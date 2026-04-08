स्वेज के अलावा कौन-कौन सी नहरें दुनिया में बेहद अहम, जानें इनसे कितना होता है कारोबार?

World Major Canals: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे वॉर पर दो हफ्तों के लिए सीजफायर का ऐलान किया है. इसके साथ ही ईरान ने भी होर्मुज स्ट्रेट फिर से खोलने को तैयार हो गया है. ट्रंप की यह घोषणा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के ईरान के लिए डेडलाइन 2 हफ्ते बढ़ाने की रिक्वेस्ट के बाद आई.

उन्होंने कहा कि ईरान पर यूएएस- इजरायली युद्ध को रोकने की डिप्लोमेटिक कोशिश से तेजी से आगे बढ़ रही है. वहीं ट्रंप ने इस सीजफायर की जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी. आपको बता दे कि फरवरी में शुरू हुए इस तनाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है. दरअसल अमेरिका- इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के चलते होर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने बंद कर दिया था, जिसके कारण दुनिया भर में गैस सप्लाई पर असर पड़ा.

वहीं, होर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम मार्गों पर संकट ने एक बार फिर बता दिया कि समुद्री रास्ते दुनिया के लिए कितना बड़ा महत्व रखते हैं. दरअसल नहरें और जलडमरूमध्य समुद्र और महासागरों को जोड़कर लंबी दूरी को छोटा करते हैं. जिससे समय और लागत दोनों की बचत होती है, यही वजह है कि इनमें से किसी एक रास्ते में भी बाधा आती है तो उसका असर सीधे वैश्विक बाजार, तेल की कीमतों और व्यापार पर दिखाई देता है. वहीं लोग बस होर्मुज और स्वेज नहर जैसे अहम समुद्री मार्गों के बारे में जानते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि स्वेज के अलावा कौन-कौन सी नहरें दुनिया में बहुत अहम है और इससे कितना कारोबार होता है.

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स्वेज के अलावा यह नहरें भी है बहुत अहम

पनामा नहर

पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है. इसके बनने से जहाज को दक्षिण अमेरिका का लंबा चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती है. वैश्विक समुद्री व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी नहर से गुजरता है, जिससे समय और ईंधन की भारी बचत होती है. इसके अलावा यह नहर इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनी जाती है. इसमें कई तरह की विशेष प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है.



इरी कैनाल

अमेरिका की इरी कैनाल ग्रेट लेक्स काे अटलांटिक महासागर से जोड़ती है. 19वीं सदी में बनी इस नहर ने अमेरिका के औद्योगिक विकास में बड़ी भूमिका निभाई थी. इसके जरिए कम लागत में संसाधनों का परिवहन संभव हुआ और कई शहरों की आर्थिक तस्वीर बदल गई थी.



ग्रैंड कैनाल ऑफ चाइना



दुनिया की सबसे लंबी नहर मानी जाने वाली ग्रैंड कैनाल ऑफ चाइना करीब 1776 किलोमीटर लंबी है और बीजिंग को हांगझाऊ से जोड़ती है. यह नहर प्राचीन समय से ही चीन के व्यापार, कृषि और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का अहम जरिया रही है. इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है.

कराकुम नहर

तुर्कमेनिस्तान में स्थित कराकुम नहर अमू दरिया नदी से पानी लाकर देश के बड़े हिस्से को जोड़ती है. इसका निर्माण सोवियत दौर में हुआ था और इसने क्षेत्र की कृषि और आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किया.



कील नहर

जर्मनी के उत्तरी हिस्से में स्थित कील नहर श्लेसविग-होल्सटीन प्रांत से होकर गुजरती है और बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने वाला एक अहम जलमार्ग है. यह नहर यूरोप के अंदर समुद्री जहाज के लिए लंबा रास्ता तय करने की जरूरत को कम करती है और एक छोटा व तेज रूट उपलब्ध कराती है. यूरोपीय समुद्री परिवहन में इसका व्यापक इस्तेमाल होता है, खासकर औद्योगिक बंदरगाहों के बीच माल ढुलाई के लिए. यही वजह है कि यह नहर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और व्यापार को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

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