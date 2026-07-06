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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: पानी को चीरते हुए निकली वंदेभारत एक्सप्रेस, फ्लाई ओवर तक आई बौछारें- वीडियो वायरल

Video: पानी को चीरते हुए निकली वंदेभारत एक्सप्रेस, फ्लाई ओवर तक आई बौछारें- वीडियो वायरल

जब वंदेभारत ट्रैक से गुजरती है तो पानी इतना ऊपर उछलता है कि पास ही में बने फ्लाई ओवर से टकरा जाता है जिसके बाद फ्लाई ओवर पर चल रही गाड़ियों पर बरसात होने लगती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 06 Jul 2026 03:39 PM (IST)
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वंदे भारत ट्रेन भारत की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन है. इस सेमी हाईस्पीड ट्रेन की सुप्रीमेसी ऐसी है कि अगर इसे पास करना हो तो एक बार के लिए देश की दूसरी मुख्यट्रेनों को भी लूप लाइन पर लेना पड़ता है. अब सोशल मीडिया पर वंदेभारत का एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वंदेभारत ट्रेन स्टेशन से गुजरते हुए पानी उछालते हुए गुजर रही है जिसे देखकर लोग हैरान हैं. इतना ही नहीं, ट्रेन की रफ्तार से जो पानी उछल रहा है वो किस हद तक जा रहा है ये भी देखने लायक है.

पानी को चीरते हुए निकली वंदेभारत एक्सप्रेस

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वंदेभारत ट्रेन स्टेशन से गुजरती हुई दिखाई दे रही है. इस दौरान ट्रैक पर पानी भरा हुआ है और उस पानी के ऊपर से जब ट्रेन गुजरती है तो पानी ऐसे उछलता है मानों समंदर में ग्वार भाटा आ गया हो. पानी का उछाल और वंदेभारत की स्पीड इतना अनोखा नजारा साथ में बना रही है कि देखने वालों की आंखें बस वीडियो पर ही टिकी रह गई है. हर कोई इस नजारे को भुनाना चाहता है और इंटरनेट पर शेयर कर रहा है.

फ्लाई ओवर तक पहुंची पानी की बौछार

इतना ही नहीं, जब वंदेभारत ट्रैक से गुजरती है तो पानी इतना ऊपर उछलता है कि पास ही में बने फ्लाई ओवर से टकरा जाता है जिसके बाद फ्लाई ओवर पर चल रही गाड़ियों पर बरसात होने लगती है और वो पानी में भीग जाती हैं. हालांकि कुछ लोग इसे एआई वीडियो भी बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि वीडियो असली है और कैमरे का एंगल शानदार है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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रफ्तार देख यूजर्स भी रह गए हैरान

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...क्या शानदार नजारा है, वंदेभारत की बात ही अलग है. एक और यूजर ने लिखा...ये तो वंदेभारत का हॉलीवुड वाला अवतार है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वंदेभारत की रफ्तार देखकर तो मजा ही आ गया.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 03:39 PM (IST)
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