

ये भी पढ़ें-world major canals:स्वेज के अलावा कौन-कौन सी नहरें दुनिया में बेहद अहम, जानें इनसे कितना होता है कारोबार?