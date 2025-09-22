Trending Video: सोशल मीडिया पर एक खौफनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक चाचा को मौत टक से छूकर निकल गई. वीडियो में दूसरे के घर में झांकना चाचा को इतना भारी पड़ा कि एक बार के लिए उनकी जान पर बन आई. इस दौरान बूढ़े चाचा पर दीवार गिर गई लेकिन समय रहते वो पीछे हट गए जिससे बड़ा हादसा टल गया. वीडियो देखने के बाद आपकी भी रूह कांप उठेगी.

चाचा को बेहद करीब से छूकर निकली मौत, दूसरे के घर में झांक रहे थे अंकल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बूढ़े चाचा अपनी गली में टहलते दिखाई दे रहे हैं. वहीं पास में मकान की एक दीवार के पार अचानक देखने का चाचा का मन होता है. इसके बाद चाचा टहलते हुए दीवार के पास चल निकलते हैं. इसके बाद दीवार के उस पार चाचा झांकने लगते हैं. लेकिन अचानक पूरी की पूरी दीवार चाचा पर गिर पड़ती है और चाचा एक झटके के साथ समय पर वहां से दूर हट जाते हैं.

अगर एक सेकंड की भी देरी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था. वीडियो देखने पर साफ मालूम हो रहा है कि अंकल कुछ देर के लिए शॉक में चले जाते हैं. कुछ ही देर में उन्हें समझ आता है कि मौत उन्हें छूकर निकल गई है. सारा माजरा गली में लगे सीसीटीवी में कैद हो जाता है. वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल है और लोग इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यूजर्स ने चाचा को दी सलाह, बोले ऐसे किसी के घर में नहीं झांकते

वीडियो को ghantaa नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...जब मौत आपको एक और मौका देती है तो कुछ ऐसा ही होता है. एक और यूजर ने लिखा...अंकल किसी के घर में तांका झांकी करना अच्छी बात नहीं है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बच गए चाचा वरना आज तो देवलोकगमन हो जाता.

