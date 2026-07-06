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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'गेहूं साफ करने की निंजा टेक्निक' गांव के लड़ने ने लगाया गजब का दिमाग- वीडियो देख हैरान रह गए लोग

'गेहूं साफ करने की निंजा टेक्निक' गांव के लड़ने ने लगाया गजब का दिमाग- वीडियो देख हैरान रह गए लोग

Viral Video: दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का गेहूं साफ करने के लिए घरेलू जुगाड़ लगाता दिखाई दे रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 06 Jul 2026 04:53 PM (IST)
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गेहूं काटने और उन्हें साफ करने के लिए बाजार में हजारों लाखों रुपये की मशीने उपलब्ध हैं. कई किसान को किराया देकर अपने गेहूं मशीनों में साफ करवाते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है, जिसमें एक देसी लड़के ने गेहूं साफ करने का ऐसा जुगाड़ निकाला कि कई लोग तो देखकर ही ये बोल देंगे कि भाई ये तो हमें पता ही नहीं था. गेहूं साफ करने का ये जुगाड़ अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

गेहूं साफ करने का लड़के ने निकाला अनोखा जुगाड़

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का गेहूं साफ करने के लिए घरेलू जुगाड़ लगाता दिखाई दे रहा है. इस दौरान वो एक कूलर के ऊपर गत्ते का खोखा रखता है. इसके बाद वो कूलर को तेज रफ्तार में चलाता है. कूलर चालू होने के बाद ये लड़का खोखे में गेहूं डालता है जिसके बाद खोखे में किए गए एक छेद से गेहूं बाहर निकलने लगते हैं और कूलर की जाली के सामने से गुजरते हैं.

 
 
 
 
 
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कूलर और खोखे से बनाया साइंस का नमूना

जैसे ही गेहूं ऊपर से गिरकर कूलर की हवा से गुजरते हैं वैसे ही उन पर लगी धूल और गेहूं में मिक्स कचरा हवा बहाव से अलग हो जाता है और साफ गेहूं अलग हो जाते हैं. वीडियो में ये देसी जुगाड़ देखकर यूजर्स भी कह रहे हैं कि ये तो हमें पता ही नहीं था. अब से गेहूं ऐसे ही साफ होंगे. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर मजेदार रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं.

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यूजर्स भी रह गए हैरान, बोले नासा वाले उठा ले जाएंगे

वीडियो को maximum_manthan नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...किसी दिन भाई को नासा वाले उठा ले जाएंगे. एक और यूजर ने लिखा...भाई का दिमाग डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कौनसे कॉलेज से पढ़ाई की है भाई.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 04:53 PM (IST)
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