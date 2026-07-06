महिला ने मुंबई लोकल में रात साढ़े 12 बजे अकेले किया सफर, बताई ये अनोखी बात- वीडियो वायरल

Mumbai Safety For Women: "मुंबई हर किसी का सपनों का शहर होता है" अक्सर मुंबई जाने और वहां रहने वाले लोगों से यह बात सुनने को मिलती ही रहती है. ऐसे में हर कोई सोचता है कि क्या सच में ऐसा है या ये बातें सिर्फ कहने के लिए ही हैं. इसी सवाल का जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ने आधी रात को मुंबई में अकेले सफर करने का अपना अनुभव शेयर किया है. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर _this_is_aditi._ नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है, जिसे अदिति ठाकुर नाम की एक कंटेंट क्रिएटर चलाती हैं.

अदिति अक्सर नई-नई जगहों पर घूमती हैं और अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस को वीडियो के जरिए लोगों के साथ शेयर करती रहती हैं. इस बार उन्होंने बताया कि मुंबई शहर बाकी भारतीय शहरों से अलग क्यों लगता है. उनका कहना है कि मुंबई उन चंद जगहों में से एक है, जहां देर रात अकेले बाहर निकलने पर उन्हें किसी तरह की घबराहट महसूस नहीं होती. वीडियो में उन्होंने ये भी कहा कि हर कोई मुंबई को यूं ही "सपनों का शहर" नहीं कहता, बल्कि सच में ये शहर सपनों का शहर है.

मरीन लाइन्स स्टेशन पर महसूस हुई सुरक्षा

वीडियो में अदिति ने रात के समय मुंबई की कुछ झलकियां दिखाई हैं, जिसमें शहर की सड़कें, रोशनी से जगमगाती गलियां और एक लोकल ट्रेन स्टेशन शामिल है. वो रात करीब साढ़े बारह बजे मरीन लाइन्स स्टेशन पर खड़ी नजर आती हैं और वहां आसपास मौजूद पुलिसकर्मियों की तरफ इशारा करते हुए बताती हैं कि इतनी देर रात होने के बावजूद उन्हें कोई डर महसूस नहीं हुआ. उन्होंने आगे कहा कि मुंबई में महिलाएं अक्सर रात के समय भी बिना किसी डर के सफर करती या घूमती नजर आती हैं, जो कि दूसरे कई शहरों में देखने को नहीं मिलता. वीडियो के आखिर में अदिति ने कहा कि अब उन्हें समझ आ गया कि मुंबई को "सिटी ऑफ ड्रीम्स" यानी सपनों का शहर क्यों कहा जाता है, और उन्होंने इस शहर के लिए अपना प्यार भी जाहिर किया.

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मुंबई पुलिस और शहर की लोगों ने की जमकर तारीफ

इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने अदिति की बातों से सहमति जताई और मुंबई को महिलाओं के लिए भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक बताया. एक यूजर ने लिखा कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, तो वहीं एक और यूजर ने कहा कि मुंबई में हमेशा सुरक्षित महसूस होता है और शहर का सम्मान करना चाहिए. कई लोगों ने मुंबई पुलिस की भी जमकर तारीफ की और उन्हें सलाम किया. एक यूजर ने छत्रपति शिवाजी महाराज की शिक्षाओं का जिक्र भी किया, तो कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें भी मुंबई से बेहद प्यार है और ये सच में एक सपनों जैसा शहर है. एक यूजर ने तो यहां तक कहा कि अगर पुलिस वहां नजर न भी आए, तब भी उन्हें मुंबई में सुरक्षित महसूस होगा.

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