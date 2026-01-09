हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगहल्क और आयरनमैन राजनीति में उतरे तो थानोस ने ज्वाइन की कांग्रेस, इंटरनेट पर तगड़ा बवाल

हल्क और आयरनमैन राजनीति में उतरे तो थानोस ने ज्वाइन की कांग्रेस, इंटरनेट पर तगड़ा बवाल

इन सुपरहीरो के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों का समर्थन करते हुए चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं.हालांकि ये सभी वीडियो AI की मदद से बनाए गए हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 09 Jan 2026 09:02 AM (IST)
Preferred Sources

लोग अब भाषणों और रैलियों से ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स, मीम्स और वायरल वीडियो देखकर राय बना रहे हैं. खासकर युवा पीढ़ी यानी Gen Z को आकर्षित करने के लिए राजनीतिक पार्टियां नए-नए तरीके अपना रही हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा ट्रेंड देखने को मिला, जिसने सभी को चौंका दिया. दुनिया के मशहूर सुपरहीरो  हल्क, आयरन मैन और थानोस. अब फिल्मों में नहीं, बल्कि राजनीति के मैदान में उतरते दिखाई दे रहे हैं.

इन सुपरहीरो के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों का समर्थन करते हुए चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं. हालांकि, ये सभी वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाए गए हैं, लेकिन इन्हें इतनी सच्चाई के साथ तैयार किया गया है कि लोग पहली नजर में धोखा खा जाएं.  इन्हीं वीडियो ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा और बवाल मचा दिया है. 

जब सुपरहीरो बने नेता

अब तक आपने हल्क और आयरन मैन को हॉलीवुड फिल्म एंडगेम में एक-दूसरे के साथी के रूप में देखा होगा. कभी दोस्ती, कभी मतभेद, लेकिन आखिरकार दुनिया को बचाने के लिए साथ खड़े होते हुए. थानोस को आपने हमेशा एक खतरनाक विलेन के रूप में देखा है लेकिन सोशल मीडिया पर इनका एक बिल्कुल अलग अवतार सामने आया है. अब ये सुपरहीरो दुनिया बचाने की नहीं, बल्कि मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति की चिंता करते नजर आ रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो में दिखाया गया है कि:हल्क और आयरन मैन राजनीति में उतर चुके हैं. वहीं थानोस ने कांग्रेस पार्टी जॉइन कर ली है. जैसे ही ये वीडियो सामने आए, इंटरनेट पर हंगामा मच गया. 

थानोस बने कांग्रेस उम्मीदवार

थानोस का एक वीडियो पोस्ट किया गया है. इस वीडियो में थानोस मराठी भाषा में भाषण देता दिखाई देता है. वह कहता है कि मुंबई नगर निगम में सिर्फ भ्रष्टाचार फैला हुआ है. मैं इसे तुरंत खत्म करना चाहता हूं, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे. इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करता हूं. इस वीडियो में थानोस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाया गया है, मानो वह असली नेता हो, वीडियो देखने वालों को कुछ पल के लिए यकीन ही नहीं होता कि यह एआई से बनाया गया है. 

यूजर्स के मजेदार रिएक्शन

ये वीडियो @indian_armada नाम के एक्स अकाउंट से पोस्ट किए गए हैं, जिन्हें अब तक लाखों लोग देख चुके हैं. हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं. किसी ने मजाक में लिखा अब तो चुनाव भी हॉलीवुड स्टाइल में होंगे तो किसी ने कहा, थानोस बोलेगा तो आधी आबादी गायब कर देगा. वहीं सुपरहीरो और राजनीति के इस अनोखे मेल ने इंटरनेट पर तगड़ा बवाल मचा दिया है. 

