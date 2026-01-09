हल्क और आयरनमैन राजनीति में उतरे तो थानोस ने ज्वाइन की कांग्रेस, इंटरनेट पर तगड़ा बवाल

लोग अब भाषणों और रैलियों से ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स, मीम्स और वायरल वीडियो देखकर राय बना रहे हैं. खासकर युवा पीढ़ी यानी Gen Z को आकर्षित करने के लिए राजनीतिक पार्टियां नए-नए तरीके अपना रही हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा ट्रेंड देखने को मिला, जिसने सभी को चौंका दिया. दुनिया के मशहूर सुपरहीरो हल्क, आयरन मैन और थानोस. अब फिल्मों में नहीं, बल्कि राजनीति के मैदान में उतरते दिखाई दे रहे हैं.

इन सुपरहीरो के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों का समर्थन करते हुए चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं. हालांकि, ये सभी वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाए गए हैं, लेकिन इन्हें इतनी सच्चाई के साथ तैयार किया गया है कि लोग पहली नजर में धोखा खा जाएं. इन्हीं वीडियो ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा और बवाल मचा दिया है.

जब सुपरहीरो बने नेता

अब तक आपने हल्क और आयरन मैन को हॉलीवुड फिल्म एंडगेम में एक-दूसरे के साथी के रूप में देखा होगा. कभी दोस्ती, कभी मतभेद, लेकिन आखिरकार दुनिया को बचाने के लिए साथ खड़े होते हुए. थानोस को आपने हमेशा एक खतरनाक विलेन के रूप में देखा है लेकिन सोशल मीडिया पर इनका एक बिल्कुल अलग अवतार सामने आया है. अब ये सुपरहीरो दुनिया बचाने की नहीं, बल्कि मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति की चिंता करते नजर आ रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो में दिखाया गया है कि:हल्क और आयरन मैन राजनीति में उतर चुके हैं. वहीं थानोस ने कांग्रेस पार्टी जॉइन कर ली है. जैसे ही ये वीडियो सामने आए, इंटरनेट पर हंगामा मच गया.

Congratulations 👏



Thanos Pahalwan has joined the Congress Party 🤭 pic.twitter.com/v68wXdAr9j — Baba MaChuvera 💫 Parody of Parody (@indian_armada) January 7, 2026

थानोस बने कांग्रेस उम्मीदवार

थानोस का एक वीडियो पोस्ट किया गया है. इस वीडियो में थानोस मराठी भाषा में भाषण देता दिखाई देता है. वह कहता है कि मुंबई नगर निगम में सिर्फ भ्रष्टाचार फैला हुआ है. मैं इसे तुरंत खत्म करना चाहता हूं, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे. इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करता हूं. इस वीडियो में थानोस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाया गया है, मानो वह असली नेता हो, वीडियो देखने वालों को कुछ पल के लिए यकीन ही नहीं होता कि यह एआई से बनाया गया है.

यूजर्स के मजेदार रिएक्शन

ये वीडियो @indian_armada नाम के एक्स अकाउंट से पोस्ट किए गए हैं, जिन्हें अब तक लाखों लोग देख चुके हैं. हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं. किसी ने मजाक में लिखा अब तो चुनाव भी हॉलीवुड स्टाइल में होंगे तो किसी ने कहा, थानोस बोलेगा तो आधी आबादी गायब कर देगा. वहीं सुपरहीरो और राजनीति के इस अनोखे मेल ने इंटरनेट पर तगड़ा बवाल मचा दिया है.

