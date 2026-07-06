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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: खिलाड़ियों ने पानी में खेला क्रिकेट, नदी में कराई स्विंग और फिर मारे जोरदार शॉट्स- वीडियो वायरल

Video: खिलाड़ियों ने पानी में खेला क्रिकेट, नदी में कराई स्विंग और फिर मारे जोरदार शॉट्स- वीडियो वायरल

Viral Video: दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ खिलाड़ी शहर के बीच से गुजर रही नदी में क्रिकेट खेलते दिखाई दे रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 06 Jul 2026 02:48 PM (IST)
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मैदान में, गली और मोहल्लों में तो क्रिकेट खेलते हुए आपने कई लोगों को देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी को पानी में क्रिकेट खेलते हुए देखा? सुनने और पढ़ने में ये भले ही अजीब लगे लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो इस बात की गवाही चीख चीखकर दे रहा है कि पानी में भी क्रिकेट खेला जा सकता है. जी हां, वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ लोग पुल के नीचे से बह रही नदी में क्रिकेट खेलते दिखाई दे रहे हैं. बल्लेबाज से लेकर फील्डर तक सब पानी पानी हैं. अब इसे लेकर यूजर्स हैरान हैं और तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

पानी में क्रिकेट खेलते दिखे लड़के

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ खिलाड़ी शहर के बीच से गुजर रही नदी में क्रिकेट खेलते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि वहां कोई पिच नहीं है और बस पानी पर ही बॉल डालने की तैयारी की जा रही है. पानी से ही भागकर बॉलर आता है और बल्लेबाज को बॉल डालता है, जैसे ही पानी में बॉल ठप्पा खाकर बल्ले पर आती है बल्लेबाज हवा में जोरदार शॉट खेलता है. ये सब दिखने में किसी सपने जैसा है लेकिन वायरल वीडियो देखकर आपकी नींद उड़ने वाली है.

 
 
 
 
 
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फील्डिंग भी पानी में, नदी में लिया जोरदार कैच

वीडियो में आगे दिखता है कि बल्लेबाज की बॉल को पकड़ने के लिए फील्डर पानी में ही दौड़ता है और छलांग लगाकर बॉल को कैच कर लेता है जिसके बाद वो पूरी तरह से पानी में गिर जाता है, लेकिन बल्लेबाज को आउट करने के बाद ही सांस लेता है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और यूजर्स इसे लेकर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, यकीन ही नहीं हो रहा

वीडियो को Instagram ने ही अपने अकाउंट से शेयर किया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वाह भाई क्या कमाल का क्रिकेट खेला है. एक और यूजर ने लिखा...इंडिया वाले हैं कुछ भी कर सकते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...यकीन नहीं हो रहा कि कोई पानी में कैसे क्रिकेट खेल सकता है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 02:48 PM (IST)
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