यह भी पढ़ें : तुम्हारे चाचा विधायक होंगे, मेरी दादी तो राष्ट्रपति हैं... प्रेसीडेंट मुर्मू के साथ खेलती दिखी पोती अद्याश्री, वीडियो वायरल

Published at : 09 Jan 2026 09:02 AM (IST)
Tags :
VIRAL VIDEO AI Video Viral Superhero Politics Thanos Congress
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल की खाड़ी से उठ रही 'आफत', यूपी-दिल्ली से लेकर बिहार तक बदलेगा मौमस, IMD की चेतावनी
बंगाल की खाड़ी से उठ रही 'आफत', यूपी-दिल्ली से लेकर बिहार तक बदलेगा मौमस, IMD की चेतावनी
दिल्ली NCR
फैज-ए-इलाही मस्जिद में नहीं होगी जुमे की नमाज, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
फैज-ए-इलाही मस्जिद में नहीं होगी जुमे की नमाज, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
विश्व
US-Venezuela Tension: वेनेजुएला पर अब एक्शन नहीं ले पाएंगे ट्रंप? शक्तियों पर लगेगी रोक! अपनों ने ही दिया बड़ा धोखा?
वेनेजुएला पर अब एक्शन नहीं ले पाएंगे ट्रंप? शक्तियों पर लगेगी रोक! अपनों ने ही दिया बड़ा धोखा?
बॉलीवुड
Ikkis BO Day 8: अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार दिखाई मामूली तेजी, लेकिन अब बजट वसूलना नामुकिन, जानें- 8 दिनों का कलेक्शन
'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार दिखाई मामूली तेजी, लेकिन अब बजट वसूलना नामुकिन
Advertisement

वीडियोज

Iran Protest Update: सड़कों पर उतरी लोगों ने भीड़ ने काटा बवाल | Ali Khamenei | Gen-Z
Coimbatore का अजीबोगरीब चोरी कांड, 'चिल्लर' लेकर फरार हुआ चोर | Tamil Nadu | ABP News
शहर के गुंडों का वायरल फार्मूला
Janhit With Chitra Tripathi: ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर सन्नाटा क्यों? | UP SIR | CM Yogi | EC | SP
Bharat Ki Baat : Mamata Banerjee के ग्रीन फाइल में छिपे 2026 चुनाव के सबसे बड़े राज? | ED Raids
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल की खाड़ी से उठ रही 'आफत', यूपी-दिल्ली से लेकर बिहार तक बदलेगा मौमस, IMD की चेतावनी
बंगाल की खाड़ी से उठ रही 'आफत', यूपी-दिल्ली से लेकर बिहार तक बदलेगा मौमस, IMD की चेतावनी
दिल्ली NCR
फैज-ए-इलाही मस्जिद में नहीं होगी जुमे की नमाज, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
फैज-ए-इलाही मस्जिद में नहीं होगी जुमे की नमाज, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
विश्व
US-Venezuela Tension: वेनेजुएला पर अब एक्शन नहीं ले पाएंगे ट्रंप? शक्तियों पर लगेगी रोक! अपनों ने ही दिया बड़ा धोखा?
वेनेजुएला पर अब एक्शन नहीं ले पाएंगे ट्रंप? शक्तियों पर लगेगी रोक! अपनों ने ही दिया बड़ा धोखा?
बॉलीवुड
Ikkis BO Day 8: अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार दिखाई मामूली तेजी, लेकिन अब बजट वसूलना नामुकिन, जानें- 8 दिनों का कलेक्शन
'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार दिखाई मामूली तेजी, लेकिन अब बजट वसूलना नामुकिन
क्रिकेट
तिलक वर्मा नहीं हुए फिट तो इन 5 खिलाड़ियों को मिल सकती है टी20 वर्ल्ड कप टीम में एंट्री, रेस में ये सबसे आगे
तिलक वर्मा नहीं हुए फिट तो इन 5 खिलाड़ियों को मिल सकती है टी20 वर्ल्ड कप टीम में एंट्री, रेस में ये सबसे आगे
जनरल नॉलेज
क्या ट्रंप को भारत पर 500% टैरिफ लगाने से कोई नहीं रोक सकता, क्या है अमेरिका का कानून?
क्या ट्रंप को भारत पर 500% टैरिफ लगाने से कोई नहीं रोक सकता, क्या है अमेरिका का कानून?
शिक्षा
छुट्टियों में भी घर नहीं जाना चाहते छात्र, ये हैं भारत के सबसे खूबसूरत स्कूल
छुट्टियों में भी घर नहीं जाना चाहते छात्र, ये हैं भारत के सबसे खूबसूरत स्कूल
जनरल नॉलेज
हाई वोल्टेज तारों से चलने वाली ट्रेन में जनरेटर का क्या है रोल? समझिए पूरा सिस्टम
हाई वोल्टेज तारों से चलने वाली ट्रेन में जनरेटर का क्या है रोल? समझिए पूरा सिस्टम
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Embed widget